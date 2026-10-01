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വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ നഷ്‌ടമായ പച്ചപ്പ് വീണ്ടെടുക്കാനൊരുങ്ങി സർക്കാർ; ഭൂമി പദ്ധതിയിലൂടെ 6000 മരങ്ങൾ വച്ച് പിടിപ്പിക്കും

പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപനത്തിനൊപ്പം പ്രദേശവാസികൾക്ക് ദീർഘകാല പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

BHOOMI PROJECT WAYANAD TOWNSHIP നിർമാണം T SIDDHIQUE WAYANAD TOWNSHIP
'ഭൂമി' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വൃക്ഷതൈകൾ നട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്നു. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 8:48 PM IST

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Updated : October 1, 2026 at 9:06 PM IST

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വയനാട്‌: വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ നഷ്‌ടമായ പച്ചപ്പ് വീണ്ടെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് പുനർവൃക്ഷവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. 'ഭൂമി' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 600 ഫലവൃക്ഷത്തൈകളാണ് ടൗൺഷിപ്പിൽ നടുന്നത്. പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപനത്തിനൊപ്പം പ്രദേശവാസികൾക്ക് ദീർഘകാല പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് നിർമ്മാണത്തിനായി അറുന്നോറോളം മരങ്ങളാണ് മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടി വന്നിരുന്നത്.അതിന് പകരം 6000 മരങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി വച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന പ്രോജക്‌ടിനാണ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്.

നഷ്‌ടമായ പച്ചപ്പ് വീണ്ടെടുക്കാനൊരുങ്ങി സർക്കാർ (ETV Bharat)

പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളും ഉരുൾപൊട്ടലുകളും ജില്ലയിലെ ജൈവ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ ആഘാതമാണ് സൃഷ്‌ടിച്ചത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരിസ്ഥിതി സന്തുലനം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഭൂമി പദ്ധതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമഗ്രമായ പുനർവൃക്ഷവൽക്കരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്.വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടപ്പാക്കുന്ന ദീർഘകാല പുനഃസ്ഥാപന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യപടിയായാണ് ടൗൺഷിപ്പിൽ ഫലവൃക്ഷത്തൈകൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ ടൗൺഷിപ്പിൽ താമസിക്കാനെത്തുന്ന പ്രദേശവാസികൾക്ക് നേരിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തരത്തിലാണ് ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധശേഷിയുമുള്ള ഒരു വാസസ്ഥലമെന്ന ആശയമാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്.

ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ സുസ്ഥിര നഗരങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനം, സസ്യജാലങ്ങളുടെ പുനഃസ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ പച്ചപ്പ് വീണ്ടെടുക്കൽ ദൗത്യം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

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ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി 178 വീടുകളിലേക്ക് ഫല വൃക്ഷ തൈകളും ക്വയർ ബാഗുകളും വിതരണം ചെയ്‌തുവെന്ന് മന്ത്രി ടി സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് രാവിലെ എക്‌സട്രാ എന്ന കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ച് എഐ സംബന്ധിച്ച അവരുടെ സൈക്കോ മെട്രിക്‌ ടെസ്റ്റിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ പദ്ധതിക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഭൂമി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇവൈജിഡിഎസും എക്‌സട്രയും നടന്‍ മോഹന്‍ലാൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന വിശ്വശാന്തി ഫൗണ്ടേഷനും ചേർന്നാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2024 ജൂലൈയിൽ വയനാട്ടിലെ മുണ്ടക്കൈ, ചൂരൽമല, അട്ടമല പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടായ അതിശക്തമായ ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിൽ വീടും ജീവനോപാധികളും നഷ്‌ടപ്പെട്ടവർക്കായി കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്‌കരിച്ച വൻകിട പുനരധിവാസ പദ്ധതിയാണ് വയനാട് മാതൃകാ ടൗൺഷിപ്പ് പ്രോജക്റ്റ്. ഈ ടൗൺഷിപ്പിൽ ദുരന്തത്തെ അതിജീവിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്കായി 7 സെന്റ് ഭൂമിയിൽ 1000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്‌തീർണ്ണമുള്ള ഒറ്റനില ദുരന്തപ്രതിരോധ വീടുകളാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം തന്നെ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തീകരിക്കുകയും 178 വീടുകളുടെ താക്കോലും ഭൂമിയുടെ പട്ടയവും മുഖ്യമന്ത്രി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

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Last Updated : October 1, 2026 at 9:06 PM IST

TAGGED:

BHOOMI PROJECT
WAYANAD TOWNSHIP നിർമാണം
T SIDDHIQUE
WAYANAD TOWNSHIP
WAYANAD TOWNSHIP

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