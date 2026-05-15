തകർന്നുപോയ ഓർമ്മകൾക്ക് പുതിയ അധ്യായം; ടൗൺഷിപ്പിലെ ആദ്യ വീട്ടിലേക്ക് വിജയനും കുടുംബവും
Published : May 15, 2026 at 7:44 PM IST
വയനാട്: മുണ്ടക്കൈ ഉരുൾ പൊട്ടല് ദുരന്തത്തിൽ തകർന്നുപോയ ഓർമ്മകൾക്ക് പകരം ഇനി പുതിയ പ്രതീക്ഷ. ദുരന്തത്തില് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം ഇനി പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കും. ദുരന്തബാധിതർക്കായി സർക്കാർ കൽപ്പറ്റയിൽ നിർമിച്ച ടൗൺഷിപ്പിലെ ആദ്യ വീട്ടിലേക്ക് കണ്ണൻകൈ വീട്ടിൽ വിജയനും കുടുംബവും താമസം മാറാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.
ചൂരൽമല ഹൈസ്കൂൾ റോഡിലെ സ്വന്തം വീട്ടിലായിരുന്നു കണ്ണൻകൈവീട്ടിൽ വിജയനും ഭാര്യ ലാലുവും മക്കളു മടങ്ങുന്ന കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്നത്. മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തം ആ വീടും ആ ജീവിതവും ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് തകർത്തുകളഞ്ഞു. വർഷങ്ങളായി ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഓർമ്മകളും സ്വപ്നങ്ങളും മണ്ണിനടിയിലായപ്പോൾ കുടുംബം അഭയാർഥികളായി മാറുകയായിരുന്നു.
ടൗൺഷിപ്പിലെ ഒന്നാം സോണിലെ ഡി ക്ലസ്റ്ററിലെ 38-ാം നമ്പർ വീടാണ് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ വിജയന് ലഭിച്ചത്. പുതിയ വീടിൻ്റെ താക്കോൽ കൈയിൽ കിട്ടിയ നിമിഷം മുതൽ കുടുംബം വീണ്ടും ജീവിതം പടുത്തുയർത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. സർക്കാർ നൽകിയ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് ഫർണിച്ചർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും വീട്ടിൽ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു. നിലവിൽ സഹോദരി രേണുക ദേവിയുടെ വീട്ടിലാണ് കുടുംബം കഴിയുന്നത്.
ഞായറാഴ്ച പാലുകാച്ചല് നടത്തി പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ദുരന്തത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി സ്വന്തം വീട് എന്ന സുരക്ഷയും ആത്മവിശ്വാസവും തിരികെ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് വിജയനും കുടുംബവും. ടൗണ്ഷിപ്പിെക്കുറിച്ചുള്ള ദുഷ്പ്രചരണങ്ങള് ഓരോ ദുരന്ത ബാധിതനെയും നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതും സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നതുമാണെന്ന് വിജയന് പറയുന്നു. ടൗണ്ഷിപ്പിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പണിയെടുത്ത ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ മുഴുവന് സാരഥികള്ക്കം വിജയന് നന്ദി അറിയിച്ചു. ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ പല കോണില് നിന്ന് സഹായം എത്തിച്ചവരോടും പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിച്ചു.
"ദുരന്തം ജീവിത്തിലെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയോപ്പോള് ഇത്രയും സൗകര്യത്തില് ഒരു വീട് ലഭിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങള് പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലുമില്ല. ടൗണ്ഷിപ്പിെക്കുറിച്ചുള്ള ദുഷ്പ്രചരണങ്ങള് ഓരോ ദുരന്ത ബാധിതനെയും നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതും സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നതും ആയിരുന്നു. എല്ലാ പ്രചരണങ്ങള്ക്കും അവസാനം നല്ല സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു വീട്ടില് താമസിക്കുന്ന ധന്യമുഹൂര്ത്തമാണിത്. ഈ വീടിന് പിന്നില് പ്രവര്ത്തിച്ച എല്ലാവരുടെയും അകമൊഴിഞ്ഞ പരിശ്രമം എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്. സര്ക്കാരൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിയും ഇതില് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സഹായിച്ച എല്ലാവര്ക്കും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു." വിജയന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തം കവർന്നെടുത്ത ജീവിതങ്ങളെ വീണ്ടും കൈപിടിച്ച് ഉയർത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി മാറുകയാണ് ടൗൺഷിപ്പ് പദ്ധതി. ആദ്യ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഈ താമസംമാറ്റം ദുരന്തബാധിതരായ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് പുതിയ പ്രതീക്ഷയും ആത്മവിശ്വാസവും നൽകുകയാണ്. കണ്ണൻകൈവീട്ടിൽ വിജയൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഇത് ഒരു വീട് മാത്രമല്ല, നഷ്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം വീണ്ടും ജീവിതം തുടങ്ങാനുള്ള പുതിയ അധ്യായമാണ്.
