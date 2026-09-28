മണ്ണാത്തിപ്പുള്ള് എന്തിനാണ് പാട്ടുപാടുന്നത്? ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ രഹസ്യമെന്ത്? ഉത്തരവുമായി പക്ഷിനിരീക്ഷകൻ
ക്ലാസുകളിലും പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും പക്ഷികളെക്കുറിച്ചും നിരന്തരം സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കും. ആ സംശയങ്ങളാണ് ഉത്തരം തേടിപ്പോകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്
Published : September 28, 2026 at 2:57 PM IST
കേരളത്തിൻ്റെ പച്ചപ്പും ജൈവവൈവിധ്യവും എന്നും ദേശാടനപ്പക്ഷികളുടെ ഇഷ്ടസങ്കേതങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഹിമാലയത്തിലും മധ്യേഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലുമെല്ലാം തണുപ്പുകാലത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ, ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾ താണ്ടി നമ്മുടെ തീരങ്ങളിലേക്കും കാടുകളിലേക്കും എത്തുന്ന വിരുന്നുകാർ പ്രകൃതിസ്നേഹികൾക്ക് എപ്പോഴും വലിയ കൗതുകമാണ്. കടലുണ്ടിയും കാപ്പാടും ചാവക്കാടുമെല്ലാം ഇത്തരം അതിഥികളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ്.
കെ ശശീന്ദ്രൻ
എന്നാൽ, മാറുന്ന പ്രകൃതിയും മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകളും ഈ പക്ഷികളുടെ വരവിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു? കേരളത്തിലെത്തുന്ന ദേശാടനപ്പക്ഷികൾ ഇവിടെ വംശവർധനവ് നടത്താറുണ്ടോ? ചില പക്ഷികൾ ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണമെന്ത്? മണ്ണാത്തിപ്പുള്ള് എന്തിനാണ് പാട്ടുപാടുന്നത്? മയിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായി മാറി?
ഇത്തരം കൗതുകകരമായ അനവധി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമായി പ്രമുഖ പക്ഷിനിരീക്ഷകൻ ഡോ. അബ്ദുല്ല പാലേരി തയ്യാറാക്കിയ "കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ സ്വദേശികളും വിദേശികളും" എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ കവർ പ്രകാശനം അടുത്ത ദിവസം നടക്കുകയാണ്. കൂടാതെ, കേരളത്തിലെ 569-ഓളം പക്ഷികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങളും അപൂർവ ചിത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി 'പക്ഷി നിഘണ്ടു' എന്ന പുസ്തകം അണിയറയിലാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ പക്ഷിലോകത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന വിവരങ്ങള് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് ഡോ. അബ്ദുള്ള പാലേരി.
കേരളത്തിൽ വിവിധയിനം പക്ഷികൾ മുട്ടയിട്ട് വിരിയിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെയെത്തുന്ന ദേശാടനപക്ഷികൾ കേരളത്തിൽ വംശവർധനവ് നടത്താറുണ്ടോ?
ദേശാടനത്തെ പ്രധാനമായും രണ്ടുതരത്തിൽ കാണാം. ഒന്ന് ശീതകാല ദേശാടനം (വിൻ്ററിങ് മൈഗ്രേഷൻ) ഹിമാലയം, ടിബറ്റ്, മധ്യേഷ്യ, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ മഞ്ഞുമൂടുന്ന കാലത്ത് ഭക്ഷണവും അനുകൂല കാലാവസ്ഥയും തേടി പക്ഷികൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അതിനുശേഷം ഏപ്രിൽ- മേയ് മാസങ്ങളോടെ തിരികെ പോയി സ്വന്തം നാടുകളിൽ കൂടു കൂട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കുന്നു. ഗ്രീഷ്മകാല ദേശാടനം (സമ്മർ മൈഗ്രേഷൻ) ആണ് രണ്ടാമത്തേത്. വേനൽക്കാലത്ത് ഇവിടെയെത്തി കൂടു കൂട്ടുന്ന പക്ഷികളുടെ കാലം. ഉദാഹരണത്തിന്, ചെറുവാലൻ മീവൽക്കാട (Oriental Pratincol)യും വിഷുപ്പക്ഷി (Indian Cuckoo)യും. മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിലാണ് വിഷുപ്പക്ഷി ഇവിടെയെത്തി മറ്റു പക്ഷികളുടെ കൂട്ടിൽ മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിച്ച ശേഷം തിരികെ പോകുന്നത്. അല്ലാതെ ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കി വംശവർധനവ് നടത്തുന്ന സ്വഭാവം ദേശാടനപക്ഷികൾക്കില്ല.
വരൂ നമുക്ക് പൂമ്പാറ്റകളെ നിരീക്ഷിക്കാം എന്ന പുസ്തകത്തിന് മികച്ച ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായി ആനുകാലികങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാനലുകളിലും ആകാശവാണിയിലും വന്യജീവികളെക്കുറിച്ച് പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള സംസ്ഥാന ദേശിയ അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കി. ഇപ്പോൾ പേരാമ്പ്രയിലെ ഡിഗ്നിറ്റി കോളജിൽ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഭാര്യ: ഫരീദ. മക്കൾ: ആസിഫ്, അമൽ.
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