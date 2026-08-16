മഴയത്ത് ചെളി, ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടി; വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് പാതകള് ശോചനീയം, 43 കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ
അധികാരികൾക്ക് മാറി മാറി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആരോപണം.
Published : August 16, 2026 at 8:45 AM IST
വയനാട്: ടൗൺഷിപ്പിൽ മഴ പെയ്തതിനെതുടർന്ന് ചെളി കാരണം 43 കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ. സോൺ നാലിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് മഴ പെയ്തതോടെ വലിയ രീതിയിൽ ചെളി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. ദുരന്തബാധിത കുടുംബങ്ങളും പ്രദേശവാസികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ദിവസങ്ങളായി ദുരിത യാത്രയിലാണ്.
ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിൻ്റെ മുറിവുകളിൽ നിന്ന് ജീവിതം തിരികെപ്പിടിക്കാൻ ടൗൺഷിപ്പിലെത്തിയ കുടുംബങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചെളിക്കുണ്ടായ വഴികൾ കാരണം വലയുന്നത്. സോൺ നാലിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാതയിലാണ് മഴക്കാലത്തോടെ യാത്രാദുരിതം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന 43 ദുരന്തബാധിത കുടുംബങ്ങളും ടൗൺഷിപ്പ് വരുന്നതിന് മുൻപേ പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന പുൽപറ സ്വദേശികളും ഒരുപോലെ ദുരിതത്തിലാണ്. താമസം മാറി രണ്ടു മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും വഴിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ടില്ലെന്ന് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു.
സാധരണ ഇരുചക്രവഹനങ്ങൾക്കുപോലും ഈ വഴി വരാൻ വളരെ പ്രയാസാമാണ്. നിരവധി അപകടങ്ങൾ ഈ വഴിയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹനങ്ങൾ മാത്രമല്ല കാൽനടയാത്രക്കാർക്കുപോലും ഈ വഴി സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അധികാരികൾക്ക് മാറി മാറി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. യാത്രചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലാണ് റോഡ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. മുതിർന്നവരടക്കമുള്ള നിരവധി വ്യക്തികൾ വീഴുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പ്രദേശവാസിയും ദുരിതബാധിതനുമായ ബിജോയ് പറഞ്ഞു.
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''മഴക്കാലത്തിന് മുൻപ് രൂക്ഷമായ പൊടിശല്യമായിരുന്നു മേഖലയിലുണ്ടായിരുന്നത്. അന്നുതന്നെ നിർമാണ കമ്പനിയായ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ സൊസൈറ്റി അധികൃതരോട് പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ നടപടിയുണ്ടായില്ല. ദിനംപ്രതി സ്കൂളിൽ പോകുന്ന വിദ്യാർഥികൾ, വയോധികർ, കൽപ്പറ്റ നഗരത്തിലേക്ക് ജോലിക്കായി പോകുന്നവർ എന്നിവരെല്ലാം ഒരുപോലെ ഈ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്,'' ബിജോയ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, പ്രദേശത്ത് റോഡിൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മഴക്കാലത്ത് ചെളി സ്വാഭാവികമാണെന്നുമാണ് ടൗൺഷിപ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. താൽക്കാലിക പരിഹാരമായി പലതവണ പാറപ്പൊടി വിതറിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ഡ്രെയിനേജ് ഓട നിർമാണം പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ ടാറിങ് നടത്താൻ കഴിയൂ. പണി വേഗത്തിലാക്കാൻ ഈ വഴി ഗതാഗതം നിർമാണ വാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്താനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം.
ദിനംപ്രതി ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കും സ്ക്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കും നിരവധി അപകടങ്ങളും യാത്രക്ലേശങ്ങളും സ്ഥിരമായ ഈ ചെളി നിറഞ്ഞ വഴി ഉടൻ യാത്രയോഗ്യമാക്കണമെന്ന പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം. എന്നാൽ നടപടിൾ മാത്രം ആരംഭിച്ച് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തുടർപ്രവർത്തനങ്ങളും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ വ്യക്തമാക്കി.
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