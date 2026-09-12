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തറപ്പണി കഴിഞ്ഞ് കരാറുകാരൻ മുങ്ങി; 8 വർഷമായി പ്ലാസ്റ്റിക് കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ മാതിയും മക്കളും

നൂൽപ്പുഴ ഓടപ്പള്ളം കാട്ടുനായ്ക്ക ഊരിലെ വിധവയായ മാതിക്കും കുടുംബത്തിനുമാണ് ഈ ദുർഗതി. എട്ട് വർഷം മുൻപാണ് ഇവർക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വീട് ലഭിച്ചത്

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ചോർന്നൊലിക്കുന്ന കൂരയിൽ മാതിയും കുടുംബവും (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 12, 2026 at 11:53 AM IST

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വയനാട്: അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീടെന്നത് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ്. എന്നാൽ, സർക്കാർ അനുവദിച്ച വീടിൻ്റെ തറപ്പണി മാത്രം പൂർത്തിയാക്കി കരാറുകാരൻ മുങ്ങിയതോടെ എട്ട് വർഷമായി പ്ലാസ്റ്റിക് കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ ഭീതിയോടെ അന്തിയുറങ്ങുകയാണ് വയനാട്ടിലെ ഒരു ഗോത്രകുടുംബം. കോടികൾ ഗോത്രക്ഷേമത്തിനായി ചെലവഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വിധവയും മക്കളും വനാതിർത്തിയിൽ ദുരിതജീവിതം തള്ളിനീക്കുന്നത്.

നൂൽപ്പുഴ ഓടപ്പള്ളം കാട്ടുനായ്ക്ക ഊരിലെ വിധവയായ മാതിക്കും കുടുംബത്തിനുമാണ് ഈ ദുർഗതി. എട്ട് വർഷം മുൻപാണ് ഇവർക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വീട് ലഭിച്ചത്. പുതിയ വീട് നിർമിക്കുന്നതിനായി അന്നുണ്ടായിരുന്ന പഴയ വീട് പൊളിച്ചുമാറ്റി.

ചോർന്നൊലിക്കുന്ന കൂരയിൽ കഴിയുന്ന മാതിയും കുടുംബവും (ETV Bharat)

തുടർന്ന് നിർമാണം ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരൻ തറകെട്ടിയതല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രവൃത്തിയും നടത്തിയില്ല. ഇതുവരെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇയാൾ മാതിയിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞുനോക്കിയിട്ടില്ല. അധികൃതരോട് പലതവണ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. ഇതോടെയാണ് തറയ്ക്ക് മുകളിൽ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഒറ്റമുറി പ്ലാസ്റ്റിക് കൂരയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ കുടുംബത്തിന് അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടി വന്നത്.

TRIBAL PEOPLE ISSUES TRIBAL FAMILY DEMANDS HOUSE WAYANAD TRIBES HOUSE CRISIS TRIBAL COMMUNITIES PROBLEMS WAYANAD
ചോർന്നൊലിക്കുന്ന കൂര (ETV Bharat)

വന്യമൃഗഭീതിയിൽ ഒരു കുടുംബം

മാതിയെ കൂടാതെ നാല് മക്കളും മരുമകളുമാണ് ഈ ചെറിയ കൂരയിൽ കഴിയുന്നത്. പ്ലസ് വൺ, ഒൻപത്, അഞ്ച് ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന മൂന്ന് കുട്ടികളും മൂത്തമകൻ അജിത്തും ഭാര്യയുമാണ് മാതിക്കൊപ്പമുള്ളത്. വനാതിർത്തിയിലുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഭീഷണി രൂക്ഷമാണ്. അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത കൂരയിൽ ജീവൻ പണയംവച്ചാണ് ഇവരുടെ ഓരോ രാത്രിയും കടന്നുപോകുന്നത്. കുരങ്ങുശല്യമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും രൂക്ഷം. പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകൾ കീറി അകത്തുകടക്കുന്ന കുരങ്ങുകൾ വീട്ടുസാധനങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചുവാരിയിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ നിത്യസംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

TRIBAL PEOPLE ISSUES TRIBAL FAMILY DEMANDS HOUSE WAYANAD TRIBES HOUSE CRISIS TRIBAL COMMUNITIES PROBLEMS WAYANAD
ചോർന്നൊലിക്കുന്ന കൂരയ്‌ക്ക് മുന്നിൽ മാതി (ETV Bharat)

വർഷങ്ങളായി ഇവിടെത്തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും, സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതിനാൽ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ അമ്മ വിളിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അവിടേക്ക് പോകാറില്ലെന്നും മാതി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കുരങ്ങുകളെ ഓടിച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. എട്ട് വർഷമായി ഈ ദുരിതം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അന്വേഷിച്ച് വരുന്നവരൊക്കെ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ച് മടങ്ങുകയല്ലാതെ യാതൊരു സഹായവും ലഭിക്കുന്നില്ല. മുൻപ് കടം വാങ്ങിയാണ് കൂരയ്ക്ക് മുകളിൽ ഷീറ്റ് വിരിച്ചത്. പിന്നീട് വാർഡ് മെമ്പർ സഹായിച്ചാണ് പുതിയ ഷീറ്റ് വാങ്ങിയതെന്നും മാതി വ്യക്തമാക്കി.

മാതിയും മകനും കൂലിപ്പണിക്ക് പോയാണ് കുടുംബം പോറ്റുന്നത്. എന്നാൽ, എല്ലാ ദിവസവും ഇവർക്ക് ജോലി ലഭിക്കാറില്ല. അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിന് വകകണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഇവർക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ വീട് നിർമിക്കുക എന്നത് അസാധ്യമാണ്. ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സർക്കാരും വിവിധ ഏജൻസികളും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഓരോ വർഷവും ചെലവഴിക്കുന്നത്.

TRIBAL PEOPLE ISSUES TRIBAL FAMILY DEMANDS HOUSE WAYANAD TRIBES HOUSE CRISIS TRIBAL COMMUNITIES PROBLEMS WAYANAD
ചോർന്നൊലിക്കുന്ന കൂര (ETV Bharat)

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എന്നാൽ, ഈ ഫണ്ടുകളൊന്നും അർഹരായവരിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലെന്നതിൻ്റെ നേർചിത്രമാണ് മാതിയുടെ ജീവിതം. ചോർന്നൊലിക്കുന്ന കൂരയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വിരിക്കാൻ പോലും വാർഡ് മെമ്പറുടെ സഹായം തേടേണ്ടി വന്ന ഗതികേടിലാണ് ഈ കുടുംബം. അധികൃതർ ഇനിയെങ്കിലും കണ്ണ് തുറക്കണമെന്നും, തനിക്കും മക്കൾക്കും അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീട് നിർമിച്ച് നൽകാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് ഈ ഗോത്ര വീട്ടമ്മ കണ്ണീരോടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

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TAGGED:

TRIBAL PEOPLE ISSUES
TRIBAL FAMILY DEMANDS HOUSE
WAYANAD TRIBES HOUSE CRISIS
TRIBAL COMMUNITIES PROBLEMS WAYANAD
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