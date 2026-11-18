കിലുങ്ങുന്ന തങ്കവളയ്ക്ക് 400 വർഷത്തെ ചരിത്രം; രാജകീയ നിധി കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് വയനാടൻ ചെട്ടി സമുദായം
തമിഴ്നാട്ടിലെ ധാരാപുരത്തുനിന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് വയനാടൻ ചുരം കയറിയെത്തിയവരാണ് വയനാടൻ ചെട്ടി സമുദായാംഗങ്ങൾ
Published : November 18, 2026 at 9:02 AM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: കാലം മായ്ക്കാത്ത ചരിത്രശേഷിപ്പായി 400 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള കിലുങ്ങുന്ന തങ്കവള ഇന്നും നിധിപോലെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയാണ് വയനാടൻ ചെട്ടി സമുദായം. വെറുമൊരു ആഭരണത്തിനപ്പുറം ഒരു ജനതയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെയും രാജകീയ ആദരത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായാണ് ചീരാൽ ചെട്ടിക്ക് ലഭിച്ച ഈ അമൂല്യ പൈതൃക സ്വത്ത് തലമുറകൾ കൈമാറി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.
തമിഴ്നാട്ടിലെ ധാരാപുരത്തുനിന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് വയനാടൻ ചുരം കയറിയെത്തിയവരാണ് വയനാടൻ ചെട്ടി സമുദായാംഗങ്ങൾ. കാർഷിക മേഖലയുടെ വികസനത്തിലും നാടിൻ്റെ വളർച്ചയിലും രാജകുടുംബത്തോടൊപ്പം അടിയുറച്ചു നിന്നതിൻ്റെയും ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രത്യുപകാരമായാണ് സമുദായത്തിന് ഈ അപൂർവ സമ്മാനം ലഭിച്ചത്.
400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കോട്ടയം രാജവംശവും പാക്കം സ്വരൂപവും കോളിയാടി തമ്പുരാനും ചേർന്നാണ് ഐവർ ചെട്ടിമാരിൽ പ്രധാനിയായ ചീരാൽ ചെട്ടിക്ക് പട്ടും തങ്കവളയും കൽപിച്ചു നൽകിയത്. ഇതിലൂടെ ചീരാൽ ചെട്ടി എന്ന പ്രത്യേക സാമൂഹിക അംഗീകാരം കൂടിയാണ് രാജകുടുംബം ഇവർക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. കോട്ടയം രാജവംശത്തിന് വയനാടൻ ചെട്ടി സമുദായവുമായുണ്ടായിരുന്ന അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സാക്ഷ്യപത്രം കൂടിയാണിത്.
കൗതുകമുണർത്തുന്ന മണികിലുക്കം
ദേവീദേവന്മാരുടെ അതിമനോഹരമായ ചിത്രപ്പണികൾ കൊത്തിവച്ചതാണ് ഈ പുരാതന തങ്കവള. എന്നാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൗതുകമുണർത്തുന്നത് വളയ്ക്കുള്ളിൽനിന്ന് കേൾക്കുന്ന മണികിലുക്കമാണ്. ഈ ശബ്ദം എന്തിൻ്റേതാണെന്നോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനുള്ളിൽ മണി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നോ ഇതുവരെ കൃത്യമായി സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ടില്ല. പഴയകാല സ്വർണപ്പണിക്കാരുടെ കരവിരുതിൻ്റെ അദ്ഭുതമായി ഈ കിലുങ്ങുന്ന തങ്കവള ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു.
കുടിയേറ്റ ചരിത്രവും അഞ്ച് സ്ഥാനികളും
പണ്ട് വയനാട്ടിൽ ജനവാസം വളരെ കുറവായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് കോട്ടയം രാജാവ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ധാരാപുരത്തുനിന്ന് ചെട്ടി സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട 40ലധികം കുടുംബങ്ങളെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് വയനാടൻ ചെട്ടി സർവീസ് സൊസൈറ്റി ഭാരവാഹിയായ ശ്രീധരൻ അമ്പലക്കൊണ്ട് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ചുരം കയറിയെത്തിയ സമുദായാംഗങ്ങളെ വയനാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി രാജാവ് താമസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് സമുദായത്തിൽനിന്ന് അഞ്ച് സ്ഥാനികളെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളുടെ ചുമതല നൽകി നിയമിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിലെ കൊളപ്പള്ളിയിൽ കൊളപ്പള്ളി ചെട്ടിയെയും, മുപ്പൈനാട് ഭാഗത്തേക്ക് തോമാട്ടി ചെട്ടിയെയും, ബത്തേരി കേന്ദ്രമാക്കി പെരുവകോട്ടത്ത് ചെട്ടിയെയും, ചിതലയം പുൽപള്ളി ഭാഗത്തേക്ക് ചിതലയം ചെട്ടിയെയും സ്ഥാനികളായി നിശ്ചയിച്ചു. ഇവരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായാണ് ചീരാൽ ചെട്ടിയെ നിയമിച്ചത്. അന്ന് പ്രധാന സ്ഥാനിയായ ചീരാൽ ചെട്ടിക്ക് തമ്പുരാൻ സമ്മാനിച്ച സ്വർണവളയാണ് തലമുറകളായി സമുദായം വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ പരിപാലിച്ചുവരുന്നത്.
പുറത്തെടുക്കുന്നത് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം
വയനാടൻ ചെട്ടി സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതീവ സുരക്ഷയോടെ ബാങ്ക് ലോക്കറിലാണ് ഈ ചരിത്രശേഷിപ്പ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും തുലാം 30ന് നടക്കുന്ന വൃശ്ചിക സംക്രമ ദിനാഘോഷ വേളയിൽ മാത്രമാണ് തങ്കവള ലോക്കറിൽനിന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്നത്.
സംക്രമ ദിനാഘോഷ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായാൽ ഉടൻ തന്നെ വള വീണ്ടും ബാങ്കിലേക്ക് മാറ്റും. പിന്നീട് അടുത്ത വർഷത്തെ ആഘോഷത്തിന് മാത്രമേ ഇത് പുറത്തെടുക്കുകയുള്ളൂവെന്നും 400 വർഷത്തിനുമേൽ പഴക്കമുള്ള ഈ തങ്കവള തങ്ങളുടെ പൈതൃകത്തിൻ്റെ ജീവവായുവാണെന്നും ശ്രീധരൻ അമ്പലക്കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കി. തലമുറകൾ കൈമാറിവന്ന ഈ പൈതൃക സ്വത്ത് തനിമ ഒട്ടും ചോരാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ സ്വന്തം ചരിത്രത്തെയും പൈതൃകത്തെയും നെഞ്ചോട് ചേർത്തുപിടിക്കുകയാണ് വയനാടൻ ചെട്ടി സമുദായം.
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