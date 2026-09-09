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ട്രെയിനിൽ എസി ടിക്കറ്റും 25,000 രൂപയും പ്രതിഫലം: കാക്കനാട് 16 കിലോ കഞ്ചാവുമായി രണ്ട് ബംഗാൾ സ്വദേശികൾ പിടിയിൽ

പ്രതികൾ താമസിച്ച കാക്കനാട്ടെ റൂമിൽ നിന്നും മുൻപ് സമാനമായ രീതിയിൽ ലഹരി കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച നിരവധി പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റുകൾ എക്സൈസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

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പിടിയിലായ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശികളായ രാജ മണ്ഡൽ,രാഹുൽ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2026 at 7:59 PM IST

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എറണാകുളം: കേരളത്തിലേക്ക് ലഹരിമരുന്ന് കടത്താൻ ആഡംബര യാത്രയും വൻ തുക പ്രതിഫലവും നൽകി ഏജൻ്റുമാരെ രംഗത്തിറക്കുന്ന അന്തർസംസ്ഥാന ലഹരി മാഫിയ സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേർ എക്സൈസിൻ്റെ പിടിയിലായി. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബാടൂറിയ സ്വദേശി രാജ മണ്ഡൽ (30), സാഗർപ്പാറ സ്വദേശി രാഹുൽ (24) എന്നിവരെയാണ് എറണാകുളം എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്‌ടർ അഭിരാജ് ആർ. ഉം സംഘവും സാഹസികമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കാക്കനാട്ടെ വാടകമുറി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇവരിൽ നിന്നും 16.356 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തു.

ഒരു തവണ ലഹരിമരുന്ന് നിശ്ചിത ലൊക്കേഷനിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചു നൽകിയാൽ ഒരാൾക്ക് 25,000 രൂപ പ്രതിഫലവും എസി 3-ടയർ (3AC) ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റുകളുമാണ് ലഹരി മാഫിയ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിരുന്നത്. പെയിൻ്റ് ബക്കറ്റുകളിൽ എട്ട് കിലോ വീതം കഞ്ചാവ് ഒതുക്കി വച്ച ശേഷം ശക്തമായ പശ ഉപയോഗിച്ച് ബക്കറ്റുകൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ച നിലയിലായിരുന്നു.

16 കിലോ കഞ്ചാവുമായി രണ്ട് ബംഗാൾ സ്വദേശികൾ എക്സൈസ് പിടിയിൽ (ETV Bharat)

യാത്രാവേളകളിൽ ദുർഗന്ധം പുറത്തുവരാതിരിക്കാനും പരിശോധനകളിൽ സംശയം ഒഴിവാക്കാനുമാണ് ഇത്തരമൊരു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചത്. പ്രതികൾ താമസിച്ച കാക്കനാട്ടെ റൂമിൽ നിന്നും മുൻപ് സമാനമായ രീതിയിൽ ലഹരി കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച നിരവധി പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റുകൾ എക്സൈസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിസാര വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന കഞ്ചാവ് കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ വൻ ലാഭമാണ് മാഫിയ സംഘം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒഡിഷ, ബീഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 1,500 മുതൽ 2,000 രൂപ വരെ മാത്രം വിലവരുന്ന ഒരു കിലോ കഞ്ചാവ് കേരളത്തിലെ ചില്ലറ വിൽപ്പന വിപണിയിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉയർന്ന വിലയ്ക്കാണ് വിറ്റഴിക്കുന്നത്. ഒരു കിലോ കഞ്ചാവ് 5 ഗ്രാം വീതമുള്ള 200 പാക്കറ്റുകളാക്കി മാറ്റി. ഓരോ പാക്കറ്റും 500 രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ ഈടാക്കിയാണ് വിൽക്കുന്നത്. വെറും രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ആഴ്‌ച കൊണ്ട് 50 മടങ്ങിലധികം ലാഭമാണ് ഈ മാഫിയ കൊയ്യുന്നത്.

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ഒഡിഷയിൽ ഇരുന്ന് ലഹരി ശൃംഖല നിയന്ത്രിക്കുന്ന ലഹരി സംഘത്തിലെ പ്രധാന 'മാസ്റ്റർ ബ്രെയിനെ'ക്കുറിച്ച് എക്സൈസിന് വ്യക്തമായ സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വഴിയിൽ വെച്ച് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ പിടിയിലായാൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും, വൻ തുക മുടക്കി കേസ് നടത്തി പുറത്തിറക്കാമെന്നുമുള്ള വാഗ്‌ദാനത്തിൽ വീണാണ് പ്രതികൾ ലഹരി മരുന്ന് കടത്തിന് മുതിർന്നതെന്ന് പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വ്യക്തമായി.

റൂട്ട് മാപ്പും വ്യക്തമായ ലൊക്കേഷനും നൽകി കേരളത്തിലെത്തിക്കുന്ന ഏജൻ്റുമാർ, സാധനം കൈമാറിയ ഉടൻ തന്നെ അന്നേ ദിവസം ബംഗാളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതാണ് രീതി. എറണാകുളം എക്സൈസ് റേഞ്ച് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത കേസിലെ പ്രാദേശിക കണ്ണികളെയും പ്രധാന സൂത്രധാരന്മാരെയും കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

BENGAL NATIVES ARRESTED KAKKANAD
DRUG TRAFFICKING CASES ARREST
KAKKANAD DRUG CASES
DRUG TRAFFICKING TO KERALA
DRUG TRAFFICKING

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