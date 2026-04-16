വാഗ്ദാനം പാഴായി, നിർമാണം ഇഴയുന്നു; വയനാട് പുനരധിവാസ ടൗൺഷിപ്പിൽ ദുരന്തബാധിതർക്ക് ഇരുട്ടടി
നിർമാണ ഏജൻസിയായ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ജില്ലയിൽ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത മറ്റ് ജോലികളിലേക്ക് തൊഴിലാളികളെ മാറ്റിയതാണ് പ്രധാന തിരിച്ചടിയായത്
Published : April 16, 2026 at 8:53 PM IST
വയനാട്: പുനരധിവാസ ടൗൺഷിപ്പിൻ്റെ ഒന്നാംഘട്ട ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇഴയുന്നു. മാർച്ച് ഒന്നിന് ഒന്നാംഘട്ട ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ടൗൺഷിപ്പിലെ ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതാണ് നിർമാണം വൈകാൻ കാരണമായത്. വിഷുവിന് മുൻപ് തന്നെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീടുകൾ കൈമാറുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പണി പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ സാധിച്ചില്ല. മെയ് 20നകം ഒന്നാംഘട്ടത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീടുകൾ കൈമാറാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സർക്കാർ നിലവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
നിർമാണ ഏജൻസിയായ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ജില്ലയിൽ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത മറ്റ് ജോലികളിലേക്ക് തൊഴിലാളികളെ മാറ്റിയതാണ് പ്രധാന തിരിച്ചടിയായത്. ഇതിന് പുറമെ പശ്ചിമബംഗാളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രമാണിച്ച് അവിടെനിന്നുള്ള തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടത്തോടെ മടങ്ങിയതും ടൗൺഷിപ്പ് നിർമാണത്തിൻ്റെ മെല്ലെപ്പോക്കിന് കാരണമായി. കേരളത്തിൽ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തതോടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വേഗത കുറഞ്ഞ മട്ടിലാവുകയായിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളുടെ കുറവ് പരിഹരിച്ച് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രമം.
പ്രതിസന്ധിയിലായി ദുരന്തബാധിതർ
വിഷുവിന് മുൻപ് ഒന്നാംഘട്ടത്തിലെ 178 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ വീടുകളിൽ താമസിക്കാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ 178ൽ പല വീടുകളുടെയും നിർമാണം അടിസ്ഥാന തലം മാത്രമേ പിന്നിട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇതോടെ ദുരന്തത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട നിരവധി കുടുംബങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പാണ് അനന്തമായി നീളുന്നത്. നിലവിൽ വാടക വീടുകളിലും ബന്ധുവീടുകളിലുമായി കഴിയുന്ന പലരും സ്വന്തം വീട് എന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയുന്നത് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കുടിവെള്ളം, വൈദ്യുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വീടുകളുടെ നിർമാണം വൈകുന്നതിനിടെ ദുരന്തബാധിതർക്ക് സർക്കാർ നൽകിയിരുന്ന ദിനബത്തയും അവശ്യസാധനങ്ങൾക്കുള്ള കൂപ്പണും മുടങ്ങിയത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. സ്വന്തമായി വരുമാനമില്ലാത്ത പല കുടുംബങ്ങളെയും ഇത് സാരമായി ബാധിച്ചു. എന്നാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കെല്ലാം നിലവിൽ സർക്കാർ മുഖേന വീട്ടുവാടക കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
ഫണ്ട് അലോട്ട്മെൻ്റ് വൈകിയതാണ് ദുരന്തബാധിതർക്കുള്ള ദിനബത്തയും കൂപ്പണും മുടങ്ങാൻ കാരണമെന്ന് ജില്ല കലക്ടർ ഡി ആർ മേഘശ്രീ വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാരിൽനിന്ന് അലോട്ട്മെൻ്റ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഉടൻതന്നെ എല്ലാവർക്കും തുകയും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുമെന്നും കലക്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മഴക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പരമാവധി ആളുകളെ സുരക്ഷിതമായ വീടുകളിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്ന് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടൻ വിലയിരുത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
