തുമ്പീ വാ തുമ്പക്കുടത്തിന്.... തുലാവര്ഷത്തിന്റെ വരവറിയിച്ചെത്തിയ കൗതുകം, വേറിട്ട വയനാടന് കാഴ്ച
പെൻ്റല ഫ്ലാവെസെൻസ് എന്ന ശാസ്ത്രീയനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇവയ്ക്ക് ഗ്ലോബ് സ്കിമ്മർ, വാണ്ടറിങ് ഗ്ലൈഡർ എന്നീ പേരുകളുമുണ്ട്.
Published : October 21, 2026 at 2:20 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: ആകാശത്തും വയലുകളിലും ദേശാടനത്തിനെത്തി തുലാവർഷത്തുമ്പികൾ. തുലാവർഷത്തിൻ്റെ വരവറിയിച്ച് കൊണ്ട് തുമ്പികൾ കൂട്ടത്തോടെ പറന്നുയരുന്ന മനോഹരമായ പ്രകൃതിദൃശ്യം കണ്ടും ചിത്രം പകർത്തിയും നിരവധി സഞ്ചാരികൾ. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ദൂരം താണ്ടുന്ന ദേശാടന ഷഡ്പദങ്ങളിലൊന്നായ വാണ്ടറിങ് ഗ്ലൈഡർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുമ്പികൾ പ്രകൃതിക്ക് വിസ്മയക്കാഴ്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
പെൻ്റല ഫ്ലാവെസെൻസ് എന്ന ശാസ്ത്രീയനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇവയ്ക്ക് ഗ്ലോബ് സ്കിമ്മർ, വാണ്ടറിങ് ഗ്ലൈഡർ എന്നീ പേരുകളുമുണ്ട്. ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് ആകാശത്തും വയലുകളിലും ഇവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. തുലാവർഷക്കാലത്തെ മഴമേഘങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാനുള്ള അസാധാരണമായ കഴിവ് ഈ തുമ്പികൾക്കുണ്ട്. അതിനാൽ ഇവയെ തുലാത്തുമ്പികളെന്നും വിളിക്കുന്നു.
കൂട്ടങ്ങളായി ലക്ഷക്കണക്കിന് തുമ്പികളാണ് വയനാട്ടിലുടനീളം പാറിപ്പറക്കുന്നത്. കടലുകൾ താണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇവയെ അതിരാവിലെ മുതൽ കാണാനാകും.
തുലാവർഷക്കാലത്ത് ആകാശത്തും വയലുകളിലും തൊടികളിലും കൂട്ടമായി പറന്നുനടക്കുന്ന തുമ്പികൾ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇവ മഴവെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന താത്ക്കാലിക കുഴികളിലും പാടങ്ങളിലുമാണ് സാധാരണയായി മുട്ടയിടുന്നത്.
ഏകദേശം ആറ് ആഴ്ച കൊണ്ട് ലാർവകൾ പൂർണ വളർച്ചയെത്തിയ തുമ്പികളായി മാറി പറന്നുയരുന്നു. നെൽപ്പാടങ്ങളും വെള്ളക്കെട്ടുകളുമാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വാസസ്ഥലങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ആഫ്രിക്ക വരെ നീളുന്ന ഒരു വലിയ വട്ടത്തിലാണ് ഇവ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ - നവംബർ മാസങ്ങളിൽ തുലാവർഷക്കാറ്റിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ അറബിക്കടലും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവും കടന്ന് കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് (കെനിയ, ടാൻസാനിയ, മൊസാംബിക്ക് ഭാഗങ്ങൾ) യാത്ര തിരിക്കുന്നു. അവിടെയെത്തുമ്പോൾ മഴ തുടങ്ങുന്ന സമയമായതിനാൽ വീണ്ടും ഇവ മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു വശത്തേക്ക് ഏകദേശം 3,500 മുതൽ 6,000 കിലോമീറ്റർ വരെ കടലിനു മുകളിലൂടെയാണ് ഇവ പറക്കുന്നത്. മൊത്തം യാത്ര ഏകദേശം 18,000 കിലോമീറ്റർ വരെ നീളുന്നു. 'ഏതാനും കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ കാറ്റിനൊപ്പം ഒഴുകിയാണ് ഇവയുടെ യാത്ര, അതിനാൽ ഊർജം വളരെ കുറച്ചേ ആവശ്യമുള്ളൂ. പല തലമുറകളിലൂടെ കൂട്ടമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു ജീവികൾ പ്രകൃതിയുടെ വിസ്മയങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന്' പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ മുനീർ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
പാടശേഖരങ്ങളിലെ കീടങ്ങളെ ഭക്ഷിച്ച് ജൈവ തുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്താനും ഈ ദേശാടന തുമ്പികൾ വലിയ സംഭാവനയാണ് നൽകുന്നത്. തുലാവർഷത്തിൻ്റെ വരവറിയിച്ച് എത്തുന്ന ഈ അതിഥികളെ കൗതുകത്തോടെയാണ് നാടാകെ വരവേൽക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തുലാവർഷത്തിൻ്റെ വരവറിയിച്ച് വയനാടിൻ്റെ ആകാശത്ത് വിരുന്നെത്തുന്ന ഈ കുഞ്ഞൻ അതിഥികൾ പ്രകൃതിയുടെ വിസ്മയക്കാഴ്ചയായി മാറുകയാണ്.
Also Read: അരവണയ്ക്കായി നീണ്ട ക്യൂ; അയ്യനെ കാണുന്നതിനേക്കാള് താമസമെന്ന് ഭക്തര്