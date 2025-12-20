വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും കടുവാ ആക്രമണം; ഊരുമൂപ്പൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു, പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ
വിറക് ശേഖരിക്കവേ വയോധികനെ കടുവ കൊന്നു. വനംവകുപ്പിന്റെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചു. കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകി.
Published : December 20, 2025 at 5:21 PM IST
വയനാട്: പുൽപ്പള്ളി വണ്ടിക്കടവ് വനമേഖലയിൽ കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വയോധികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ദേവർഗധ മാടപ്പള്ളി ഉന്നതിയിലെ ഊരുമൂപ്പൻ കൂമൻ (മാരൻ- 65) ആണ് മരിച്ചത്. വനത്തോടുചേർന്ന പുഴയോരത്ത് സഹോദരിക്കൊപ്പം വിറക് ശേഖരിക്കാൻ പോയപ്പോഴായിരുന്നു കടുവയുടെ ആക്രമണം.
ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെ വണ്ടിക്കടവ് വനമേഖലയോട് ചേർന്ന കന്നാരം പുഴയ്ക്ക് സമീപമാണ് സംഭവം. സഹോദരിക്കൊപ്പം വിറക് ശേഖരിക്കുന്നതിനിടെ കാട്ടിൽനിന്നെത്തിയ കടുവ കൂമനെ കടന്നുപിടിച്ച് വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സഹോദരി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇവർ ബഹളംവച്ചതിനെത്തുടർന്ന് നാട്ടുകാരും വനപാലകരും സ്ഥലത്തെത്തി തെരച്ചിൽ നടത്തി.
പടക്കം പൊട്ടിച്ച് കടുവയെ തുരത്തിയശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വനത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം മാറിയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മുഖമാകെ കടിച്ചെടുത്ത നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. കാട്ടിൽനിന്ന് പുറത്തെത്തിക്കുന്നതിനിടെ മരണം സംഭവിച്ചു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മാറ്റുന്നതിനിടെ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചു. മാരൻ്റെ ബന്ധുക്കളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം പുൽപ്പള്ളി പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും.
നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം
ജനവാസ മേഖലയിൽ കടുവ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണെന്നും വനംവകുപ്പിൻ്റെ അനാസ്ഥയാണ് ദാരുണസംഭവത്തിന് കാരണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. അടുത്തിടെ ഇതിനോട് ചേർന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച് വളർത്തുപോത്തിനെ കടുവ കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അന്ന് നടപടി എടുക്കാത്തതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു സംഭവം ഉണ്ടായതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. മരിച്ച കൂമൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം ഉടൻ നൽകണമെന്നും നരഭോജിയായ കടുവയെ എത്രയും വേഗം വെടിവച്ച് കൊല്ലണമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.
വണ്ടിക്കടവ് ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനുമുന്നിൽ നാട്ടുകാർ വലിയ പ്രതിഷേധവുമായി തടിച്ചുകൂടി. വയനാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ അരുണിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തഹസിൽദാർ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ കലക്ടറും ഉടൻ എത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. നഷ്ടപരിഹാരത്തുകയുടെ ആദ്യഗഡു ഇന്നുതന്നെ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ അറിയിച്ചു. ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ മൃതദേഹം മാറ്റാൻ അനുവദിക്കൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് നാട്ടുകാർ.
ജാഗ്രതാ നിർദേശം
സംഭവത്തിൽ കടുവയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും വനംവകുപ്പ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി വനംമന്ത്രി എകെ ശശീന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു. കടുവയെ തിരിച്ചറിയാൻ കാടിനകത്ത് കാമറ ട്രാപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കും. മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രദേശവാസികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ വനം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
