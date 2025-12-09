ആകാശത്ത് നിന്നും കൂറ്റൻ ഐസ് പാളി താഴേക്ക്, കേരളത്തിലെ അത്ഭുത പ്രതിഭാസത്തിന് പിന്നില്... ഗവേഷകര് പറയുന്നത്
എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ഭുത പ്രതിഭാസം എന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചു വരികയാണെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു
Published : December 9, 2025 at 7:11 PM IST
കാസർകോട്: ആകാശത്തു നിന്നും കൂറ്റൻ ഐസ് പാളി താഴേക്ക് വീണത് ഒരു ഗ്രാമത്തെ മുഴുവൻ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കി. ആകാശത്ത് നിന്ന് കൂറ്റന് ഐസ് കട്ട മലപ്പുറത്തെ ഒരു വീടിന് മുകളില് പതിച്ചതാണ് ഏവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചത്. ഐസ് കട്ട വീണതിനെ തുടര്ന്ന് കോണ്ക്രീറ്റ് വീടിന് ചെറിയ കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉടമസ്ഥർ പറയുന്നു. 50 കിലോയോളം തൂക്കം കാണും. വീഴ്ചയില് ഐസ് കട്ട ചിന്നിച്ചിതറിയെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.
എന്താണ് കാരണം? കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പറയുന്നത്...
എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ഭുത പ്രതിഭാസം എന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചു വരികയാണെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വലിയ ശബ്ദം കേട്ടാണ് മലപ്പുറം കാളികാവില് മമ്പാട്ടുമൂലയിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവര് കൊമ്പന് ഉമ്മറിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ വീടിനു മുകളിൽ നോക്കിയത്.
വേനല് മഴയില് ആകാശത്ത് നിന്ന് ആലിപ്പഴം വീഴുന്നത് അറിയാമെങ്കിലും ഇത് വേറിട്ട കാഴ്ച ആണെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. തെളിഞ്ഞ ആകാശത്ത് നിന്നാണ് കൂറ്റന് ഐസ് കട്ട വീണത് എന്നതും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു. സാധാരണ മഴക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉള്ളതായി ഗവേഷകർ പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മഞ്ഞുള്ള സമയം ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക. തെളിഞ്ഞ ആകാശത്തു നിന്നും എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നത്.
ഞായറാഴ്ച രാത്രി എട്ടരയോടെയാണ് നാട്ടുകാരെ ഒന്നടങ്കം അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഐസ് കട്ട വീടിന് മുകളിലേക്ക് പതിച്ചത്. ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്കോ വാഹനങ്ങള്ക്ക് മുകളിലേക്കോ വീണിരുന്നെങ്കില് വലിയ അപകടം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു. എന്തായാലും വലിയൊരു അപകടത്തില് നിന്ന് ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് തങ്ങള് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് കുടുംബം ആശ്വാസത്തോടെ പറയുന്നു.
ശാസ്ത്രീയ വശം
ചതുരാകൃതിയിലുള്ള "ഐസ് ക്യൂബുകൾ" ആകാശത്ത് സ്വാഭാവികമായി രൂപപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങള് വിശദീകരിക്കുന്നു. ആകാശത്ത് നിന്ന് വീഴുന്ന എല്ലാത്തരം ഐസുകളും താപനില മരവിപ്പിക്കുന്നതിലും താഴെ (0°C അല്ലെങ്കിൽ 32°F) മേഘങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ജേണൽ ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് സയൻസസില് ഇക്കാര്യം വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്.
ജല നീരാവി ഘനീഭവിക്കൽ: ചൂടുള്ളതും ഈർപ്പമുള്ളതുമായ വായു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. തണുത്ത ഉയരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ, ജലബാഷ് തണുത്ത് വായുവിലെ ചെറിയ കണികകൾക്ക് ചുറ്റും (പൊടി അല്ലെങ്കിൽ പൂമ്പൊടി പോലുള്ളവ) ഘനീഭവിക്കുകയും സൂക്ഷ്മ ദ്രാവക ജലത്തുള്ളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് പരലുകൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
തണുത്ത മേഘങ്ങളിൽ, ഐസ് പരലുകൾ നിക്ഷേപം എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ വളരുന്നു, അവിടെ ജല നീരാവി ആദ്യം ദ്രാവക ജലമായി മാറാതെ നേരിട്ട് ഐസായി മാറുന്നു. ഈ പരലുകൾ ചുറ്റുമുള്ള വായുവിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ജലബാഷ്പം ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ഇത് വളരുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളില് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.
സംയോജനവും വീഴ്ചയും: ഐസ് കണികകൾ വളരുമ്പോൾ, അവ കൂട്ടിയിടിച്ച് പറ്റിപ്പിടിച്ച് വലിയ ഐസ് ക്യൂബുകള് (സ്നോഫ്ലേക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആലിപ്പഴങ്ങൾ പോലുള്ളവ) രൂപപ്പെടുന്നു. മേഘത്തിൻ്റെ വായു പ്രവാഹങ്ങൾക്ക് (മുകളിലേക്കുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ) താങ്ങാൻ കഴിയാത്തത്ര ഭാരമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഗുരുത്വാകർഷണം അവയെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് വലിച്ചിടുന്നു. യഥാര്ഥത്തില് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങള് പ്രകാരം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും മലപ്പുറത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ധരും ഗവേഷകരും...
Read Also: പോളിങ് ഇടിഞ്ഞു, മുന്നണികൾക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പ്; 92 ലക്ഷം പേർ വിധിയെഴുതി: കുറഞ്ഞ പോളിങ് ആരെ തുണയ്ക്കും?