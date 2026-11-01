4 വർഷങ്ങൾ, 9 ഫോണുകൾ; അധ്യാപികയെ വിടാതെ വേട്ടയാടി അദൃശ്യനായ ഹാക്കർ, ഇന്ന് റേഷൻ കടയില് പോലും പോകാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി
ഫോണുകളും ഇ-മെയിൽ ഐഡികളും നിരന്തരം ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഫോണുകൾ തനിയെ റീസെറ്റ് ആകുന്നു. നാല് വർഷമായി വിചിത്ര സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയായി സൗമ്യ
Published : November 1, 2026 at 2:22 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: നാല് വർഷങ്ങൾ...ഒമ്പത് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ... മാറിമാറി ഉപയോഗിച്ച ഇ-മെയിൽ ഐഡികളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും, എന്തിന് ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത ഫോൺ നമ്പറുകൾ വരെ... എന്നിട്ടും തീരാത്ത സൈബർ വേട്ടയാടലിന് ഇരയായി ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞ നിലയിലാണ് വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ ഒരു അധ്യാപിക കുടുംബം. അജ്ഞാത ഹാക്കറുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൈയിലുള്ള സമ്പാദ്യമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട്, അക്കൗണ്ടുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട്, അന്നം മുട്ടി വാടകവീട്ടിൽ കഴിയുന്ന സൗമ്യയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും അതിജീവന പോരാട്ടം തുടരുകയാണ്.
സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ അധ്യാപികയായ സൗമ്യക്കും കുടുംബത്തിനും ഇത് വെറുമൊരു സാങ്കേതിക തകരാറല്ല, മറിച്ച് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി അവരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന നരകതുല്യമായ ജീവിത അനുഭവമാണ്. ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ഒമ്പത് ഫോണുകളും അതിലെ സിം കാർഡുകളും മാറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഈ അജ്ഞാത സൈബർ കടന്നുകയറ്റം ഒരണുപോലും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓരോ തവണ പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോഴും പുതിയ ഇ-മെയിൽ ഐഡിയും ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച പുതിയ നമ്പറും എടുക്കുമ്പോഴും ഇനി ഒരുപക്ഷേ രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ കുടുംബം ജീവിച്ചത്.
എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ആ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം തല്ലിക്കെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഹാക്കറുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി തുടരുന്ന ഈ നിഴൽ യുദ്ധത്തിൽ സൗമ്യക്ക് ഇതുവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ സമ്പാദ്യമാണ്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുടർച്ചയായി ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ബാങ്ക് വഴിയുള്ള എല്ലാ പണമിടപാടുകളും താളം തെറ്റി.
മാസം തോറും കൃത്യമായി അടയ്ക്കേണ്ട ഇ.എം.ഐ ചെക്കുകൾ അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ലാത്തതിനെ തുടർന്നോ സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ കാരണമോ മുടങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ദിവസേന 540 രൂപ വരെ ബൗൺസ് ചാർജായി ബാങ്കുകൾ ഈടാക്കാൻ ആരംഭിച്ചതോടെ ബാധ്യത പെരുകി. തുടക്കത്തിൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന കടബാധ്യത ഇന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എന്ന ഭീമമായ തുകയിലേക്കാണ് ഉയർന്നത്.
വാടകവീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ഈ കുടുംബത്തിന് രണ്ടു മാസമായി വീട്ടുവാടക പോലും നൽകാൻ കഴിയാത്ത ദയനീയ അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഇതിനുപുറമെയാണ് റേഷൻ വിഹിതം പോലും വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ സൈബർ ആക്രമണം ഇവരുടെ നിത്യജീവിതത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫോണിലെ സാങ്കേതിക തടസങ്ങളും സുരക്ഷാ ഭീഷണികളും കാരണം ഫോണിലെ ബയോമെട്രിക് സംവിധാനങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്തുവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു.
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ഇതോടെ റേഷൻ കടകളിൽ ചെന്ന് വിരലടയാളം പതിപ്പിച്ച് റേഷൻ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഇവർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. അടുത്തിടെ സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ അതീവ സുരക്ഷിതമായ പുതിയ ഇ-മെയിൽ ഐഡിയും ശക്തമായ പാസ്വേഡും സൗമ്യക്കായി ഉണ്ടാക്കി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ അധികൃതരെപ്പോലും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട്, മണിക്കൂറുകൾക്കകം സൗമ്യയുടെ ഫോൺ അജ്ഞാതമായി ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു.
എന്ന് മാത്രമല്ല, സൗമ്യക്ക് പിന്നാലെ മകളുടെ മൊബൈൽ ഫോണും ഇതേരീതിയിൽ സ്വയം ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ആവുകയും മകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പണം ചോരാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നത് സംഭവത്തിൻ്റെ തീവ്രത വർധിപ്പിക്കുന്നു. പൊലീസിലും സൈബർ സെല്ലിലും എന്തിനേറെ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്കൽ ഹാക്കർമാർക്ക് മുന്നിൽ വരെ പരാതികളുമായി എത്തിയിട്ടും ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ ഈ അജ്ഞാത കുറ്റവാളി ആരാണെന്നോ എവിടെനിന്നാണ് ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്നോ കണ്ടെത്താൻ അധികൃതർക്ക് കഴിയാത്തത് വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമാണ് ഉയർത്തുന്നതെന്ന് സൗമ്യ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
'ഇതിനകം ഒൻപത് ഫോണുകളും സിമ്മുകളും മാറ്റി. എന്നാലും അതിവിദഗ്ധമായി ഫോണുകളും നമ്പറും ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഭർത്താവ് വിദേശത്ത് നിന്ന് അയക്കുന്ന പൈസ പോലും അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയ ഉടൻ നഷ്ടമാകുന്നു. പുതിയ ഫോണിൽ യുപിഐ ആപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കി നോക്കിയിട്ടും ഇത് തുടരുന്നു. ഫോൺ ഹീറ്റായി ഡിസ്പ്ലേ വരെ പൊട്ടിയ ദുരനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇതിനകം ഭീമമായ തുകയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്,' സൗമ്യ പ്രതികരിച്ചു.
സ്വന്തമായി ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ പോലും കയ്യിൽ വയ്ക്കാൻ ഭയക്കുന്ന ഈ കുടുംബം നീതിതേടി ഇപ്പോൾ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നേരിട്ട് പരാതി നൽകി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വിദഗ്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്തി സൈബർ സെല്ലും പൊലീസും സംഭവത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തിവരുന്നുണ്ട്.
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