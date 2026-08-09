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അര്‍ജുൻ ആയങ്കി ഇനി പുറംലോകം കാണില്ല..? പൂട്ടാൻ കരിനിയമം, എന്താണ് കാപ്പ?

വർഷങ്ങളായി പൊലീസിൻ്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയായ അർജുനെതിരെ അതീവ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കണ്ണൂർ പൊലീസ് നിയമനടപടികൾ ശക്തമാക്കുകയാണ്. ഇതില്‍ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് കാപ്പ എന്ന കരിനിയമമാണ്.

Arjun Ayanki KAAPA Act kaapa niyamam Arjun Ayanki case updates arjun ayanki arrest
അര്‍ജുൻ ആയങ്കി (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2026 at 3:56 PM IST

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കണ്ണൂര്‍: പൊലീസിനെ വെല്ലുവിളിച്ച അര്‍ജുൻ ആയങ്കിയെ പൂട്ടാൻ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അധികൃതര്‍. 14 ദിവസത്തെ റിമാൻഡില്‍ വിട്ടതോടെ കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പൊലീസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. സര്‍ക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിച്ച,വർഷങ്ങളായി പൊലീസിൻ്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയായ അർജുനെതിരെ അതീവ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കണ്ണൂർ പൊലീസ് നിയമനടപടികൾ ശക്തമാക്കുകയാണ്. ഇതില്‍ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് കാപ്പ എന്ന കരിനിയമമാണ്.

രണ്ട് വധശ്രമക്കേസുകൾ, മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അക്രമിക്കൽ, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ തുടങ്ങി ഭീകരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ നിലവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2014 മുതൽ കണ്ണൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും നിരന്തരമായി അക്രമസംഭവങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അർജുൻ എന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇയാളുടെ താവളമായിരുന്ന വളപട്ടണം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രം 12 ഓളം കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്. ആകെ 23 കേസുകൾ. പുതിയ അക്രമസംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ കൂടി ചേർത്തതോടെ ഇയാൾ പ്രതിയായ ആകെ കേസുകളുടെ എണ്ണം 23 ആയി ഉയർന്നു.

Arjun Ayanki KAAPA Act kaapa niyamam Arjun Ayanki case updates arjun ayanki arrest
അര്‍ജുൻ ആയങ്കി (Special Arrangement)

ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം കേസുകളിലും പൊലീസ് നേരത്തെ തന്നെ കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സമൂഹത്തിൻ്റെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ ഗുണ്ടാവിളയാട്ടം നടത്തുന്ന അർജുനെ അടിയന്തരമായി ജയിലിലടയ്ക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ നീക്കം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇയാൾക്കെതിരെ എത്രയും വേഗം കാപ്പ (ഗുണ്ടാ നിയമം) ചുമത്തുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട്‌ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ വളപട്ടണം പൊലീസ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കളക്ടറുടെ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതോടെ അർജുനെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘം വിലയിരുത്തുന്നത്.

യഥാര്‍ഥത്തില്‍ എന്താണ് ഈ കരിനിയമം?

കേരളത്തിൽ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനും ഗുണ്ടാക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിനുമായി പൊലീസ് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധമാണ് 'കാപ്പ' (KAAPA). സ്ഥിരം കുറ്റവാളികളെയും ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തളച്ചിടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ നിയമം. 'കേരള പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് ആന്റി-സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ട്' (Kerala Anti-Social Activities Prevention Act) എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കരൂപമാണ് കാപ്പ.

Arjun Ayanki KAAPA Act kaapa niyamam Arjun Ayanki case updates arjun ayanki arrest
അര്‍ജുൻ ആയങ്കി (Special Arrangement)

സമൂഹത്തിലെ സാമൂഹികവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി 2007-ലാണ് കേരള സർക്കാർ ഈ നിയമം നിർമിച്ചത്. തുടർച്ചയായി കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ ജാമ്യമില്ലാതെ കരുതൽ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നാടു കടത്താനും ഈ നിയമം പൊലീസിന് അധികാരം നൽകുന്നു. കാപ്പ നിയമപ്രകാരം പ്രധാനമായും രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുള്ള കുറ്റവാളികളെയാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അറിയപ്പെടുന്ന ഗുണ്ട

സംഘം ചേർന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ, പിടിച്ചുപറി, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, ലഹരിമരുന്ന് കടത്ത്, അനധികൃത മണൽ/പാറ ഖനനം, തട്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം തവണ ഉൾപ്പെടുകയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ വിചാരണ നേരിടുകയോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി.

അറിയപ്പെടുന്ന റൗഡി

വ്യക്തിപരമായി ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ (കൊലപാതകം, കൊലപാതക ശ്രമം, സ്ത്രീ പീഡനം, മോഷണം തുടങ്ങിയവ) തുടർച്ചയായി പങ്കാളിയാകുന്നയാൾ.

കാപ്പ നിയമത്തിലെ പ്രധാന വകുപ്പുകൾ

കാപ്പ നിയമത്തിൽ കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ പ്രധാനമായും രണ്ട് വകുപ്പുകളാണ് പൊലീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സെക്ഷൻ 3 (കരുതൽ തടങ്കൽ). സമൂഹത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയായ സ്ഥിരം കുറ്റവാളികളെ ഒരു വിചാരണയുമില്ലാതെ ആറ് മാസം വരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കാൻ ഈ വകുപ്പ് അനുവദിക്കുന്നു. ജില്ലാ കളക്ടറാണ് (ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്) ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തടങ്കൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.

Arjun Ayanki KAAPA Act kaapa niyamam Arjun Ayanki case updates arjun ayanki arrest
അര്‍ജുൻ ആയങ്കി (Special Arrangement)

സെക്ഷൻ 15 (നാടുകടത്തൽ). ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കുറ്റവാളിയെ ആ റേഞ്ചിലെ ഡി.ഐ.ജി (DIG) അല്ലെങ്കിൽ ഐ.ജി (IG) ഇടപെട്ട് സ്വന്തം ജില്ലയിൽ നിന്നോ സമീപ ജില്ലകളിൽ നിന്നോ ഒരു വർഷം വരെ പുറത്താക്കുന്ന (നാടുകടത്തുന്ന) നടപടിയാണിത്. ഈ കാലയളവിൽ അനുമതിയില്ലാതെ ആ പ്രദേശത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല.

നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന വിധം

ഒരാൾ സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയാണെന്നും കാപ്പ ചുമത്തണമെന്നും കാണിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു. പൊലീസ് മേധാവി വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് കൃത്യമായ തെളിവുകളോടെ റിപ്പോർട്ട് കളക്ടർക്കോ (സെക്ഷൻ 3) ഡി.ഐ.ജിക്കോ (സെക്ഷൻ 15) കൈമാറുന്നു. കളക്ടറോ ഡി.ഐ.ജിയോ ഫയൽ പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷണവും

അനാവശ്യമായി ആർക്കെതിരെയും ഈ നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വ്യക്തമായ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. കാപ്പ ചുമത്തപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലാകുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഹൈക്കോടതി റിട്ടയേർഡ് ജഡ്ജി തലവനായ കാപ്പ ഉപദേശക സമിതിക്ക് മുന്നിൽ അപ്പീൽ നൽകാം. പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ നിയമപരമായ തെറ്റുകളോ വീഴ്ചകളോ ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഉപദേശക സമിതിക്ക് ആ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കാനും പ്രതിയെ മോചിപ്പിക്കാനും അധികാരമുണ്ട്.

Arjun Ayanki KAAPA Act kaapa niyamam Arjun Ayanki case updates arjun ayanki arrest
അര്‍ജുൻ ആയങ്കി (Special Arrangement)

കൂടാതെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജി നൽകാനും പ്രതിക്ക് അവകാശമുണ്ട്. സാധാരണ നിയമനടപടികളിലൂടെ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി വീണ്ടും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ക്രിമിനലുകളെ തടയാൻ സാധാരണ ശിക്ഷാനിയമങ്ങൾ മാത്രം പോരാ എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് കാപ്പ ഉയർന്നുവന്നത്.

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