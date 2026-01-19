ETV Bharat / state

വെള്ളാപ്പള്ളിയും സുകുമാരന്‍നായരും ഒന്നിക്കുമ്പോള്‍; മാറ്റി മറിക്കുമോ കേരള രാഷ്ട്രീയം

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള നായര്‍- ഈഴവ സമുദായ ധ്രുവീകരണം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്

when vellappally and sukumaran nair joining hands
ജി സുകുമാരന്‍ നായര്‍, വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്‍ (Special Arrangement)
ETV Bharat Kerala Team

January 19, 2026

തിരുവനന്തപുരം: വീണ്ടും നായര്‍- ഈഴവ ഐക്യത്തിന് വെള്ളാപ്പള്ളിയും സുകുമാരന്‍നായരും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുന്‍പ് നടത്തിയ സംയുക്താഹ്വാനത്തെ കൗതുകത്തോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റു നോക്കുന്നത്. വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്‍ എസ്എന്‍ഡിപി തലപ്പത്തും ജി സുകുമാരന്‍ നായര്‍ എന്‍എസ്എസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തും എത്തിയ ശേഷം പല തവണ കൈകോര്‍ക്കല്‍ ശ്രമങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നത് പുതിയ കാര്യമല്ല.

എ കെ ആൻ്റണി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന 2001 കാലത്തും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന 2011 കാലത്തും ഇരു സമുദായ സംഘടനകളും ഒന്നിക്കാന്‍ ചില പ്രാരംഭ ശ്രമങ്ങള്‍ ഇന്നത്തേതു പോലെ ഉണ്ടായെങ്കിലും അതൊന്നും പരിപൂര്‍ണ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയില്ല. നിസാര പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സഖ്യം വഴിപിരിയുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രം. അന്ന് ഇരു സര്‍ക്കാരുകളും മുസ്ലീം പ്രീണനം തുടരുന്നു എന്ന ആരോപണം ഇരു സംഘടനകളും ഉയര്‍ത്തിയിതുനു പിന്നാലെയാണ് ഐക്യ ശ്രമങ്ങളിലേക്കു കടന്നത്. പിന്നീട് പരസ്പരം ചെളിവാരിയെറിഞ്ഞ് ഇരുവരും തെറ്റിപ്പിരിയുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് യാഥാര്‍ഥ്യം.

എന്നാല്‍ ഇത്തവണ സ്ഥിതി അതില്‍ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഈ രണ്ടു സംഘടനകളും പരസ്യമായി എല്‍ഡിഎഫിനും ഇടതു സര്‍ക്കാരിനും പിന്തുണ അറിയിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തു വരികയും ചെയ്തുവെങ്കിലും ഫലം വന്നപ്പോള്‍ സംഘടനകളുടെ നിലപടിനു തിരിച്ചടിയേല്‍ക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. വിജയത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റാകട്ടെ ഇരു നേതാക്കളോടും അകലം പാലിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനായി എന്നത് ഇരുവര്‍ക്കും സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായി.

പിന്നാലെ നിയമസഭയില്‍ 100 സീറ്റെന്ന ലക്ഷ്യമിട്ട് മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയ സതീശനെ തളയ്ക്കുക എന്നതിലായി ഇരുവരുടെയും ശ്രദ്ധ. മുസ്ലീം വര്‍ഗീയ പരാമര്‍ശങ്ങളുമായി നിരന്തരമായി ധ്രുവീകരണ പ്രസ്താവനകളുമായി മുന്നോട്ടു പോയ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ സതീശന്‍ കടന്നാക്രമിച്ചു. വെള്ളാപ്പള്ളിക്കു പിന്തുണയുമായി രംഗത്തു വന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മുതിര്‍ന്ന സിപിഎം നേതാവ് എ കെ ബാലനെയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ കണക്കറ്റു പ്രഹരിച്ചത് വെള്ളാപ്പള്ളിയെന്ന സാമുദായിക നേതാവിനു വലിയ ക്ഷീണമായി. തനിക്കെതിരെ സതീശൻ്റെ അതേ നിലപാടുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ രംഗത്തു വരുന്നത് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ സതീശൻ്റെ സ്ഥാനം മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്കെത്തുമോ എന്ന ചിന്ത വെള്ളാപ്പള്ളിക്കുണ്ടായി. തനിക്കഭിമതനായ സതീശന്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ കൂടുതല്‍ കൈയടി നേടുന്നത് എന്‍എസ്എസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സുകുമാരന്‍ നായരയെും അസ്വസ്ഥനാക്കി. അങ്ങനെയാണ് സതീശനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയുള്ള ആക്രമണത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ചു കടക്കാന്‍ വെള്ളാപ്പള്ളിയും സുകുമാരന്‍ നായരും കൈകോര്‍ത്തതെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകുടെ വിലയിരുത്തല്‍.


1996ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് എന്‍എസ്എസ് യുഡിഎഫിനെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തു വരുന്നത്. 1995ല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു നരസിംഹറാവു പെരുന്നയിലെ മന്നം സമാധിയിലെത്തി സമാധിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നതാണ് സുകുമാരന്‍നായര്‍ അതിനു കാരണമായി അന്ന് പറഞ്ഞത്. യഥാര്‍ഥത്തില്‍ കലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കാതെ, തനിക്ക് ഏറെ വേണ്ടപ്പെട്ട കെ കരുണാകരനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു നിന്നു 1995 ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ കൂടിയായ നരസിംഹറാവു പുറത്താക്കിയതിലുള്ള നീരസമായിരുന്നു അതിനു പിന്നില്‍. പകരം എ കെ ആൻ്റണി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെത്തിയെന്നതു മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയായി.

1996ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ചരിത്രത്തിൻ്റെ തനിയാവര്‍ത്തനമെന്നോണം യുഡിഎഫ് പരാജയപ്പെടുകയും എല്‍ഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെയാണ് വിഖ്യാതമായ സമദൂര സിദ്ധാന്തം എന്‍എസ്എസ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. എല്ലാ മുന്നണികളോടും സമദൂരം പാലിക്കുക എന്നതായി എന്‍എസ്എസ് നിലപാട്. അതു തുടര്‍ന്നു വരുന്നതിനിടയിലാണ് 2011 ലെ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി സര്‍ക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തു നടത്തിയ എന്‍എസ്എസ് സമ്മേളനത്തില്‍ മന്ത്രിസഭയിലെ താക്കോല്‍ സ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നിലും നായര്‍ സമുദായ അംഗങ്ങളില്ലെന്ന ശക്തമായ വിമര്‍ശനവുമായി സുകുമാരന്‍ നായര്‍ രംഗത്തു വരുന്നത്. പിന്നാലെയാണ് അന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാക്കി മന്ത്രിസഭ അഴിച്ചു പണിഞ്ഞത്. എന്നിട്ടും സുകുമാരന്‍ നായര്‍ സമദൂര സിദ്ധാന്തത്തില്‍ നിന്നു വ്യതി ചലിച്ചില്ല.

എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പമ്പയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മുന്‍കൈ എടുത്തു നടത്തിയ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനു മുന്നോടിയായി പിണറായി വിജയനെ പ്രകീര്‍ത്തിച്ചു സുകുമാരന്‍ നായര്‍ രംഗ പ്രവേശം ചെയ്ത സംഭവം യുഡിഎഫിനെ ഞെട്ടിച്ചു. സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഡിഎഫ് നേതാക്കള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സിപിഎമ്മിനുമെതിരെ രംഗത്തു വന്നപ്പോഴും സുകുമാരന്‍ നായര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു ശക്തമായ കവചം തീര്‍ത്തു. ഇതിനെല്ലാം പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം വി ഡി സതീശനായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നത്.

സതീശന്‍ പെരുന്നയുടെ തിണ്ണ നിരങ്ങിയെന്ന അധിക്ഷേപ പരമാമര്‍ശം പോലും സുകുമാരന്‍നായരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി എന്നതു കാണാതെ വയ്യ. വെള്ളാപ്പള്ളിയാകട്ടെ മകന്‍ തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളി ബിഡിജെഎസ് എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചു ബിജെപി മുന്നണിയിലേക്കു പോയതു മുതല്‍ ഇരു വള്ളങ്ങളിലും കാലു വച്ചാണ് നില്‍പ്പ്. സംസ്ഥാനത്ത് പിണറായി സര്‍ക്കാരിനും കേന്ദ്രത്തില്‍ നരേന്ദ്രമോദിക്കുമൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകള്‍.

എന്നാല്‍ 2024 ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എസ്എന്‍ഡിപിയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പോലും യുഡിഎഫ് വന്‍ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയത് വെള്ളാപ്പള്ളിയെ ഞെട്ടിച്ചു. അന്നു മുതല്‍ പിണറായിയെ പുകഴ്ത്തിയും സതീശനെ പരിഹസിച്ചുമുള്ള പ്രസ്താവനകള്‍ അദ്ദേഹം നിരന്തരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും എല്ലാ അതിര്‍ വരമ്പുകളും ഭേദിച്ചു വര്‍ഗീയതിയിലേക്കു നീങ്ങിയതോടെ വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് വി ഡി സതീശൻ്റെ വിമര്‍ശനം ഏറ്റു വാങ്ങേണ്ടി വന്നു.

വെള്ളാപ്പള്ളിയെ മാത്രമല്ല, വെള്ളാപ്പള്ളിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സിപിഎം നേതാക്കള്‍ക്കുമെതിരെ അതു തിരഞ്ഞതോടെയാണ് അദ്ദേഹം സതീശനു മണികെട്ടാന്‍ സുകുമാരന്‍ നായരുമായി ചേരാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന ശക്തമായ നിരീക്ഷണമാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനായ സുരേഷ് വണ്ടന്നൂരിൻ്റെ വിലയിരുത്തല്‍. ഇവിടെ കോണ്‍ഗ്രസിലെ മറ്റു നേതാക്കളെ ഒഴിവാക്കി സതീശനെ മാത്രം തിരഞ്ഞു പിടിക്കുന്നതിലൂടെ യുഡിഎഫിനുള്ളില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ഒരു അന്തച്ഛിദ്രത്തിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇരുവരും നടത്തുന്നത്. ഇതിനു മുന്നില്‍ സതീശന്‍ മുട്ടു മടക്കുമോ, മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും മുന്‍ കൈ എടുക്കുമോ എന്നൊക്കെ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്‍പ് സമുദായ നേതാക്കളുമായി ഏറ്റു മുട്ടല്‍ ഒഴിവാക്കുക എന്നതു തന്നെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ പൊതു നയം. അതിൻ്റെ പേരില്‍ വീണ്ടും 5 വര്‍ഷം കൂടി പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അത് അവര്‍ക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറവുമായിരിക്കും.


കേരളത്തിൻ്റെ ജന സംഖ്യയില്‍ ഏകദേശം 14.9 ശതമാനത്തോളം നായര്‍ വിഭാഗവും 19.7 ശതമാനത്തോളം ഈഴവ വിഭാഗവുമെന്നാണ് അനൗദ്യോഗിക കണക്ക്. ഇരു വിഭാഗങ്ങളും ചേര്‍ന്നാല്‍ ഒരു കോടിയോളം വോട്ടര്‍മാരുണ്ടാകും. ഇവര്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി സമുദായ നേതാക്കള്‍ക്കു പിന്നില്‍ അണിനിരക്കാറില്ലെന്ന യാഥാര്‍ഥ്യവുമുണ്ട്. എങ്കിലും ചില ജില്ലകളില്‍ ഈ സമുദായങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ വിജയത്തില്‍ നിര്‍ണായകമായ സ്വാധീനമുണ്ടെന്നത് കാണാതിരുന്നു കൂടാ.


2021 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യുഡിഎഫിന് പ്രത്യേകിച്ചും കോണ്‍ഗ്രസിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയേറ്റത് തെക്കന്‍ ജില്ലകളിലായിരുന്നു. ഈ ജില്ലകളില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം ജില്ലകളില്‍ ഈ രണ്ടു സാമുദായിക സംഘടനകള്‍ക്കും നിര്‍ണായക സ്വാധീനമുണ്ട്. യുഡിഎഫിനാകട്ടെ, ഈ ജില്ലകളില്‍ മാത്രം 48 നിയമസഭാ സീറ്റുകളുണ്ടെന്ന യാഥാര്‍ഥ്യം നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടല്‍ ഒഴിവാക്കുക എന്നത് വ്യക്തമാണ്. ഇക്കാര്യം കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് ഇന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചതില്‍ നിന്നു തന്നെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ നിലപാടെന്തെന്നു വ്യക്തവുമാണ്.

G SUKUMARAN NAIR
VELLAPPALLY NATESAN
V D SATHEESAN
UDF
NSS SNDP TEAMING

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

