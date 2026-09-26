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കാടിനെ കാർന്നുതിന്നുന്ന കൊങ്ങിണി ഇനി ആനക്കുട്ടികൾ; വിസ്മയമൊരുക്കി വയനാട്ടിലെ ഗോത്രയുവാക്കൾ

വയനാടൻ വനമേഖലകൾക്കും വന്യജീവികൾക്കും വലിയ ഭീഷണിയാണ് കൊങ്ങിണി എന്ന അധിനിവേശ സസ്യം. ഇവ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയെയും ഭക്ഷണലഭ്യതയെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്

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Elephant replicas made from lantana wood (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 11:34 AM IST

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ജിൻസ് തോട്ടുകര

വയനാട്: കാടിൻ്റെ മക്കളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വന്യമൃഗങ്ങൾ അതേ കാടിൻ്റെ മക്കളുടെ കൈകളിലൂടെ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ശിൽപങ്ങളായി മാറിയാലോ? അതെ, വയനാടൻ കാടുകളുടെ സ്വാഭാവികതയെ കാർന്നുതിന്നുന്ന 'കൊങ്ങിണി' എന്ന അധിനിവേശ സസ്യത്തെ വെട്ടിമാറ്റി, അതിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ ആനക്കുട്ടികളെ തീർത്ത് വിസ്മയം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം ഗോത്രയുവാക്കൾ. കാടിൻ്റെ ശത്രുവിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനൊപ്പം തങ്ങളുടെ ജീവിതമാർഗം കൂടിയായി ഈ കരവിരുതിനെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇവർ.

പ്രതിസന്ധിയെ അവസരമാക്കി ഗോത്രയുവാക്കൾ
വയനാടൻ വനമേഖലകൾക്കും വന്യജീവികൾക്കും വലിയ ഭീഷണിയാണ് കൊങ്ങിണി എന്ന അധിനിവേശ സസ്യം. മറ്റ് സസ്യങ്ങളെ വളരാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഇവ കാട്ടാനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയെയും ഭക്ഷണലഭ്യതയെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമായാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി റേഞ്ചിലെ കല്ലുമുക്ക് പരിശീലനകേന്ദ്രത്തിൽ പുതിയൊരു പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. നൂൽപ്പുഴയിലെ കടമ്പക്കാട്, കല്ലൂർ ഊരുകളിലെ ഗോത്രയുവാക്കളാണ് കൊങ്ങിണി ഉപയോഗിച്ച് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ രൂപങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നത്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തെറപ്പള്ളിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷോലെ ട്രസ്‌റ്റിൻ്റെയും വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലെ ഇക്കോ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് ഈ വേറിട്ട സംരംഭം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.

കൊങ്ങിണി ചെടി ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച കുട്ടിയാനകളുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് (ETV Bharat)

കൊങ്ങിണിയിൽ വിരിയുന്ന വിസ്മയം
വനത്തിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന കൊങ്ങിണി തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തെറപ്പള്ളിയിലെത്തിച്ച് പുഴുങ്ങി ഉണക്കിയ ശേഷമാണ് കല്ലുമുക്കിലെ പരിശീലനകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓരോ കൊങ്ങിണിയും ചീകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം വന്യമൃഗത്തിൻ്റെ ആകൃതിക്കനുസരിച്ച് മരവും കമ്പിയും ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം ഫ്രെയിം തയ്യാറാക്കും. അതിന് മുകളിൽ കൊങ്ങിണിയുടെ വടികൾ പൊതിഞ്ഞ്, മൊട്ടുസൂചിയും നൂലും കമ്പിയും ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി ഉറപ്പിക്കും. പതിയെ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ആനയുടെ ശരീരഘടനയും രൂപവും തെളിഞ്ഞുവരും. വെറുമൊരു നേരംപോക്കല്ലിത്, മറിച്ച് ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായ തൊഴിലും വരുമാനവും കണ്ടെത്താനുള്ള മികച്ചൊരു വഴി കൂടിയാണിത്.

ലക്ഷ്യം രാജ്യാന്തര വിപണി
ഇതിനോടകം ഏഴടി ഉയരമുള്ള ഒരു കൊമ്പൻ്റെ രൂപം ഇവർ നിർമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഷോലെ ട്രസ്‌റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആ രൂപം വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇപ്പോൾ കല്ലുമുക്ക് പരിശീലനകേന്ദ്രത്തിൽ മൂന്നടി ഉയരമുള്ള രണ്ട് ആനക്കുട്ടികളുടെ രൂപങ്ങളാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. കമ്പനിയൊക്കെ തെറപ്പള്ളിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും, ഇവിടെ താൻ 16 പേർക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയാണെന്നും പരിശീലകൻ ബൊമ്മൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ഇവർക്ക് ട്രെയ്‌നിങ് കൊടുക്കുന്നു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവർ മടങ്ങും. ഏഴടിയുടെ ആനയെ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മൂന്നടിയുടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പുതിയ ഓർഡറുകളും വരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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കൊങ്ങിണി വെട്ടിമാറ്റുന്നതിൽ മാത്രം അവസാനിക്കുന്നില്ല ഈ ദൗത്യം. അതിനെ കരവിരുതാക്കി മാറ്റി വനസംരക്ഷണത്തിനൊപ്പം ജീവിതവും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ യുവാക്കൾ. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി നിർമിച്ച ഇത്തരം കൊങ്ങിണി ആനകൾ ലണ്ടനിലും അമേരിക്കയിലും ഉൾപ്പെടെ പ്രദർശനത്തിന് എത്തിച്ച് രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു[1][2]. മനുഷ്യനും വന്യജീവികളും തമ്മിലുള്ള സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെ സന്ദേശം കൂടിയാണ് ഈ ശിൽപങ്ങൾ ലോകത്തിന് നൽകുന്നത്. വനത്തിന് ഭീഷണിയായ സസ്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ, അതേ കരവിരുതിലൂടെ പുതിയൊരു ജീവിതമാർഗവും കണ്ടെത്തുകയാണ് വയനാട്ടിലെ ഈ ഗോത്രയുവാക്കൾ.

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