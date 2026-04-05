ETV Bharat / state

തുടക്കം 'ഒന്നില്‍', പിന്നെ 17 വർഷം; തിരുനെല്ലിയില്‍ നിന്നൊരു അപൂർവ കഥ

സുഹൃത്തിനോട് പങ്കുവയ്‌ക്കാൻ കഴിയാത്ത യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. എന്തിനും ഏതിനും കട്ടയ്‌ക്ക് കൂടെനില്‍ക്കുന്ന ചങ്ക് എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്‌നമാണ്. അങ്ങനെയൊരു കഥയാണ് തിരുനെല്ലിക്ക് പറയാനുള്ളത്.

ചന്ദ്ര ലക്ഷ്‌മി, എൻ സി നവ്യ, എ വി അദൃശ്യ മോൾ, പാർവതി പ്രകാശ് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 5, 2026 at 2:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വയനാട് : സൗഹൃദമെന്നുമൊരു സുന്ദര കിസ്സ

രണ്ടുമനം തമ്മിലിഴചേർന്നൊരു പിസ്സ

ഒട്ടിയൊട്ടി ചേർന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടിനീ പശ

കൂട്ടുകെട്ടിൻ നീർപുഴയില്‍ നിന്തല് രസാ...

മേല്‍ പറഞ്ഞ വരികളില്‍ പറയുന്നതുപോലെ സൗഹൃദം എന്നും മധുരിക്കുന്ന കനിയാണ്. പലവഴി ഒഴുകിയെത്തി കൂട്ടുകൂടി, പിന്നീട് ഒരുപുഴയായി ഒഴുകുന്ന സൗഹൃദം എത്ര മനോഹരമാണല്ലേ. അശോക് രാജിന്‍റെ ബാലനെ പോലെ, സുകുവിനെയും മുരളിയേയും കഞ്ഞിക്കുഴിയേയും താരയേയും റസിയയേയും വാല് വാസുവിനെയും പോലെ, വിജയനെയും ദാസനെയും പോലെ, സിജുവിനെയും സുഭാഷിനെയും കൂട്ടരെയും പോലെ, കന്നാസിനെയും കടലാസിനെയും പോലെ, ഡെന്നിസിനെയും രവി ശങ്കറിനെയും പോലെ, രാമഭദ്രനെയും മായിൻകുട്ടിയേയും പോലെ ഒരു സൗഹൃദം ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരുണ്ട്. സൗഹൃദം പറഞ്ഞ് അഭ്രപാളിയിലെത്തിയ ചിത്രങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിലും കൂട്ടുകെട്ട് നല്‍കുന്നൊരു വല്ലാത്ത ഫീലുണ്ട്.

സുഹൃത്തിനോട് പങ്കുവയ്‌ക്കാൻ കഴിയാത്ത യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. എന്തിനും ഏതിനും കട്ടയ്‌ക്ക് കൂടെനില്‍ക്കുന്ന ചങ്ക് എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്‌നമാണ്. സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കിടയില്‍ ഇടയ്‌ക്കുണ്ടാകുന്ന പിണക്കവും പിന്നെയുള്ള ഇണക്കവുമൊക്കെ വളരെ രസകരവുമാണ്.

തിരുനെല്ലിയിലെ നാല് സുഹൃത്തുക്കളുടെ അപൂർവ സൗഹൃദ കഥയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. എൽപി സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് പിജി വരെ 17 വർഷം ഒരേ ക്ലാസിൽ പഠിച്ചാണ് ഇവർ ചരിത്രം കുറിച്ചത്. സൗഹൃദത്തിന്‍റെ അതുല്യ ഉദാഹരണമായി മാറിയ ഈ കൂട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പസ് ജീവിതത്തോട് വിട പറയുകയാണ്.

തിരുനെല്ലിയില്‍ നിന്നൊരു അപൂർവ സൗഹൃദ കഥ

തിരുനെല്ലി എസ്എ യുപി സ്‌കൂളിൽ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ച ചന്ദ്ര ലക്ഷ്‌മി, എൻ സി നവ്യ, എ വി അദൃശ്യ മോൾ, പാർവതി പ്രകാശ് എന്നിവർ അന്ന് മുതൽ ഒരേ ക്ലാസിലായിരുന്നു. ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ഒന്നിച്ചു പഠിച്ച ഇവർ പിന്നീട് കാട്ടിക്കുളം ഗവ ഹൈസ്‌കൂളിലും ഡിവിഷൻ പോലും മാറാതെ പ്ലസ് ടു വരെ ഒരുമിച്ചു തന്നെ തുടർന്നു. പിന്നീട് മാനന്തവാടി ഗവ കോളജിൽ ബി.കോം, എം.കോം പഠനത്തിനും ഒരേ ക്ലാസിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചത് യാദൃശ്ചികമായിരുന്നെങ്കിലും സൗഹൃദം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി.

വ്യത്യസ്‌ത ഇഷ്‌ടാനിഷ്‌ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ചെറിയ പിണക്കങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ സൗഹൃദത്തിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ക്യാമ്പസ് ജീവിതത്തോട് വിടപറയുമ്പോൾ, ഈ അപൂർവ്വ കൂട്ടായ്‌മ വീണ്ടും ലഭിക്കില്ലെന്നതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം.

ഒരേ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒരേ ക്ലാസിലേക്ക്. പിന്നീട് ഒരേ സ്വപ്‌നങ്ങളിലേക്കും കൈകോർത്ത ഈ നാല് സുഹൃത്തുക്കളുടെ യാത്ര സൗഹൃദത്തിന്‍റെ ശക്തി വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്നു. കാലം മുന്നോട്ടുപോയാലും ഈ അപൂർവ സംഗമം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഓർമയായി തുടരും.

TAGGED:

FRIENDSHIP FROM 1ST CLASS TO PG
THIRUNELLI GIRLS 17YEARS FRIENDSHIP
RARE FRIENDSHIP STORY
WAYANAD THIRUNELLI FRIENDSHIP STORY
17 YEARS FRIENDSHIP STORY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.