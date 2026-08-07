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ആരാണ് ചെന്നിത്തലയേയും പൊലീസിനേയും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അർജുൻ ആയങ്കി?

പോലീസിൽ നിന്ന് വഴുതി മാറി ആയങ്കി, ഗുണ്ടകളെയും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോലീസിന് അറിയാമെന്ന് ചെന്നിത്തല, സഹോദരൻ കസ്റ്റഡിയിൽ

ARJUN AYANKI MISSION WHO IS ARJUN AYANKI ARJUN AYANKI SEARCHING RAMESH CHENNITHALA
arjun ayanki (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 7, 2026 at 9:09 PM IST

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കണ്ണൂർ: ഒളിവിലിരുന്ന് പൊലീസിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് അര്‍ജുന്‍ ആയങ്കി... ഗുണ്ടകളെയും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോലീസിന് അറിയാമെന്ന് ചെന്നിത്തല. മാധ്യമങ്ങളിലാകെ നിറഞ്ഞ് നിൽകുക്കയാണ് അർജുൻ ആയങ്കി. കോതമംഗലം സിഐ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എന്നിവരെ വെല്ലുവിളിച്ച കേസില്‍ ഒളിവില്‍ കഴിയുന്ന അര്‍ജുന്‍ ആയങ്കി നിലവിൽ കേരള പൊലീസ് സംസ്ഥാനത്താകെ വലവിരിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇയാളെ. ആരാണ് അർജുൻ ആയങ്കി...?

കണ്ണൂർ അഴീക്കോട് കപ്പക്കടവ് സ്വദേശി അർജുൻ്റെ പ്രായം വെറും 30 വയസാണ്. പഠിച്ചത് പ്ലസ്‌ടു വരെ. 2021 ഇൽ 25 വയസിലാണ് പ്രമാദമായ സ്വർണം പൊട്ടിക്കൽ കേസിലൂടെ അർജുനെ കേരളം അറിയുന്നത്. അതിനിനോടകം തന്നെ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതി ആയിരുന്നു അർജുൻ. പ്രമുഖ ക്വട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളിൽ പ്രധാനി. നാല് വർഷത്തിനിടെ നടത്തിയത് കോടികളുടെ പിടിച്ചുപറിയായിരുന്നു.

ARJUN AYANKI MISSION WHO IS ARJUN AYANKI ARJUN AYANKI SEARCHING RAMESH CHENNITHALA
അർജുൻ ആയങ്കി (ETV Bharat)

കണ്ണൂർ, കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വർണക്കടത്ത് ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയാണ് കസ്റ്റംസ് തിരയുന്ന അർജ്ജുൻ ആയങ്കി. അഴീക്കോട്ടെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന അർജ്ജുൻ ബാലസംഘത്തിലും എസ്എഫ്ഐയിലും ഡിവൈഎഫ്ഐയിലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. 2020 ലാണ് പാർട്ടി പുറത്താക്കുന്നത്.

പക്ഷെ ഇപ്പോഴും സിപിഎമ്മിന് വേണ്ടിയുള്ള സൈബർ പ്രചാരണങ്ങളിൽ ഇയാൾ സജീവമാണ്. സംഘടന ഔദ്യോഗികമായി മാറ്റി നിർത്തിയെങ്കിലും പാർട്ടിക്കും അർജുനെ കൊണ്ട് ഏറെ പഴി കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വർണക്കടത്ത് സംഘങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് സ്വർണം തട്ടുന്ന ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തിനൊപ്പം അർജുൻ ചേർന്നിട്ട് നാല് വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ആദ്യ അറസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് . ഇതുവരെ നടത്തിയത് കോടികളുടെ പിടിച്ചുപറിയെന്നാണ് അന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയത്. കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം വഴി സ്വർണം കടത്താൻ റമീസ് എന്നു പേരായ ഗൾഫിലെ കൂട്ടാളിയുമായി അർജ്ജുൻ 35 ദിവസം മുൻപ് പദ്ധതിയിട്ടു. പക്ഷെ സ്വർണം കൊണ്ടുവരാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ആൾ, നാട്ടിലേക്ക് വരാതെ ആ സ്വർണവുമായി മുങ്ങുകയായിരുന്നു.

ARJUN AYANKI MISSION WHO IS ARJUN AYANKI ARJUN AYANKI SEARCHING RAMESH CHENNITHALA
അർജുൻ ആയങ്കി കാറില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൃശ്യം (ETV Bharat)

ആകെ മുങ്ങിയാല്‍ കുളിരില്ലെന്ന് അര്‍ജുന്‍ ആയങ്കി

കോതമംഗലത്തേ പൊലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്‌ടറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഊന്നുകല്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്‌ടറെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനും അധിക്ഷേപിച്ചതിനും ആണ് നിലവിൽ അര്‍ജുന്‍ ആയങ്കിക്കെതിരെ വീണ്ടും കേസെടുത്ത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ആയെങ്കിയുടെ ഒളിവിൽ ഇരുന്നുള്ള ഭീഷണി തുടരുന്നത്. ഇന്‍സ്‌പെക്‌ടറുടെ പരാതിയില്‍ ക്രിമിനല്‍ ഭീഷണി, അശ്ലീല പരാമര്‍ശം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിട്ടാണ് കേസെടുത്തത്.

പൊലീസ് കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും അർജുൻ ആയങ്കി ഫേയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ടു. നല്ല ജീവിതം നയിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയ തന്നെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് പൊലീസ് തകര്‍ത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയെന്നും, ഇനി ഒന്നും പഴയപടിയാകില്ലെന്നും, ആകെ മുങ്ങിയാല്‍ കുളിരില്ലെന്നും അർജുൻ ആയങ്കി ഫേയ്‌സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. നേരത്തേ കോതമം​ഗലം ഇൻസ്പെ്‌ടർക്കെതിരേ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌ത കുറിപ്പിൽ പെൻഷൻ വാങ്ങി ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊല്ലാൻ ഉദേശിച്ചല്ലെന്നും ഇത് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതാണെന്നും ഇൻസ്പെക്‌ടറുടെ ജോലി കളയുമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും അർജുൻ ആയങ്കി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പറഞ്ഞു. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ ഓഡിയോയും പങ്കുവച്ചായിരുന്നു.

ആകെ മുങ്ങിയാൽ കുളിരില്ല അഴിയെങ്കിൽ അഴി കയറെങ്കിൽ കയർ എന്നായിരുന്നു ആയെങ്കിയുടെ മറ്റൊരു പോസ്റ്റ്‌. കോതമംഗലത്തെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് തന്നെ ജയിയിലാക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ഉദേശം. കേസൊന്നുമില്ലാതെ പുതിയ ജീവിതം കെട്ടിപൊക്കിയ ആറുപേരെ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് തകര്‍ത്ത് താറുമാറാക്കി. പിടികിട്ടാപുള്ളിയോ തീവ്രവാദിയോ അല്ലാത്ത താന്‍ ഡാന്‍സ് കളിച്ചതാണത്രെ കുറ്റം. പടുകുഴിയിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെട്ട വേദന എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങി ജീവിക്കാന്‍ സമ്മതിക്കില്ല എന്നത് കൊന്ന് കളയുമെന്നല്ല, ജോലി കളയിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇനിയൊരിക്കലും പഴയതുപോലെയായിരിക്കില്ല. ആകെ മുങ്ങിയാല്‍ കുളിരില്ല. ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടിവരുന്ന ദുരിതങ്ങളെത്ര കഠിനമായിരിക്കുമെന്ന ധാരണ എനിക്കുണ്ട്. “അഴിയെങ്കിൽ അഴി കയറെങ്കിൽ കയറെന്ന” വട്ട് ജയൻ സിദ്ധാന്തമാണെന്റെ പ്രകൃതം.

കേരള പൊലീസിനോടെനിക്ക് ബഹുമാനം മാത്രമേയുള്ളൂ. എന്നോട് അന്യായം ചെയ്‌തയാളോട് മാത്രമേ പകയും വൈരാഗ്യവുമുള്ളൂ. കീഴടങ്ങാൻ തുനിഞ്ഞവൻ്റെ മൂർദ്ധാവിൽ തുപ്പുന്ന പണിയെടുത്തതിൻ്റെ പ്രതികരണമാണ് ഇന്ന് കണ്ടത്. പടച്ചോനെ മാത്രേ പേടിയുള്ളു, മനുഷ്യന്മാരെയില്ലെന്നും അർജുൻ ആയങ്കി കുറിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പടെ ആയെങ്കിയെ പിടിക്കാൻ കർശന നിർദേശം നൽകിയത്.

തൃശൂരില്‍ വ്യാപക പരിശോധന

നിരവധി ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ പ്രതിയായ അര്‍ജുന്‍ ആയങ്കിയ്ക്കായി തൃശൂരില്‍ വ്യാപക പരിശോധനയാണ് പൊലീസ് നടത്തുന്നത്. പൊലീസിനെ കബളിപ്പിച്ച് തൃശൂരില്‍ നിന്ന് അര്‍ജുന്‍ ആയങ്കി വണ്ടി മാറിയെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം. വാഹനം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അര്‍ജുൻ്റെ സഹോദരന്‍ അഖിലിനെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്‌ത് വരികയാണ്. ഒളിവിലിരിക്കേ പൊലീസിനെതിരെ വെല്ലുവിളികളും ഭീഷണിയും മുഴക്കി ഫേസ്ബുക്കില്‍ സജീവമായി തുടരുന്ന അര്‍ജുനെ കണ്ടെത്താന്‍ തീവ്രശ്രമമാണ് പൊലീസ് നടത്തി വരുന്നത്.

നിരന്തരം പ്രകോപനവും വെല്ലുവിളികളുമായി അര്‍ജുന്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇയാളെ കണ്ടെത്താന്‍ പൊലീസിനുമേല്‍ സമ്മര്‍ദം ഏറുകയാണ്. അര്‍ജുൻ്റെ വെല്ലുവിളികള്‍ക്ക് മറുപടിയായി അറസ്റ്റ് ഉടന്‍ നടക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല കൂടി പ്രതികരണം നടത്തിയതുള്‍പ്പെടെ സമ്മര്‍ദം ഇരട്ടിയാക്കുന്നുണ്ട്.
പാലക്കാട്ടുനിന്നും ഒരു ഡെസ്റ്റര്‍ വാഹനത്തില്‍ അര്‍ജുന്‍ ആയങ്കി തൃശൂരേക്ക് എത്തിയെന്നായിരുന്നു ലഭിച്ച സൂചന. ഈ വാഹനമാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇയാള്‍ വാഹനം മാറി.

അര്‍ജുൻ്റെ കൂട്ടാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം അര്‍ജുന്‍ ആയങ്കിയുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ മറ്റാരെങ്കിലുമാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നും പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ വെല്ലുവിളിച്ചും അര്‍ജുന്‍ ആയങ്കി ഫേയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ടിരുന്നു. ഇതിലും അര്‍ജുനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തേക്കും. തന്നെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും പ്രതി ചേര്‍ത്ത് ജയിലിലടച്ച കേസില്‍ പുനരന്വേഷണം നടത്താനാണ് അര്‍ജുന്‍ ആയങ്കി ചെന്നിത്തലയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

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