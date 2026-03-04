വയനാട്ടിൽ കാട്ടാനയെ തുരത്താൻ പോയ കർഷകൻ മരിച്ച നിലയിൽ; ആനയുടെ ആക്രമണമെന്ന് സംശയം
വടക്കനാട് സ്വദേശി രാജീവാണ് മരിച്ചത്. മൃതദേഹത്തിൽ ബാഹ്യ പരിക്കുകളില്ലാത്തതിനാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷമേ മരണകാരണം വ്യക്തമാകൂ. വന്യമൃഗശല്യത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.
Published : March 4, 2026 at 8:10 AM IST
വയനാട്: വീടിന് സമീപത്തെ കൃഷിയിടത്തിൽ കാട്ടാനയെ തുരത്താൻ പോയ യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വടക്കനാട് പച്ചാടി കതങ്ങത്ത് നടുവീട്ടിൽ രാജീവ് (37) ആണ് മരിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാതായത്. കാട്ടാന ആക്രമിച്ചതാകാമെന്നാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെയും പൊലീസിൻ്റെയും പ്രാഥമിക നിഗമനം.
കൃഷിയിടത്തിൽ കാട്ടാന ഇറങ്ങിയതറിഞ്ഞ് ഓടിക്കാനായി പോയ രാജീവ് തിരികെ എത്താതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഈ പ്രദേശത്ത് കാട്ടാനയുടെ കാൽപാടുകൾ വ്യക്തമായി കാണാനുണ്ട്. ഇത് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം മൂലമാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് എന്ന സംശയത്തിന് ബലമേകുന്നു. പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ രാജീവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പുറമെ കാണാവുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ പരിക്കുകളൊന്നും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കാട്ടാനയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വനംവകുപ്പും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയാണ്.
തുടരുന്ന വന്യമൃഗശല്യം
ബത്തേരിക്ക് സമീപമുള്ള വടക്കനാട് പ്രദേശം കാട്ടാനശല്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യമൃഗശല്യം അതിരൂക്ഷമായ ഇടമാണ്. കൃഷിയിടങ്ങളിലും ജനവാസ മേഖലകളിലും വന്യമൃഗങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് ഇവിടെ പതിവായിരിക്കുകയാണ്. കർണാടകയിലെ ബന്ദിപ്പൂർ, തമിഴ്നാട്ടിലെ മുതുമല, വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നിവ പരസ്പരം അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന വനമേഖലയായതിനാൽ ഇവിടെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം എക്കാലത്തും കൂടുതലാണ്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, വനത്തിനുള്ളിലെ ജലദൗർലഭ്യം, അധിനിവേശ സസ്യങ്ങൾ കാരണം കാട്ടിൽ തീറ്റ കുറഞ്ഞത് എന്നിവയാണ് മൃഗങ്ങളെ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വനംവകുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പ്രതിസന്ധിയിലായി കർഷകർ
തുടർച്ചയായുള്ള ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ മലയോര കർഷകരെയും സാധാരണക്കാരെയും കടുത്ത ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കൃഷിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം കർഷകർക്കും വന്യമൃഗശല്യം താങ്ങാനാവാത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വാഴ, കാപ്പി, കുരുമുളക്, തെങ്ങ് തുടങ്ങിയ വിളകൾ കാട്ടാനകൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കുന്നു. വായ്പയെടുത്തും സ്വർണം പണയം വച്ചും കൃഷിയിറക്കുന്ന കർഷകർക്ക് വിളവെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്.
രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങാനോ യാത്ര ചെയ്യാനോ കഴിയാത്ത വിധം പ്രദേശവാസികൾക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിൽ അപ്രഖ്യാപിത കർഫ്യൂ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതിരാവിലെ ടാപ്പിങ്ങിന് പോകുന്ന റബർ കർഷകരും സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളും കടുത്ത ഭയത്തോടെയാണ് ഓരോ ദിവസവും തള്ളിനീക്കുന്നത്. വടക്കനാട് മേഖലയിൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിരവധി പേർക്കാണ് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഉപജീവനമാർഗങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഇത്തരം കടന്നുകയറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ ശാശ്വതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ അധികാരികളോട് കടുത്ത അമർഷം ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്.
ശാശ്വത പരിഹാരം ആവശ്യം
വന്യമൃഗശല്യം തടയുന്നതിനായി ശാശ്വതമായ പരിഹാരങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. നിലവിലുള്ള സൗരോർജ വേലികളും ആനക്കിടങ്ങുകളും പലയിടത്തും തകർന്നു കിടക്കുകയാണ്. ഇതിന് പകരമായി ആനകൾക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബാരിക്കേഡുകൾ അതീവ ജാഗ്രത അതിർത്തികളിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്നത് ദീർഘകാലത്തെ ആവശ്യമാണ്.
പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഇതിന് ശേഷം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. വനംവകുപ്പിൻ്റെ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം (ആർആർടി) സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മരണകാരണം സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിനായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മനുഷ്യനും വന്യമൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നിരന്തര സംഘർഷം പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നത് വയനാടിൻ്റെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ വളർച്ചയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
Also Read:- വേതന വർധന വൈകുന്നു; സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ നഴ്സുമാരുടെ പണിമുടക്ക് തുടങ്ങി