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​എറണാകുളത്ത് പനിമരണങ്ങളിൽ വെസ്റ്റ് നൈൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഡിഎംഒ; ജാഗ്രത ശക്തമാക്കി ആരോഗ്യവകുപ്പ്

തുടർച്ചയായ പനി മരണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പൊതുജനങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ

WEST NILE VIRUS
വെസ്റ്റ് നൈൽ (പ്രതീകാത്മക ചിത്രം) (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 8, 2026 at 1:49 PM IST

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എറണാകുളം: ജില്ലയിൽ പനി ബാധിച്ച് വീണ്ടും മരണം സംഭവിച്ചത് വെസ്റ്റ്നൈൽ പനിയാണന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോ. ഷഹർഷ. അതേസമയം ഇന്ന് പനി ബാധിച്ച് ആലുവ സ്വദേശി മരിച്ച സംഭവത്തിലും, ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ പിറവം സ്വദേശി പനി ബാധിച്ചു മരിച്ച സംഭവത്തിലും രോഗബാധ സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സാമ്പിളുകൾ വൈറോളജി ലാബിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനാഫലം ലഭിച്ച ശേഷമേ പനി മരണം സംഭവിച്ച് സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

ആലുവ സ്വദേശി പനി ബാധിച്ച് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരിക്കയാണ് ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടത്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ പനി മരണമാണിത്. തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെയും പൊതുജനങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

വെസ്റ്റ് നൈൽ പനിക്ക് പുറമേ ജില്ലയിൽ മറ്റ് പകർച്ചപനികളും പടർന്നുപിടിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഡെങ്കിപ്പനി, എലിപ്പനി, സാധാരണ വൈറൽ പനി എന്നിവ ബാധിച്ച് പ്രതിദിനം നിരവധി ആളുകളാണ് ജില്ലയിലെ വിവിധ സർക്കാർ- സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടുന്നത്. കാലവർഷം ശക്തമായതോടെ കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങളുടെ വ്യാപന സാധ്യത വർധിച്ചതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം.

എന്താണ് വെസ്റ്റ് നൈൽ പനി?

ക്യൂലക്സ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കൊതുകുകൾ പരത്തുന്ന ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് വെസ്റ്റ് നൈൽ പനി. പക്ഷികളിൽ നിന്നാണ് കൊതുകുകളിലേക്ക് ഈ വൈറസ് പകരുന്നത്. രോഗബാധിതരായ കൊതുകുകളുടെ കടി ഏൽക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യരിലേക്കും രോഗമെത്തുന്നു. എന്നാൽ ഈ രോഗം മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് നേരിട്ട് പകരില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് ആശ്വാസകരം.

പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ

രോഗബാധയുണ്ടാകുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിലും പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാറില്ല. എന്നാൽ ചിലരിൽ താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ശക്തമായി കാണപ്പെടാം:
കടുത്ത പനിയും കഠിനമായ തലവേദനയും
ശരീരവേദന, പേശി വേദന
ഛർദ്ദി
വയറിളക്കം
തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ചുവന്ന തടിപ്പുകൾ

അപൂർവം ചിലരിൽ രോഗം തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കും. അത് വഴി ഓർമക്കുറവ്, പക്ഷാഘാതം, കോമ എന്നിവയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും നയിക്കുകയും ചെയ്യാം.


പ്രതിരോധ നടപടികൾ ശക്തമാക്കി ആരോഗ്യവകുപ്പ്

തുടർച്ചയായ പനി മരണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പൊതുജനങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക, വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് കൊതുക് വളരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക, കൊതുക് കടിയേൽക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ. പനിയോ മറ്റ് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളോ കണ്ടാൽ സ്വയം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കി ഉടനടി അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തി വിദഗ്ധ ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണ്.

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TAGGED:

WEST NILE FEVER
FEVER DEATH
INFECTIOUS DISEASE
CONTAGIOUS
WEST NILE VIRUS

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