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പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് ഭീഷണിയായി ‘രാത്രിവെളിച്ചം’, അഞ്ച് സംരക്ഷിത വനങ്ങളിൽ പ്രകാശമലിനീകരണം രൂക്ഷമെന്ന് പഠനം

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സംരക്ഷിത വനമേഖലകളിൽ വെളിച്ചമലിനീകരണം രൂക്ഷമാവുന്നുപെരിയാർ കടുവാ സങ്കേതത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തോത്, വന്യജീവികളുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിതക്രമത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് പഠനം

Western Ghats light pollution study Artificial Light Western Ghats LED lights ecosystems impact Environmental threats
Western Ghats (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2026 at 12:40 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ കേരളത്തിൻ്റെ അഞ്ച് സംരക്ഷിത വനമേഖലകളിൽ കൃത്രിമ വെളിച്ചം മൂലമുള്ള മലിനീകരണം ഉയർന്ന നിലയിലാണെന്ന് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ വനവിഭവ പരിപാലന വിഭാഗം നടത്തിയ പഠനത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു.

രാത്രിയിലെ കൃത്രിമ വെളിച്ചം വന്യജീവികൾ, സസ്യങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, പ്രാണികൾ തുടങ്ങി വിവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിതക്രമത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാനിടയുണ്ടെന്നും പഠനം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. 'Spatial assessment of artificial light at night in and around protected areas of the Kerala Western Ghats' എന്ന പേരിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ദേശീയോദ്യാനങ്ങളും വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 21 സംരക്ഷിത മേഖലകളിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്.

Western Ghats light pollution study Artificial Light Western Ghats LED lights ecosystems impact Environmental threats
Western Ghats (ETV Bharat)


ഗവേഷകസംഘം

വനവിഭവ പരിപാലന വിഭാഗത്തിലെ ഡോ. എസ് ഗോപകുമാറിന് കീഴിൽ പിഎച്ച്ഡി ചെയ്യുന്ന ഹരിപ്രിയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിൽ മറ്റൊരു പിഎച്ച്‌ഡി വിദ്യാർഥിയായ അർജുൻ എം എസ് അധ്യാപികയായ ദിവ്യ എന്നിവരും പങ്കാളികളാണ്.

പെരിയാറിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തോത്

പഠനത്തിൽ പെരിയാർ കടുവാ സങ്കേതത്തിൻ്റെ (PTR) പടിഞ്ഞാറൻ ഡിവിഷനിലാണ് രാത്രിയിലെ കൃത്രിമ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ തോത് ഏറ്റവും ഉയർന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. ഇവിടെ Artificial Light at Night (ALAN) സ്‌ക്രീൻ ഇൻഡക്സ് 6.66 ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

മറ്റ് മേഖലകളിലെ കണക്ക്

Western Ghats light pollution study Artificial Light Western Ghats LED lights ecosystems impact Environmental threats
പഠനത്തില്‍ നിന്നും (Special Arrangement)
കുറിഞ്ഞിമല വന്യജീവി സങ്കേതം, ഇടുക്കി 4.31പീച്ചി വന്യജീവി സങ്കേതം 2.75ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം 2.18ആനമുടി ഷോല ദേശീയോദ്യാനം 0.543

പ്രധാന കാരണം ആരാധനാലയങ്ങൾ

സംരക്ഷിത മേഖലകളിലെ വെളിച്ചമലിനീകരണവുമായി ഏറ്റവും ശക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാധനാലയങ്ങളാണ്. റോഡുകളും ആളുകൾ ഒത്തുചേരുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഇതിന് പിന്നാലെയുണ്ടെന്നും ഹരിപ്രിയ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പെരിയാർ കടുവാ സങ്കേതത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഡിവിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ശബരിമലയിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും കൃത്രിമ വെളിച്ചം ഉയർന്ന തോതിലുള്ള വെളിച്ചമലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകാമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. വിവിധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യം ഇതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. റോഡുകളിലെ തെരുവുവിളക്കുകളും വെളിച്ചമലിനീകരണത്തിന് ഇടയാക്കുന്നു. സംരക്ഷിത വനമേഖലകളിൽ നിന്ന് 10 മുതൽ 30 കിലോമീറ്റർ വരെ അകലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുപോലും ഉയർന്ന തീവ്രതയുള്ള പ്രകാശകിരണങ്ങൾ വനമേഖലകളിലേക്ക് എത്തുന്നതായി പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Western Ghats light pollution study Artificial Light Western Ghats LED lights ecosystems impact Environmental threats
പഠനത്തില്‍ നിന്നും (Special Arrangement)

ഉപഗ്രഹ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠനം

Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS)-ൽ നിന്നുള്ള വിദൂര സംവേദന വിവരങ്ങളാണ് ഗവേഷകർ പഠനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. സംരക്ഷിത മേഖലകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള റോഡുകൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ രാത്രിയിൽ കൃത്രിമ വെളിച്ചം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ സാന്ദ്രതയും വിലയിരുത്തി. കേരളത്തിലെ പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയിൽ സംരക്ഷിത വനമേഖലകൾ മനുഷ്യവാസം കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളോട് ചേർന്നാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഇതുമൂലം രാത്രിയിലെ കൃത്രിമ വെളിച്ചം വന്യജീവികൾക്ക് പുതിയൊരു പാരിസ്ഥിതിക സമ്മർദമായി മാറുകയാണെന്ന് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

Western Ghats light pollution study Artificial Light Western Ghats LED lights ecosystems impact Environmental threats
Western Ghats (ETV Bharat)

മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെയും പ്രത്യുൽപാദനത്തെയും ബാധിച്ചേക്കും

വെളിച്ചമലിനീകരണം താരതമ്യേന അധികം പഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത മേഖലയാണെന്ന് ഹരിപ്രിയ പറഞ്ഞു. വനമേഖലകളിലെ ഉയർന്ന തീവ്രതയുള്ള കൃത്രിമ വെളിച്ചം ജീവജാലങ്ങളുടെ സ്വഭാവം, മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രത്യുൽപാദന സംവിധാനം എന്നിവയെ ബാധിക്കാം. മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും പ്രാണികൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ സ്വാഭാവിക ഇരുട്ടും വിശ്രമസമയവും ലഭിക്കാതെ വരുന്നത് അവയുടെ ജീവിതക്രമത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തെ വെളിച്ചമലിനീകരണം ബാധിച്ച വനമേഖലകളിൽ ജീവജാലങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

എൽഇഡി ഉൾപ്പെടെ വിവിധതരം കൃത്രിമ വെളിച്ചം

Western Ghats light pollution study Artificial Light Western Ghats LED lights ecosystems impact Environmental threats
പഠനത്തില്‍ നിന്നും (Special Arrangement)
കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽഇഡി വിളക്കുകൾ, നിയോൺ ബൾബുകൾ, സീരിയൽ ലൈറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയും വെളിച്ചമലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. റോഡുകൾ, വീടുകൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉയർന്ന തീവ്രതയിലുള്ള പ്രകാശത്തിനായി വെള്ള വെളിച്ചമാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
Western Ghats light pollution study Artificial Light Western Ghats LED lights ecosystems impact Environmental threats
Western Ghats (ETV Bharat)
അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സംഘടനയായ ഐ.യു.സി.എൻ. (IUCN)യും വെളിച്ചമലിനീകരണം രാത്രികാല ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും സ്വാഭാവിക ജൈവഘടികാരത്തെ ഇത് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും വനപ്രദേശങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികതയും ഭംഗിയും ഇല്ലാതാക്കുകയും മനുഷ്യരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വെല്ലുവിളിയാകുകയും ഊർജം പാഴാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് ഐ.യു.സി.എൻ. വിലയിരുത്തൽ.



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TAGGED:

WESTERN GHATS LIGHT POLLUTION STUDY
ARTIFICIAL LIGHT WESTERN GHATS
LED LIGHTS ECOSYSTEMS IMPACT
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LIGHT POLLUTION IN WESTERN GHATS

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