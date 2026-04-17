മേൽക്കൂരയിലൂടെ വെള്ളം ചോർന്നിറങ്ങുന്നു; വയനാട് ടൗൺഷിപ്പിൽ പണികഴിപ്പിച്ച വീടിൽ വിള്ളലെന്ന് പരാതി
Published : April 17, 2026 at 5:45 PM IST
വയനാട്: വയനാട് ടൗൺഷിപ്പിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച വീടിൽ വിള്ളൽ കണ്ടെത്തിയതായി പരാതി. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിലാണ് പ്രശ്നം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.മഴയെത്തിയതോടെ വെള്ളം ചോർന്നിറങ്ങിയതായും വീട്ടുടമ ആരോപിക്കുന്നു.
വയനാട് ടൗൺഷിപ്പിലെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട വീടുകളിൽ ഒന്നായ A8 നമ്പർ വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിലാണ് വിള്ളൽ കണ്ടെത്തിയത്. ചൂരൽമല സ്വദേശിയായ നൗഫലിനാണ് ഈ വീട് അനുവദിച്ചത്. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മേൽക്കൂരയിലെ സ്ലാബിലുണ്ടായ വിള്ളൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതായും തുടർന്ന് മഴപെയ്തപ്പോൾ വെള്ളം കിനിഞ്ഞിറങ്ങിയതായും നൗഫൽ പറഞ്ഞു.
“സ്ലാബ് പൊട്ടിയ നിലയിലാണ് കണ്ടതെന്നും അപ്പോൾ വലിയ ആശങ്ക തോന്നി” എന്നും നൗഫൽ പ്രതികരിച്ചു. വീട്ടിൻ്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭയം ഉണ്ടെന്നും നൗഫൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വിഷയത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നാണ് നിർമാണ ചുമതലയുള്ള ഊരാളുങ്കൽ അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം.
വീടുകൾ വാസയോഗ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പരിശോധനകൾ നടത്താറുണ്ടെന്നും ടെസ്റ്റിങിനിടെ ചെറിയ വിള്ളലുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് സാധാരണ സംഭവമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. പരിശോധനകളിൽ കണ്ടെത്തുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്നും താമസക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതമായ വീടുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, പുനരധിവാസ ടൗൺഷിപ്പിൻ്റെ ഒന്നാംഘട്ട ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇഴയുന്നതായി പരാതി ഉയര്ന്നിരുന്നു. മാർച്ച് ഒന്നിന് ഒന്നാംഘട്ട ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ടൗൺഷിപ്പിലെ ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതാണ് നിർമാണം വൈകാൻ കാരണമായത്. വിഷുവിന് മുൻപ് തന്നെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീടുകൾ കൈമാറുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പണി പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ സാധിച്ചില്ല. മെയ് 20നകം ഒന്നാംഘട്ടത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീടുകൾ കൈമാറാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സർക്കാർ നിലവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
നിർമാണ ഏജൻസിയായ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ജില്ലയിൽ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത മറ്റ് ജോലികളിലേക്ക് തൊഴിലാളികളെ മാറ്റിയതാണ് പ്രധാന തിരിച്ചടിയായത്. ഇതിന് പുറമെ പശ്ചിമബംഗാളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രമാണിച്ച് അവിടെനിന്നുള്ള തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടത്തോടെ മടങ്ങിയതും ടൗൺഷിപ്പ് നിർമാണത്തിൻ്റെ മെല്ലെപ്പോക്കിന് കാരണമായി. കേരളത്തിൽ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തതോടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വേഗത കുറഞ്ഞ മട്ടിലാവുകയായിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളുടെ കുറവ് പരിഹരിച്ച് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രമം.
