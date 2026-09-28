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വരുന്നു ഇടിയും മിന്നലും കാറ്റും മഴയും; മുന്നറിയിപ്പുമായി കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്

തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ന്യൂനമർദപാത്തി മൂലം ചില ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വിലയിരുത്തൽ.

WEATHER DEPARTMENT KERALA WEATHER UPDATES KERALA RAIN UPDATE YELLOW ALERT KERALA DISTRICTS
Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 28, 2026 at 2:52 PM IST

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കാസർകോട്: ഒക്ടോബർ മൂന്ന് വരെ കേരളത്തിൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. അതീവജാഗ്രത വേണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്. തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ന്യൂനമർദപാത്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് മഴ ലഭിക്കുക. ചില ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വിലയിരുത്തുന്നു.

സെപ്റ്റംബർ 30 മുതൽ ഒക്ടോബർ രണ്ട് വരെയാണ് നിലവിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സെപ്റ്റംബർ 30ന് ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലും ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് മലപ്പുറം, പാലക്കാട്‌, എറണാകുളം, ഇടുക്കി,പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം ജില്ലകളിലും രണ്ടിന് വയനാട്, മലപ്പുറം,പാലക്കാട്‌, ഇടുക്കി,പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലും യെലോ അലർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

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24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതേസമയം കേരളത്തിൽ ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 28 വരെ 28% മഴയുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ലക്ഷദ്വീപിലും 28% മഴയുടെ കുറവുണ്ട്. കേരളത്തിൽ വയനാട് ജില്ലയിൽ ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിച്ചത്. 53 % മഴ കുറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ, കാസർകോട്,കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, പത്തനംതിട്ട, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ ശരാശരി മഴ ലഭിച്ചു.

കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള മഴ സാധ്യത പ്രവചനം
വിവിധ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഞ്ഞ (Yellow) അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു

30/09/2026: പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി
01/10/2026: പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം
02/10/2026: പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട്

കള്ളക്കടൽ ജാഗ്രത നിർദേശം

കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരള തീരത്ത് ഇന്ന് (28/09/2026) രാത്രി 11.30 വരെ 0.4 മുതൽ 1.0 മീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന തിരമാലകൾ കാരണം കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്ര വിവര വിശകലന കേന്ദ്രം (INCOIS) അറിയിച്ചു.
കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കന്യാകുമാരി തീരത്ത് ഇന്ന് (28/09/2026) രാത്രി 11.30 വരെ 0.5 മുതൽ 1.0 മീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന തിരമാലകൾ കാരണം കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്ര വിവര വിശകലന കേന്ദ്രം (INCOIS) അറിയിച്ചു.

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KERALA WEATHER UPDATES
KERALA RAIN UPDATE
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