ചാലിയാറിലെ മണലിൽ നിന്ന് കാരാട്ട് പാടത്തെ തണ്ണിമത്തനിലേക്ക്; ഇത് ഒരു അപൂർവ കർഷക വിജയഗാഥ
ആദ്യ കൃഷിയിൽ തന്നെ മികച്ച വിളവും ലാഭവും ലഭിച്ചതോടെ ഇന്ന് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണ്ണിമത്തൻ കൃഷിയിറക്കുന്ന കർഷകരായി ഈ മൂവർ സംഘം മാറി.
Published : March 25, 2026 at 8:19 PM IST
കോഴിക്കോട്: മണൽ തൊഴിലാളികളായിരുന്നു വാഴക്കാട് മപ്രത്തെ സലീമും ഒ.സി. അലിയും മാവൂരിലെ ഗോപിനാഥനും. ചാലിയാറിലെ മണലെടുപ്പിന് വിലക്ക് വന്നതോടെ തൊഴിലില്ലാതെ ജീവിതം വഴിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലായി. എന്നാൽ ഒട്ടും മടിക്കാതെ മൂവരും മണ്ണിലേക്കിറങ്ങി. ഒരുമിച്ച് കൈമെയ് മറന്ന് അധ്വാനിച്ചപ്പോൾ മണ്ണിൽ നിന്നും അവർക്ക് ലഭിച്ചത് മികച്ച വിളവും വരുമാനവുമാണ്.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രദേശത്തെ മറ്റ് കർഷകരെപ്പോലെ വാഴകൃഷിയാണ് ഇവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളമായി വാഴക്കുലകൾ എത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെ വരുമാനം കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ കൃഷിരീതി തന്നെ ഇവർ മാറ്റിമറിച്ചു. ആറ് വർഷം മുൻപാണ് ആദ്യമായി തണ്ണിമത്തൻ കൃഷി ഇറക്കിയത്. ആദ്യ കൃഷിയിൽ തന്നെ മികച്ച വിളവും ലാഭവും ലഭിച്ചതോടെ, ഇന്ന് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണ്ണിമത്തൻ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരായി ഈ മൂവർസംഘം മാറി.
ഇത്തവണ കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കാരാട്ട് പാടത്ത് എട്ട് ഏക്കറിലാണ് തണ്ണിമത്തൻ കൃഷിയിറക്കിയത്. കിരൺ, വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്, യെല്ലോ മഞ്ച്, ഓറഞ്ച് മഞ്ച്, ജിയ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് ഇനം തണ്ണിമത്തനുകൾ ഇവിടെ തഴച്ചുവളരുന്നുണ്ട്. കൊടിയത്തൂർ കൃഷിഭവന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ കൃഷിരീതി അവലംബിച്ചാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഡ്രിപ്പ് പദ്ധതി വഴിയാണ് തണ്ണിമത്തൻ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം നൽകുന്നത്.
കീടങ്ങളുടെ ശല്യമാണ് തണ്ണിമത്തൻ കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. എന്നാൽ ഫിറോമോൺ ട്രാപ്പ്, യെല്ലോ സ്റ്റിക്കർ, ബ്ലൂ സ്റ്റിക്കർ, വൈറ്റ് സ്റ്റിക്കർ തുടങ്ങിയ കെണികളിലൂടെയാണ് ഇവർ കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കീടനാശിനി പ്രയോഗം ഇവരുടെ കൃഷിയിൽ തീരെയില്ലെന്നുതന്നെ പറയാം.
എഴുപത് ദിവസം മുൻപാണ് പാട്ടത്തിനെടുത്ത പാടത്ത് തണ്ണിമത്തൻ തൈകൾ നട്ടത്. ശാസ്ത്രീയമായ രീതികൾ പിന്തുടരുന്നതിനാൽ പരിചരണം അല്പം കുറച്ചു മതിയാകും. എങ്കിലും ഓരോ വള്ളിയിലും നല്ല മുഴുത്ത തണ്ണിമത്തനുകളാണ് ഉണ്ടായത്. സലീമിന്റെയും ഒ.സി. അലിയുടെയും ഗോപിനാഥന്റെയും കൃത്യമായ മേൽനോട്ടത്തിൽ മികച്ച വിളവാണ് ഇത്തവണ ലഭിച്ചത്.
കടുംചുവപ്പും മഞ്ഞയും നിറത്തിലുള്ള ഈ തണ്ണിമത്തനുകൾക്ക് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നവയേക്കാൾ നിറവും മധുരവുമുണ്ട്. കാരാട്ട് പാടത്തെ തണ്ണിമത്തനുകളുടെ വിശേഷമറിഞ്ഞ് നിരവധി പേരാണ് വാങ്ങാൻ എത്തുന്നത്. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെയും മറ്റ് പ്രാദേശിക വിപണികളിലെയും വ്യാപാരികൾ തോട്ടത്തിലെത്തി നേരിട്ട് തണ്ണിമത്തൻ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. വള്ളികളിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കുന്നത് കണ്ട് വാങ്ങാനായി നിരവധി സാധാരണക്കാരും ഇവിടെയെത്തുന്നു. ഒരു തൊഴിൽ നഷ്ടമാകുമ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങളെ പഴിച്ച് സമയം പാഴാക്കുന്നവർക്ക് സലീമിന്റെയും ഗോപിനാഥന്റെയും ഒ.സി. അലിയുടെയും ഈ കാർഷിക വിജയഗാഥ വലിയൊരു പാഠമാണ് നൽകുന്നത്.
