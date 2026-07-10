വയനാട് തുരങ്കപാത: പദ്ധതി നിര്ത്തണമെന്ന് ആവശ്യം, ഗുരുതര ആരോപണവുമായി സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റീസിന് കത്ത്
ഇടിവി ഭാരത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നിര്മ്മാണ ഉദ്ഘാടന ചിത്രം ഉള്പ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ് കത്ത്. കത്തയച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായ പരിസ്ഥിതി സംഘടന.
Published : July 10, 2026 at 7:52 PM IST
ബിജു ഗോപിനാഥ്
തിരുവനന്തപുരം: വന് ദുരന്തമായി മാറിയ വയനാട് തുരങ്കപാത നിര്മ്മാണ നടപടിക്രമങ്ങളിലെ പ്രാരംഭ ഘട്ടം മുതല് അധികൃതര് വരുത്തിയ വന് അനാസ്ഥകള് അക്കമിട്ടു നിരത്തി തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായ പരിസ്ഥിതി സംഘടന സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റീസിനെ സമീപിച്ചു. ആനക്കാംപൊയില് - കള്ളാടി - മേപ്പാടി തുരങ്ക പാതാ പദ്ധതി അടിയന്തിരമായി നിര്ത്തിവയ്ക്കാന് ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സേവ് വെറ്റ് ലാന്ഡ് ഇൻ്റര്നാഷണല് മൂവ്മെൻ്റ്(സ്വിം) എന്ന സംഘടനയാണ് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റീസിനു കത്തയച്ചത്.
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നാമത്തേതും നീളം കൂടിയ തുരങ്ക പാത എന്ന് കൊട്ടിഘോഷിച്ച് 2025 ഓഗസ്റ്റ് 31 ന് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹിച്ച നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ട പാരിസ്ഥിതാകനുമതി തേടിയത് സംസ്ഥാന പാരിസ്ഥിതികാഘാത സമിതി ചെയര്മാന് വിരമിക്കുന്ന ദിവസം തിരക്കിട്ടാണെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവും കത്തിലുണ്ട്.
തുരങ്കപാത പദ്ധതിക്കും മറ്റൊരു പദ്ധതിക്കും സംസ്ഥാന പാരിസ്ഥികാഘാത സമിതി അംഗീകാരം നല്കിയ ശേഷമായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ കേന്ദ അനുമതിക്കയച്ചത്. സ്ഥലം സന്ദര്ശിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ കേന്ദ്ര പാരിസ്ഥിതികാഘാത സമിതി പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നല്കി. 298 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വയനാട് ഉരുള്പൊട്ടല് ദുരന്തമുണ്ടായ 2024 ജൂലൈ 30 നു തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഈ നീക്കം നടന്നിരിക്കുന്നത്.
2024 വയനാട് ഉരുള്പൊട്ടല് നടന്ന സ്ഥലവും ഇപ്പോഴത്തെ വയനാട് തുരങ്ക പാതയുടെ മുഖവും തമ്മില് വളരെ ചെറിയ ദൂര വ്യത്യാസമാണുള്ളത്. മാത്രമല്ല, ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം അതീവ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലകളുമാണ്. ഇത്രയും ഗൗരവമേറിയ വിഷയങ്ങളൊന്നും വിശദമായ പഠന വിധേയമാക്കാതെയാണ് കേന്ദ്രം പദ്ധതിക്ക് പാരിസ്ഥിതികാനുമതി നല്കയെന്നും കത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പദ്ധതിയുടെ ആലോചനാ ഘട്ടത്തില് തന്നെ വയനാട് തുരങ്കപാതയ്ക്കെതിരെ പ്രദേശവാസികളുടെയും പ്രദേശത്തെ ഗോത്രവര്ഗക്കാരുടെയും ശക്തമായ എതിര്പ്പുയര്ന്നിരുന്നു. മാത്രമല്ല, തുരങ്കപാതയുടെ മുഖവും മുണ്ടക്കൈ-ചൂരല്മല ഉരുള്പൊട്ടലിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രവും തമ്മില് നാല് കിലോമീറ്റര് മാത്രമാണ് അകലം. തുരങ്ക നിര്മ്മാണത്തിനായി പാറ പൊട്ടിക്കുന്ന സ്ഫോടനം ഇവിടുത്തെ മലകളില് മണ്സൂണ് കാലത്ത് വലിയ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നതായി കത്തില് പറയുന്നു.
2,134 കോടി രൂപ നിര്മ്മാണ ചെലവ് കണക്കാക്കിയ പദ്ധതിക്ക് അന്തിമ പാരിസ്ഥികാനുമതി ലഭിച്ചത് 2026 ഫെബ്രുവരി 24 നാണ്. 2025 ല് ഒന്നാം ഘട്ട അനുമതി ലഭിച്ച ഉടനെ പദ്ധതിയുടെ നിര്മ്മാണവും ആരംഭിച്ചു. ഈ പദ്ധതിയുടെ ആഘാതം സംബന്ധിച്ച പഠനം നടത്തേണ്ട സ്റ്റേറ്റ് എക്സപേര്ട്ട് അപ്രൈസല് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉപസമിതി ചെയര്മാന് ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അക്വാറ്റിക് ബയോളജി പ്രൊഫസറായിരുന്നെന്നും കത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
തുരങ്കത്തിൻ്റെ അലൈന്മെൻ്റ് പ്രധാനമായും കടന്നു പോകുന്നത് നീലഗിരി - വയനാട് - കടുക് ജൈവ വൈവിദ്ധ്യ ഇടനാഴിയുടെ അടിയിലൂടെയാണ്. പ്രദേശത്തെ ഉരുള്പൊട്ടല് സാധ്യത പൂര്ണമായും മറച്ചുവച്ചാണ് പാരിസ്ഥികാനുമതി തേടിയതെന്നും സുപ്രീംകോടതിക്കയച്ച കത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2024 ല് വയനാട് തുരങ്കപാതയ്ക്ക് പാരിസ്ഥികാനുമതി തേടുന്ന ഘട്ടം മുതല് ഇതിലെ അപകടം തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയില് പെട്ടതാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതിക്ക് കത്തയച്ച സേവ് വെറ്റ് ലാന്ഡ് ഇൻ്റര്നാഷണല് മൂവ്മെൻ്റിൻ്റെ സിഇഒ തോമസ് ലോറന്സ് ഇടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു.
വയനാട് കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചില് ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തങ്ങള് വര്ഷങ്ങളായി പദ്ധതിയുടെ വിവിധ വശങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ കണ്ടെത്തലുകള് കത്തിലൂടെ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റീസിന് അയച്ചത്. ഈ കത്ത് ഒരു പൊതു താത്പര്യ ഹര്ജിയായി സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിലപാട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അതല്ലെങ്കില് പദ്ധതിക്കെതിരെ ദേശീയ ഗ്രീന് ട്രിബ്യൂണല് അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ സമീപിക്കുമെന്നും തോമസ് ലോറന്സ് പറഞ്ഞു.
Also Read: ജുവിൻ്റെ ഹൃദയവുമായി അശ്വന്ത് ജീവിതത്തിലേക്ക്; ലിസി ആശുപത്രിയിൽ സങ്കീർണമായ ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ