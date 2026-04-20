അധ്വാനം മുഴുവൻ കളയെടുത്തു; ദുരിതത്തിലായി കോട്ടയം തേവങ്കരി പാടശേഖരത്തെ കർഷകർ

പാടം മുഴുവൻ കളകൾ നിറഞ്ഞു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 20, 2026 at 8:38 PM IST

കോട്ടയം: കതിരണിഞ്ഞ പാടം മുഴുവൻ കളകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതോടെ പായിപ്പാട് കൃഷിഭവന് കീഴിലെ തേവങ്കരി പാടശേഖരത്തെ കർഷകർ ദുരിതത്തിലാണ്. പാടത്ത് വിളഞ്ഞ് പാകമായ നെല്ലുകളെ മുടിക്കൊണ്ടാണ് കളകൾ കൂട്ടം തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ കൊയ്ത്ത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് കർഷകർ. മൂന്ന് തവണ കളനാശി പ്രയോഗിച്ചെങ്കിലും കളകൾ നശിച്ചില്ല.

35 ഏക്കർ വരുന്ന തേവങ്കരി പാടശേഖരത്തിൽ പതിനേഴ് കർഷകരുണ്ട്. ഒരു ഏക്കറിനു 40,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ചെലവഴിച്ചു. കള പറിച്ചു മാറ്റാൻ ദിവസക്കൂലിക്ക് തൊഴിലാളികളെയും നിർത്തി. എന്നാൽ പിഴുത് മാറ്റും തോറും കളകൾ വീണ്ടും തഴച്ച് വളർന്നു. മണിവർണം വിത്താണ് ഇത്തവണ കൃഷിക്കായി ഇറക്കിയത്. കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്നും നഷ്‌ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കർഷകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

വർഷങ്ങളായി കൃഷി ചെയ്‌തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ബണ്ട് സംരക്ഷണം ഇല്ലാതത്തിനാൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. അതു കൊണ്ട് ഈ വർഷം സ്വന്തം പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ജെസിബി ഉപയോഗിച്ച് ബണ്ടിന് വേണ്ട ചെളി എടുത്ത് മാറ്റുന്നതെന്ന് കർഷകനായ ടി ആർ സദാനന്ദൻ പറഞ്ഞു.

ബണ്ട് സംരക്ഷണമാണ് ഒരു കൃഷിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം അത് ഇല്ലാതെ വന്നത്കൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ കൃഷി ഇറക്കാൻ വൈകിയത്. ഒരു ഏകറിന് 40,000 രൂപ ചെലവിലാണ് ഇവിടെ പണി നടക്കുന്നത്. പുല്ലും കാടും എല്ലാം ഉണ്ടിവിടെ. പാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ പുല്ല് കിളർത്തിരിക്കുകയാണ്. കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം വലിയൊരു നഷ്‌ടമാണിത് സദാനന്ദൻ പറഞ്ഞു.

തകർന്ന ബണ്ടും ഇരുട്ടടി

പാടത്തിന് സമീപത്തെ തകർന്ന ബണ്ടും കർഷകർക്ക് ഇരുട്ടടിയായി. ബണ്ടിൻ്റെ പലയിടത്തും അള വീണു, കൽക്കെട്ടുകളും തകർന്ന് കിടക്കുകയാണ്. തോട്ടിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം പാടത്തേക്ക് അരിച്ചെത്തുകയാണ്. ഇത് കാരണം പാടത്തേക്ക് കൊയ്ത്ത് മെഷീൻ ഇറക്കാനും കഴിയില്ല.

തൊഴിലാളികളെ ഇറക്കി കൊയ്തെടുത്താലും കൊയ്ത്ത് കൂലിയും മെതിക്കുന്ന കൂലിയും കയറ്റു കൂലിയും കഴിഞ്ഞ് കർഷകന് മിച്ചം ഒന്നും കിട്ടില്ല. ബണ്ടിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി കർഷകർ തന്നെ പിരിവെടുത്ത് ഹിറ്റാച്ചി കൊണ്ടുവന്ന് ബണ്ടിൽ ചേറ് അടിക്കുക്കയാണ്. കൽക്കട്ട് പുനർനിർമിച്ച് ബണ്ട് ശക്‌തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് കർഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് പലരും ഇവിടെ കൃഷിയിറക്കിയത്. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി തിങ്ങി നിറഞ്ഞ കള സ്വ‌പ്‌നങ്ങളെയെല്ലാം തകർത്തു. കൊയ്ത്ത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്‌ഥയിലാണ് കർഷകർ. കളയും തകർന്ന ബണ്ടും കർഷകരുടെ പ്രതീക്ഷകളെ ഇല്ലാതാക്കി. പൊരിവെയിലത്തും കഷ്‌ടപ്പെട്ടതെല്ലാം പാഴായതിൻ്റെ നിരാശയിലാണ് കർഷകർ. നഷ്‌ട പരിഹാരം അധികൃതർ ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം.

Also Read: കത്രികപ്പുല്ല് വിഴുങ്ങി പാടശേഖരങ്ങൾ; കൂത്താളിയിലും ചങ്ങരോത്തും കൃഷി ഇറക്കാനാവാതെ കർഷകർ

