'വാഗ്ദാനം മാത്രം പോരാ...നടപ്പാക്കണം'; നിറഞ്ഞൊഴുകി വയനാട് ടൗണ്ഷിപ്പിലെ കക്കൂസ് മാലിന്യ ടാങ്ക്, പൊറുതിമുട്ടി ജനങ്ങള്
വീണ്ടും ദുരിതത്തില് വയനാട്ടുക്കാര്. ടൗണ്ഷിപ്പിലെ സിവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും കക്കൂസ് മാലിന്യവും ചെളിയും ഒഴുകിയെത്തി. ഉടനടി പരിഹാരം വേണമെന്ന് ജനം.
Published : October 26, 2026 at 7:15 AM IST
വയനാട് : ടൗൺഷിപ്പിലെ സിവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും കക്കൂസ് മാലിന്യവും ചെളിയും ഒഴുകിയെത്തി പ്രദേശവാസികളുടെ വീടുകൾ വെള്ളത്തിലായി. ഇന്നലെ രാത്രി കനത്ത മഴ പെയ്തതോടെയാണ് ടൗൺഷിപ്പിലെ മണ്ണും മാലിന്യം കലർന്ന വെള്ളവും താഴെയുള്ള ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയത്. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടുമെന്നുമുള്ള അധികൃതരുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു.
ഇന്നലെ പെയ്ത കനത്ത മഴയിലാണ് ടൗൺഷിപ്പിലെ സിവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള കക്കൂസ് മാലിന്യം അടങ്ങിയ ജലവും ചെളിയും പ്രദേശവാസികളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. പുലർച്ചെ രണ്ട് മണി വരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ചേർന്ന് വീടുകളിൽ കയറിയ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തത്. മഴ ശക്തമാകുമ്പോൾ ടൗൺഷിപ്പിൽ നിന്നുള്ള മണ്ണും വെള്ളവും വീടുകളിലേക്ക് കയറുന്ന അവസ്ഥ തുടരുകയാണ്. വിവരമറിഞ്ഞ് രാവിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.
നാല് മാസം മുൻപ് പ്രദേശത്ത് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് അധികൃതർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എട്ട് കുടുംബങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മഴ കുറഞ്ഞതോടെ ഇവർ സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനോ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാനോ അധികൃതർ തയ്യാറായില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ പൂർണമായും ലംഘിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നു.
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സംഭവം വിവാദമായതോടെ ജില്ലാ കലക്ടര് ചെൽസാസിനി പ്രദേശത്ത് നേരിട്ടെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. ടൗൺഷിപ്പിലെ സിവേജ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും മഴവെള്ളത്തിനൊപ്പം മാലിന്യം ഒഴുകിയെത്തുന്ന വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതിയെ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് സ്ഥലസന്ദർശനത്തിന് ശേഷം കലക്ടർ ഉറപ്പുനൽകി. എന്നാൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രം പോരെന്നും അടിയന്തര പരിഹാര നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാരുടെ ശക്തമായ ആവശ്യം.
ജില്ലയില് ഇന്നും കനത്ത മഴ: വയനാട്ടില് നിന്നും അതിശക്തമായ മഴയാണ് തുടരുന്നത്. അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ജില്ലയില് വിനോദ സഞ്ചാരത്തിനും ട്രക്കിങ്ങിനും വിലക്കേര്പ്പെടുത്തി. ദുരന്ത സാധ്യത മേഖലകളിലെ ഹോംസ്റ്റേകള്, റിസോര്ട്ടുകള്, സാഹസിക ടൂറിസം ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കാണ് വിലക്കേര്പ്പെടുത്തിയത്. ദുരന്ത സാധ്യതാ മേഖലയില് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിതയിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര് വി.ചെല്സാസിനി പറഞ്ഞു.
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