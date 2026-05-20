വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ്; ആദ്യഘട്ടത്തിലെ 178 കുടുംബങ്ങള്ക്കും വീടുകള് കൈമാറി
സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനും മഴക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നതിനും മുമ്പ് ടൗൺഷിപ്പിലേക്ക് താമസം മാറാനാണ് പല കുടുംബങ്ങളുടെയും തീരുമാനം.
Published : May 20, 2026 at 8:42 PM IST|
Updated : May 20, 2026 at 8:50 PM IST
വയനാട്: മുണ്ടക്കൈ ടൗൺഷിപ്പിലെ ഒന്നാംഘട്ട പുനരധിവാസ നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കി 178 കുടുംബങ്ങള്ക്കുമുള്ള വീടുകള് താമസത്തിനായി കൈമാറി. ഗുണമേന്മാ പരിശോധനകള് പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് കുടുംബങ്ങള്ക്ക് വീടുകളുടെ താക്കോല് കൈമാറിയത്. സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനും മഴക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നതിനും മുമ്പ് ടൗൺഷിപ്പിലേക്ക് താമസം മാറാനാണ് പല കുടുംബങ്ങളുടെയും തീരുമാനം.
പട്ടയവും ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകളും കൈമാറിയ വീടുകളാണ് ഇപ്പോൾ താമസയോഗ്യമാക്കി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയത്. നിലമൊരുക്കൽ മുതൽ ആരംഭിച്ച് 58 ഗുണമേന്മാ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് വീടുകൾ കൈമാറിയത്. അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി മൂന്ന് പരിശോധനകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വ്യാഴാഴ്ച വരെ 159 വീടുകൾ കൈമാറിയിരുന്നത്. ഇന്നലെ 19 വീടുകൾ കൂടി കൈമാറിയതോടെ ഒന്നാംഘട്ടത്തിലെ 178 കുടുംബങ്ങൾക്കും വീടുകൾ ലഭിച്ചു. ഒന്നാം സോണിലെ ‘ഐ’ ക്ലസ്റ്ററിൽ 11 വീടുകളും ‘ജെ’ ക്ലസ്റ്ററിൽ എട്ട് വീടുകളുമാണ് അവസാനമായി കൈമാറിയത്. സർക്കാർ ഏജൻസിയായ കിഫ്കോണിൻ്റെ ‘ഫിറ്റ് ഫോർ ഹാൻഡ് ഓവർ’ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമാണ് താമസം അനുവദിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ ഒന്നാം സോണിലെ ‘ഡി’ ക്ലസ്റ്ററിലെ വീട്ടിൽ ഒരു കുടുംബം ഇതിനകം ഗൃഹപ്രവേശം നടത്തി.
"എൻ്റെ പേരക്കൂട്ടി വന്ന ശേഷമായിരിക്കും പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറുക. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയെടുത്തതും പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഓടി കളിച്ചതുമായ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മുറിയും ഞങ്ങളും മാത്രമായി ജീവിക്കണം", ടൗൺഷിപ്പിൽ വീട് കൈമാറി കിട്ടിയ കദീസ പറഞ്ഞു.
പഴയ വീട് വലിയ വീടായിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ വീട് കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് നല്ല വീട് തന്നെയാണ്. നല്ല അന്തരീക്ഷം. നല്ല സ്ഥലം എല്ലാം നല്ലതാണ്. സർക്കാർ അടക്കം ഒരുപാട് പേർ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറുമ്പോൾ എംഎൽഎയെയും രാജൻ സാറിനെയും എല്ലാം വിളിക്കണം. കാരണം എപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരാവിശ്യവുമായി പോവുമ്പോഴും ഒന്നിനും കഴിയില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് സലീമ പറഞ്ഞു.
ദുരന്തത്തിന് ശേഷം പുനരധിവാസ നടപടികളിലെ പ്രധാനഘട്ടമാണ് വീടുകളുടെ കൈമാറ്റം പൂർത്തിയായത്. ഇരുപതിലധികം കുടുംബങ്ങൾ ഉടൻ താമസം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണ സംവിധാനത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഘട്ടംഘട്ടമായി ടൗൺഷിപ്പ് സജീവ താമസ മേഖലയായി മാറാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്.
