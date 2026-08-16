സ്ത്രീകളെയും വയോധികരെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് കവർച്ചാസംഘം സജീവം; വയനാട്ടിലുടനീളം ജാഗ്രതാ നിർദേശം
പ്രതികളുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് പൊലീസ് ജില്ലയിലുടനീളം ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി.
Published : August 16, 2026 at 5:31 PM IST
വയനാട്: സ്ത്രീകളെയും വയോധികരെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് കവർച്ചാസംഘം സജീവമാകുന്നു. ജില്ലയിലെ തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങൾ, പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ, ബസുകൾ, പൊതുഗതാഗതം എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് സംഘം കവർച്ച നടത്തുന്നത്. പ്രതികളുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് പൊലീസ് ജില്ലയിലുടനീളം ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി.
പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിലും ആൾത്തിരക്കുള്ള ഇടങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും വയോധികരുമാണ് ജില്ലയിൽ കവർച്ചാ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഇരകൾ. രണ്ടോ അതിലധികമോ പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് കവർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ. ബസുകളിലും ഓട്ടോറിക്ഷകളിലും യാത്രക്കാെരെ പിന്തുടർന്ന് അവരോടൊപ്പം വാഹനങ്ങളിൽ കയറി, ശ്രദ്ധ തിരിയുന്ന സമയത്ത് അവസരം മുതലാക്കി അതിവിദഗ്ധമായി ആഭരണങ്ങൾ കവർന്ന് കടന്നുകളയുന്നതാണ് മോഷ്ടാക്കളുടെ രീതി.
അടുത്തിടെയായി തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്ര പരിസരം, അമ്പലവയൽ, കമ്പളക്കാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിൽ നിന്നും സമാനമായ രീതിയിൽ ആഭരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം കർക്കടക വാവുബലിയോടനുബന്ധിച്ച് തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രത്തിലെ അന്നദാന മണ്ഡപത്തിൽ വച്ചാണ് 80 കാരിയായ വയോധികയുടെ ഒന്നേമുക്കാൽ പവൻ വരുന്ന മാല സംഘം കവർന്നത്. തുടർന്ന് ആഗസ്റ്റ് 13-ന് അമ്പലവയൽ കൊളഗപ്പാറയിൽ നിന്ന് ആയിരംകൊല്ലിയിലേക്ക് ഓട്ടോയിൽ യാത്ര ചെയ്ത 71 വയസുകാരിയുടെ രണ്ടു പവൻ്റെ മാലയും നഷ്ടപ്പെട്ടു.
തൊട്ടടുത്ത ദിവസമായ ആഗസ്റ്റ് 15-ന് രാവിലെ കമ്പളക്കാട്ടേക്ക് ബസിൽ യാത്ര ചെയ്ത 70-കാരിയുടെ രണ്ടു പവൻ മാലയും ഇതേ സംഘം കവരുകയുണ്ടായി. സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ അന്വേഷണ വിവരങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംശയിക്കുന്നവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടത്. കവർച്ചാ സംഘത്തെ എത്രയും വേഗം വലയിലാക്കാൻ ജില്ലയിലുടനീളം പരിശോധനയും സുരക്ഷയും കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും വയനാട് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും തിരക്കേറിയ ഇടങ്ങളിലും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ആഭരണങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക. മൊബൈൽ ഫോൺ, പേഴ്സ് എന്നിവ പൊതുയിടങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. മാസ്ക് ധരിച്ചും മറ്റും സംശയകരമായ രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും പിന്തുടരുന്നതായി തോന്നിയാൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ഉടൻ അടുത്തുള്ള കടയിലേക്കോ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്കോ മാറുക. സംശയാസ്പദമായ വ്യക്തികളോ വാഹനങ്ങളോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുക. അടിയന്തര സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ഉടൻ 112 എന്ന നമ്പറിൽ പൊലീസ് സഹായം തേടുക.
Also Read: രാമനാട്ടുകരയിലെ ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ മോഷണം; പ്രതിക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതം