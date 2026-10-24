സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ; 1081 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് സർക്കാർ
ക്ഷേമ പെന്ഷന് വിതരണം നവംബർ 5നകം വിതരണം പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദ്ദേശം.
Published : October 24, 2026 at 8:58 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ആരഭിക്കും. ഒക്ടോബർ 26 മുതൽ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ഇതിനായി 1081 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷന് 119.47 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ഷേമപെൻഷന് മാത്രം 961.64 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. നവംബർ 5നകം ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആകെയുള്ള 52 ലക്ഷത്തിലധികം ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് ഈ മാസത്തെ പെൻഷൻ തുക ലഭിക്കുക. 29.67 ലക്ഷം പേർക്ക് തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി നേരിട്ടും ബാക്കി 22.42 ലക്ഷം പേർക്ക് പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴി വീടുകളിൽ നേരിട്ടെത്തിച്ചും പെൻഷൻ നൽകുമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയും കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ ലിമിറ്റഡ് വഴിയും നൽകിവരുന്ന ക്ഷേമ പെൻഷൻ പദ്ധതികളാണ് ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷനും, ക്ഷേമ പെൻഷനും.
സംസ്ഥാനത്ത് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന 5209617 ഗുണഭോക്താക്കളുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ഇവർക്കായി 961.64 കോടി രൂപ ധനകാര്യ വകുപ്പ് നീക്കിവെച്ചു.ധനകാര്യ വകുപ്പ്ിൽ നിന്ന് അനുവദിക്കുന്ന ധന സഹായത്തോടെ പെൻഷൻ നൽകുന്ന 16 ക്ഷേമ നിധി ബോർഡുകളിലെ പെൻഷൻ വിതരണത്തിനായി 119.46 കോടി രൂപ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 605415 ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ഈയിനത്തിൽ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നത്.
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കുന്ന 2967142 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഇത്തവണയും ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് പെൻഷൻ എത്തും.ഇതിനായി 5413882747 രൂപ അനുവദിച്ചു.ഇതിനു പുറമേ 2242475 പേർക്ക് പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴി നേരിട്ട് പെൻഷൻ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകും. ഇതിന് പുറമേ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വാർധക്യ കാല പെൻഷൻ,വിധവാ പെൻഷൻ, ഭിന്നശേഷി പെൻഷൻ ഇനങ്ങളിലായി 846456 പേർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒക്ടോബർ മാസത്തെ പെൻഷൻ വിഹിതവും അനുവദിച്ചു. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരു്നനപെൻ,ൻ തുക നവംബർ 16 നകം കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ ലിമിറ്റഡിൻറെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കാനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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