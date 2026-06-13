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കാറ് വേണ്ട, ഓട്ടോയില്‍ വയനാടൻ കാറ്റേറ്റ് ഒരു വിദേശിപ്പട, ഇന്ത്യയെ അടുത്തറിയാൻ ‘ടുക്ക് ടുക്ക്' യാത്ര

അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും നിന്നെത്തിയ നാല് സാഹസിക യാത്രികരാണ് വ്യത്യസ്‌തമായ ഈ യാത്രയിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. നാട്ടുകാരുമായി ഇടപഴകിയും ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യം അടുത്തറിയാനുമാണ് ഇവരുടെ ശ്രമം...

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സഞ്ചാരികൾ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ മുൻപിൽ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 13, 2026 at 3:06 PM IST

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വയനാട്: "നിങ്ങൾ കാറിലൂടെ ഗ്ലാസുകൾ അടച്ചിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളുമായി സംസാരിക്കാനും അവരുമായി ഇടപഴകാനും സാധിക്കില്ല. എന്നാല്‍ ഓട്ടോയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ കൂടുതൽ അറിയാനും ആളുകളുമായി കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനും അടുത്തറിയാനും സാധിക്കും" ലോക സഞ്ചാരിയായ ആരോൺ റോബിൻസിൻ്റെ വാക്കുകളാണിത്.

കാറിലെ എസി തണുപ്പിലിരുന്ന് കാഴ്‌ചകൾ കാണുന്ന സുഖസൗകര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച്, മൂന്ന് ചക്രവണ്ടിയിൽ ഇന്ത്യ കാണാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം വിദേശികൾ. ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഇന്ത്യ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന വിദേശ സഞ്ചാരികളായ ഈ സാഹസിക യാത്രികർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം വയനാട്ടിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും നിന്നെത്തിയ നാല് സഞ്ചാരികളാണ് ഈ വ്യത്യസ്‌തമായ യാത്രയിലൂടെ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.

സഞ്ചാരികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ (ETV Bharat)

എന്താണ് ഈ 'ടുക്ക് ടുക്ക് ടൂർണമെൻ്റ്'?

അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള അലീസ മെറ്റാവിക്, ഫ്രാങ്ക് സി യൂല, കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള ആരോൺ റോബിൻസ്, ഡെറിക് മോണിക് എന്നിവരാണ് ‘ടുക്ക് ടുക്ക് ടൂർണമെൻ്റ്’ എന്ന പേരിലുള്ള പര്യടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വയനാട്ടിലെത്തിയത്.

‘ടുക്ക് ടുക്ക്’ എന്നത് ശ്രീലങ്കയിലും തായ്‌ലൻഡിലുമടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പേരാണ്. ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക ശബ്‌ദത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ രസകരമായ പേര് രൂപപ്പെട്ടത്. സാഹസികതയും യാത്രയുടെ ആവേശവും ഒരുപോലെ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഇവർ തങ്ങളുടെ ഈ പര്യടനത്തിന് ‘ടുക്ക് ടുക്ക് ടൂർണമെൻ്റ്’ എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

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സഞ്ചാരികളുടെ ഓട്ടോ (ETV Bharat)

ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യം അടുത്തറിയുക

വെറുമൊരു വിനോദയാത്ര എന്നതിലുപരി, സാധാരണക്കാരായ നാട്ടുകാരുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകാനും ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമീണ ഭംഗിയും വൈവിധ്യവും ഏറ്റവും അടുത്തറിയാനുമാണ് ഇവരുടെ ശ്രമം. പോകുന്ന വഴികളിലെല്ലാം ഓട്ടോ നിർത്തി നാട്ടുകാരോട് കുശലം പറഞ്ഞും, ചായക്കടകളിൽ കയറി ചായ കുടിച്ചുമൊക്കെയാണ് ഈ വിദേശി സംഘം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ കർട്ടനുകൾ മാറ്റി വയനാടൻ കാറ്റിൻ്റെ തണുപ്പേറ്റ്, പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുള്ള ഇവരുടെ യാത്ര വനമേഖലകളിലെ വഴികളിൽ കാണുന്നവർക്കെല്ലാം ഒരു പുത്തൻ കാഴ്‌ചയാണ്.

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മെയ് 31-നാണ് സംഘം കൊച്ചിയിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് വിവിധ ജില്ലകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് വയനാട്ടിലെത്തിയത്. യാത്രയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷകളിൽ ഇന്ത്യ, അമേരിക്ക, കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാകകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാനഡയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായ ടൂക്കനും വാഹനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് യാത്രയെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നു.

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ആരോൺ റോബിൻസ് (ETV Bharat)

ഇന്ത്യയുടെ ജനജീവിതവും സംസ്‌കാരവും ഭക്ഷണരീതികളും അടുത്തറിയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയെ യാത്രാ മാർഗമായി തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് സഞ്ചാരികൾ പറയുന്നു. സാധാരണ വിനോദസഞ്ചാര യാത്രകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി നാട്ടുകാരുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകാനും ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയെ അനുഭവിക്കാനുമാണ് ഈ യാത്ര. വയനാട്ടിലെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും ജനങ്ങളുടെ സ്വീകരണവും യാത്രയെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കിയെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ യാത്ര തുടർന്ന ശേഷം വീണ്ടും കൊച്ചിയിലെത്തിയാണ് പര്യടനം സമാപിക്കുക.

FOREIGN TOURIST TRAVELLING AUTO IDIAN AUTO TRAVELLING TOURIST KERALA TOURISM WAYANAD FOREIGN TOURIST
അലീസ മെറ്റാവിക്, ഫ്രാങ്ക് സി യൂല (ETV Bharat)

വ്യത്യസ്‌ത സംസ്‌കാരങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന യാത്രകളുടെ ഉദാഹരണമായി മാറുകയാണ് ഈ ടുക്ക് ടുക്ക് പര്യടനം. ലോകത്തിൻ്റെ മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് എത്തിയ നാല് സഞ്ചാരികൾക്ക് വയനാടും ഇനി മറക്കാനാവാത്തൊരു യാത്രാനുഭവത്തിണൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇത്തരത്തിൽ ഓട്ടോയിൽ യാത്ര ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം.

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TAGGED:

IDIAN AUTO TRAVELLING TOURIST
KERALA TOURISM
WAYANAD FOREIGN TOURIST
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