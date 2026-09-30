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വയനാടിൻ്റെ ‘ഹരിത ദൗത്യം’; ഇ-മാലിന്യമുക്ത പദ്ധതിക്ക് നവംബർ 1ന് തുടക്കം

വയനാടിൻ്റെ സുസ്ഥിര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പാക്കുന്ന ‘ഭൂമി’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇ-മാലിന്യമുക്ത വയനാട് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്

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ഇ-മാലിന്യമുക്ത പദ്ധതിക്ക് നവംബർ 1ന് തുടക്കം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 4:51 PM IST

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വയനാട്: വയനാടിനെ സമ്പൂർണ്ണ ഇ-മാലിന്യമുക്ത ജില്ലയാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കേരളപ്പിറവി ദിനമായ നവംബർ ഒന്നിന് തുടക്കമാകും. വയനാടിൻ്റെ സുസ്ഥിര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പാക്കുന്ന ‘ഭൂമി’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇ-മാലിന്യമുക്ത വയനാട് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ജില്ലയിൽ നിന്ന് 30 ടൺ ഇ-മാലിന്യം ഇതിനകം ശേഖരിച്ചു. ഒന്നാംഘട്ടത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് നടത്തും.

സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് വീടുകളിലേക്ക്

ജില്ലാഭരണകൂടത്തെയും സർക്കാർ ഓഫീസുകളെയും ഇ-മാലിന്യമുക്തമാക്കുകയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് 15 ടൺ, മാനന്തവാടിയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ടൺ, സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ നിന്ന് 10 ടൺ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ ഇ-മാലിന്യം ശേഖരിച്ചത്. നിലവിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായും ഇ-മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നത്.

"നവംബർ ഒന്നു മുതൽ വയനാടിനെ സമ്പുർണ ശുചിത്വ ജില്ലയാക്കാനുള്ള പദ്ധതി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ജില്ലയിലെ ഇ-വേസ്‌റ്റുകൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ സഹായത്തോടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇ- വേസ്‌റ്റുകൾ ഒഴിവാക്കും" എന്ന്‌ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ കലാമുദീൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ വീടുകൾ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുകൂടി ഇ-മാലിന്യം ശേഖരിക്കും. ഇതിനായി ഹരിത കർമസേനയുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് തീരുമാനം. ശേഖരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വേതനം ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി നൽകും. ശേഖരിക്കുന്ന ഇ-മാലിന്യത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ സംസ്‌കരണത്തിനും ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി നേതൃത്വം നൽകും.

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ഏകദേശം 50 വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചാണ് ഇ-മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ കിലോഗ്രാമിന് 10 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇ-മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഓരോ ഇനത്തിൻ്റെയും സ്വഭാവവും മൂല്യവും അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്‌ത നിരക്കിൽ തുക നൽകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ശേഖരണം. ഉപയോഗശൂന്യമായ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ സാധാരണ മാലിന്യത്തോടൊപ്പം കലരുന്നത് ഒഴിവാക്കി ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്‌കരിക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, ശുചിത്വ മിഷൻ, ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി എന്നിവയുടെ ഏകോപനത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇവൈജിഡിഎസിനൊപ്പം വിശ്വശാന്തി ഫൗണ്ടേഷനും പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളാണ്. സർക്കാർ-സ്വകാര്യ മേഖലയെ കൂട്ടിയിണക്കി സിഎസ്ആർ ഫണ്ടുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വയനാടിൻ്റെ സുസ്ഥിര വികസനം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ‘ഭൂമി’ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന്.

ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഓഫീസർ കലാമുദീൻ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം, നവംബർ ഒന്നുമുതൽ വയനാടിനെ സമ്പൂർണ ശുചിത്വ ജില്ലയാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ വിപുലമാക്കും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ജില്ലയിലെ ഇ-മാലിന്യം പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് നടപടി. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശേഖരണത്തിന് പിന്നാലെ ഹരിത കർമസേനയുടെ സഹായത്തോടെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇ-മാലിന്യം ശേഖരിക്കും.

വാരണാസിയിലും സമാന മാതൃക; വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇ-മാലിന്യം ശേഖരിക്കാൻ സംവിധാനം

ഇ-മാലിന്യത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ സംസ്‌കരണത്തിനായി രാജ്യത്തെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലും പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. വാരണസിയിൽ നഗരസഭ വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇ-മാലിന്യം നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ-മാലിന്യം സാധാരണ ഈർപ്പമുള്ളതോ ഉണങ്ങിയതോ ആയ ഗാർഹിക മാലിന്യങ്ങളുമായി കലർത്താതെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ച് അധികൃതർക്ക് കൈമാറണമെന്നാണ് നഗരസഭയുടെ നിർദേശം.

കമ്പ്യൂട്ടർ, ലാപ്ടോപ്പ്, മൊബൈൽ ഫോൺ, ടാബ്ലറ്റ്, പ്രിൻ്റർ, സ്‌കാനർ, ടെലിവിഷൻ, ഫ്രിഡ്‌ജ്, വാഷിങ് മെഷീൻ, എയർ കണ്ടീഷണർ, മൈക്രോവേവ് ഓവൻ, ബാറ്ററി, ചാർജർ, കേബിൾ, റൂട്ടർ, ഇൻവർട്ടർ, UPS, സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് തുടങ്ങി നിരവധി ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഈ ശേഖരണത്തിന്‍റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന ഇ-മാലിന്യം അംഗീകൃത സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്‌ത്‌ ശാസ്ത്രീയമായി പുനരുപയോഗിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

ഇത്തരം മാതൃകകൾ പിന്തുടർന്ന് ഇ-മാലിന്യം സാധാരണ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുകയും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വസ്‌തുക്കൾ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.

ഇ-മാലിന്യത്തിൻ്റെ തോത് ഉയരുന്നു; മഹാരാഷ്ട്ര മുന്നിൽ

രാജ്യത്ത് ഇ-മാലിന്യത്തിൻ്റെ അളവ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്‌നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവയാണ് കൂടുതൽ ഇ-മാലിന്യം സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുന്നിലുള്ളത്. ഉത്തർപ്രദേശ്, പശ്ചിമബംഗാൾ, ഡൽഹി, കർണാടക, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇ-മാലിന്യത്തിൻ്റെ തോത് കൂടുതലാണ്.

ഇ-വേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ 10 നഗരങ്ങൾ

  • മുംബൈ
  • ഡൽഹി
  • ബെംഗളൂരു
  • ചെന്നൈ
  • കൊൽക്കത്ത
  • അഹമ്മദാബാദ്
  • ഹൈദരാബാദ്
  • പൂനെ
  • സൂററ്റ്
  • നാഗ്‌പൂർ

ഇന്ത്യയിലെ ഇ-മാലിന്യം കൂടുതലായി സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മുംബൈ, ഡൽഹി, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, കൊൽക്കത്ത, അഹമ്മദാബാദ്, ഹൈദരാബാദ്, പൂനെ, സൂറത്ത്, നാഗ്‌പൂർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

വയനാട്ടിൽ ഇ-മാലിന്യമുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുന്നതിലൂടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനൊപ്പം മാലിന്യസംസ്‌കരണ രംഗത്തും പുതിയ മാതൃക സൃഷ്‌ടിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ജില്ലാതല ഇ-വേസ്റ്റ് വിവരങ്ങൾ

  • തിരുവനന്തപുരം (ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശേഖരണം): സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ്. ഇവിടെ പ്രതിവർഷം 1,23,457 കിലോഗ്രാമിലധികം ഇ-വേസ്റ്റ് സുരക്ഷിതമായി ശേഖരിക്കുകയും തരംതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
  • തൃശൂരും എറണാകുളവും: ശേഖരണത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള തൃശൂരും (ഏകദേശം 19,175 കിലോഗ്രാം), സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെ ഇ-വേസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന എറണാകുളവും ഈ രംഗത്ത് വളരെ സജീവമാണ്.
  • പാലക്കാട്: ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി ശേഖരിക്കുന്ന ഇ-വേസ്റ്റുകൾ ശാസ്ത്രീയമായി റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നതിനായി കൈമാറുന്നത് പാലക്കാട്ടെ കഞ്ചിക്കോട് വ്യാവസായിക മേഖലയിലുള്ള അംഗീകൃത പ്ലാന്‍റുകളിലേക്കാണ്.

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