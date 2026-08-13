വഴിയില്ലാതെ വഴിയാധാരമായി; രോഗികളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാനാവുന്നില്ല, ഒറ്റപ്പെട്ട് മൂന്ന് ഊരുകള്
റോഡുകളില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ മൃതദേഹം പോലും വയൽവരമ്പിലൂടെ ചുമന്ന് വീട്ടിലെത്തിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ. ഒറ്റപ്പെട്ട് 13 കുടുംബങ്ങള്
Published : August 13, 2026 at 6:12 PM IST
വയനാട്: ഒരാള്ക്ക് അസുഖം വന്നാല് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ വഴിയില്ല , മരിച്ചാൽ മൃതദേഹം ചുമന്നുകൊണ്ടുപോകാൻ പാതയില്ല. വയനാട് നൂൽപ്പുഴ കോളൂർ കളപ്പുര മുറിയൻകുന്ന് ഊരുവാസികൾ നേരിടുന്ന നെഞ്ചുലയ്ക്കുന്ന ദുരവസ്ഥയാണിത്.
രോഗികളുമായി കാൽനടയായി വയൽവരമ്പുകളിലൂടെ ജീവനും കയ്യിലെടുത്തു പായേണ്ടിവരുന്ന 13 കുടുംബങ്ങളുടെ കണ്ണീർക്കാഴ്ച. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ, ഒരു നല്ല വഴിക്കായി ഇവർ നടത്തുന്ന യാചന അധികൃതരുടെ അടഞ്ഞ വാതിലുകൾക്ക് മുന്നിൽ തട്ടിത്തകരുകയാണ്.
മനുഷ്യനായി ജനിച്ചുവെന്ന ഒരേയൊരു കാരണം കൊണ്ട്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് കാടിൻ്റെ മക്കളുടെ ജീവിതം കണ്ണീർക്കയമാകുന്ന കാഴ്ചയാണിത്. നൂൽപ്പുഴ കോളൂർ മുറിയൻകുന്ന് പണിയ - കളപ്പുര കുറമ ഊരുകളിലെ 13 കുടുംബങ്ങളാണ് ഇന്ന് വഴിയില്ലാതെ വഴിയാധാരമായിരിക്കുന്നത്. ഊരിൽ നിന്ന് വാഹനങ്ങളെത്തുന്ന കല്ലുമുക്ക് - കോളൂർ റോഡിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ, ചെളിനിറഞ്ഞ വയൽവരമ്പുകൾ താണ്ടണം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കട്ടിലിലും തോളിലുമാക്കി രോഗികളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ആശുപത്രികളിലേക്ക് ഓടേണ്ടി വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ നിത്യ സംഭവമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൃത്യസമയത്ത് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു ജീവൻ പൊലിഞ്ഞുപോയത് ഈ വഴിയില്ലായ്മ മാത്രം കൊണ്ടാണ്. ഒടുവിൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ മൃതദേഹം പോലും ഇതേ വയൽവരമ്പിലൂടെ ചുമന്ന് വീട്ടിലെത്തിക്കേണ്ടി വന്നു ഈ മനുഷ്യർക്ക്.
അധികൃതരുടെ വിമുഖത തുറന്നുകാട്ടി പ്രദേശവാസികള്
കാലങ്ങളിലായി ഇവിടെ വഴിയില്ല വരമ്പിലൂടെയാണ് ആളുകള് പോകുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാരനായ ദാമോദരൻ പറയുന്നു. സ്വകാര്യ വ്യക്തികളോട് അഭ്യര്ഥിച്ചിട്ടും അവര് ഭൂമി അനുവദിക്കാത്തതിനാല് ദുരിത ജീവിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരനും അടിയന്തര ചികിത്സ കിട്ടാതെയാണ് മരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"ഒരുപാട് ദൂരം നടന്നാണ് ആളുകളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്നത്. അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ ആളുകള് മരിക്കുന്ന സംഭവം ഇവിടെ പതിവാണ്. അറ്റാക്ക് വന്ന അമ്മയെ കൃത്യസമയത്ത് ആശുപത്രിയില് എത്തിക്കാനാവാതെ അമ്മ മരിച്ചു. സഹോദരന് ബി പി കൂടി തല കറങ്ങി വീണു മരിച്ചു. റോഡില് വണ്ടി എത്തിയെങ്കിലും ചേട്ടനെ എടുത്ത് റോഡിലേക്ക് എത്തിക്കാന് കഴിയാതെ വന്നു. തുടര്ന്ന് തലയില് രക്തം കട്ട പിടിച്ച് മരിക്കുകയായിരുന്നു" അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പതിമൂന്ന് കുടുംബങ്ങളാണ് വഴിയില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാരനായ കനകരാജ് പറഞ്ഞു. "ഈ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കില് വയലിലൂടെ കിലോമീറ്ററുകള് നടക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. മാനുഷിക പരിഗണന വച്ച് സ്വകാര്യവ്യക്തികള് കനിഞ്ഞാല് ഈ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് വഴി ലഭിക്കും. തലകറങ്ങി വീണയാളെ കൊണ്ടുപോകാന് ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചു. ഇത്രയും ദുരന്തം സംഭവിച്ചിട്ടും പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങള് ഇവരോട് കനിവ് കാണിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവമെന്നും" അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കുട്ടികളുടെ ഭാവിയും തുലാസില്
അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം മാത്രമല്ല, ഈ കുട്ടികളുടെ ഭാവി പോലും ഈ വഴിയിൽ കിടന്ന് വലിഞ്ഞുമുറുകുകയാണ്. മഴക്കാലത്ത് ചെളിയിൽ കുതിർന്ന പാതയിലൂടെ നടന്ന് സ്കൂളിൽ പോകാൻ മടിക്കുന്നതോടെ ഇവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പോലും പാതിവഴിയിൽ നിലയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. തലമുറകളായി അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ദുരിതത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കാൻ അധികൃതർ കനിയണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ഏക അപേക്ഷ.
എന്നാൽ ഊരുവാസികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വഴി സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെന്നും അത് വിട്ടുകിട്ടാൻ പ്രയാസമാണെന്നുമാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. പകരം മുത്തങ്ങ മുറിയൻകുന്ന് റോഡിൽ നിന്ന് ഉന്നതിയിലേക്ക് പോകുന്ന സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലത്തുകൂടിയുള്ള നിലവിലെ റോഡ് നവീകരിച്ചു നൽകാൻ സന്നദ്ധമാണെന്നും, അതിന് ഊരുവാസികൾ സമ്മതിക്കണമെന്നുമാണ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നിലപാട്. അധികൃതർ തടസവാദങ്ങൾ നിരത്തുമ്പോൾ, ഇനി ഏത് നിമിഷവും മറ്റൊരു ദുരന്തം കൂടി ഈ ഊരിൽ ആവർത്തിച്ചേക്കാം എന്ന ഭീതിയിലാണ് ഈ സാധു മനുഷ്യർ.
Also Read:മഴയത്ത് വനപാത അടഞ്ഞു... ഇടമലക്കുടിയില് രോഗിയായ വയോധികനെ തുണിയില് പൊതിഞ്ഞ് തോളിലേറ്റി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു