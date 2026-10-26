വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ്: രണ്ടാംഘട്ട വീടുകളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഉടൻ, 149 ഗുണഭോക്താക്കൾ
വയനാട് ടൗൺഷിപ്പിൽ നിർമിക്കുന്ന രണ്ടാംഘട്ട വീടുകളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് ഒക്ടോബർ 31ന് നടക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ് അറിയിച്ചു.
Published : October 26, 2026 at 7:52 PM IST
വയനാട്: പുനരധിവാസ ടൗൺഷിപ്പിൽ നിർമിക്കുന്ന രണ്ടാംഘട്ട വീടുകളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഈ മാസം അവസാനം. വയനാട് ടൗൺഷിപ്പിൽ നിർമിക്കുന്ന രണ്ടാംഘട്ട വീടുകളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് ഒക്ടോബർ 31ന് നടക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ് അറിയിച്ചു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
മേപ്പാടി എംഎസ്എ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് 149 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായാണ് നറുക്കെടുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നവംബറോടെ വീടുകളുടെ കൈമാറ്റം പൂർത്തിയാക്കാൻ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"നവംബറിൽ തന്നെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീടുകൾ കൈമാറുന്ന വിധത്തിൽ നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശമെന്നും നടുക്കെടുപ്പ് ഈ മാസം തന്നെ നടക്കുമെന്നും," ടി സിദ്ദിഖ് വ്യക്തമാക്കി.
വീടുകളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, റേഷൻ കാർഡിലെ വിലാസം മാറ്റൽ, വൈദ്യുതി, കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ എന്നിവ വീട് കൈമാറുന്ന വേളയിൽ തന്നെ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സോൺ ഒന്നിൽ 23, സോൺ മൂന്നിൽ 6, സോൺ നാലിൽ 14, സോൺ അഞ്ചിൽ 106 എന്നിങ്ങനെ ആകെ 149 വീടുകളാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ കൈമാറുന്നത്. ഇതോടെ ടൗൺഷിപ്പിൽ പൂർത്തിയാകുന്ന ആകെ വീടുകളുടെ എണ്ണം 327 ആയി ഉയരും.
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ടൗൺഷിപ്പിലും കൽപ്പറ്റ നഗരസഭാ പരിധിയിലും മഴവെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി സിഡബ്ല്യുആർഡിഎമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമഗ്ര പഠനം നടത്താനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. റോഡ്-ഡ്രെയിനേജ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും ഡിഡിഎംഎ വിദഗ്ധരും അടങ്ങുന്ന സമിതി രൂപീകരിക്കും. സ്വന്തം മണ്ണും വീടും നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ കാത്തിരിപ്പിന് അവസാനമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ.
നേരത്തെ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയായിരുന്ന കരാർ. പിന്നീട് കാലാവധി ഡിസംബർ 30 വരെ നീട്ടി നൽകി. ഡിസംബർ 30നകം മുഴുവൻ വീടുകളുടെയും നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നറുക്കെടുപ്പും കൈമാറ്റവും ഘട്ടംഘട്ടമായി നടത്തണമെന്ന നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് തിയ്യതി മന്ത്രി അറിയിച്ചത്.
മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല ദുരന്തബാധിതർക്കായി കൽപ്പറ്റ എൽസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിർമിക്കുന്ന ടൗൺഷിപ്പിൽ ആകെ 410 വീടുകളാണ് തയാറാകുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയ 173 വീടുകൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറുകയും കുടുംബങ്ങൾ താമസമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അടുത്ത ഘട്ടം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
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