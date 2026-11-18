ഒരു ഗ്ലാസ് ചായയുടെ മധുരത്തിനപ്പുറം മൂന്ന് കുരുന്നുകളുടെ ജീവൻ്റെ വിലയുണ്ട്; കരുണയുടെ ചൂടുപകർന്ന് 'ടീ കോഫി ഹബ്'
പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ചെറുതിരി കെടാതെ കാക്കുന്ന ഈ യുവ സംരംഭകരുടെ ഉദ്യമം നാട്ടുകാരും യാത്രക്കാരും ഇരുകയ്യും നീട്ടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Published : November 18, 2026 at 7:59 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട് : മനുഷ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ മഹാസാഗരം തീർക്കാൻ വലിയ കോടീശ്വരന്മാരൊന്നും വേണ്ട, മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ തുടിക്കുന്ന നല്ല മനസുകൾ മാത്രം മതിയെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് വയനാട് വടുവഞ്ചാലിലെ 'ടീ കോഫി ഹബ്' എന്ന കൊച്ചു ചായക്കട. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചായ കുടിക്കാനെത്തുന്നവരുടെ തിരക്കിനിടയിൽ, ഈ കടയിലെ ഓരോ ഗ്ലാസ് ചായയ്ക്കും കടിയ്ക്കും ഇന്ന് പതിവിലും മധുരമേറെയാണ്. കാരണം ആ ചായയുടെ ചൂടിൽ വിരിയുന്നത് മൂന്ന് പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ്റെ പ്രതീക്ഷയാണ്.
അപൂർവ്വ ജനിതകരോഗമായ എസ് എം എ (SMA) ബാധിച്ച ഡേവിഡ്, ഏദൻ, ഒലിവർ എന്നീ മൂന്ന് കുരുന്നുകളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി തങ്ങളുടെ കടയിലെ വരുമാനം മാറ്റിവെച്ച് നാടിന് മാതൃകയാവുകയാണ് കടയുടമകളായ നജീബും തഫ്സീറും.
രാത്രി ഒന്നര വരെ തുറന്നിരിക്കുന്ന കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വാതിൽ
പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ചെറുതിരി കെടാതെ കാക്കുന്ന ഈ യുവ സംരംഭകരുടെ ഉദ്യമം നാട്ടുകാരും യാത്രക്കാരും ഇരുകൈയ്യും നീട്ടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചായയുടെയും ബർഗറിൻ്റെയും രുചിക്കൊപ്പം നന്മയുടെ ഒരു കൈത്താങ്ങാകാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കടയിലെത്തുന്ന ഓരോരുത്തരും.
"ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളാണ് അവരുടേത്. അവർക്ക് ചെറിയൊരു സഹായമാകുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. രാവിലെ 10 മണി മുതൽ രാത്രി ഒരുമണി, ഒന്നര വരെ കട തുറന്നിരിക്കും. ചായ, കോഫി, ബർഗർ, സാൻവിച്ച്, ചെറിയ എണ്ണക്കടികൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് ലഭിക്കുന്ന മുഴുവൻ തുകയും ആ മക്കൾക്കുള്ളതാണ്." ടീ കോഫി ഹബ് ഉടമ നജീബിൻ്റെ വാക്കുകളാണ്.
നമ്മുടെ മക്കളാണ്; കൈകോർക്കാൻ അഭ്യർഥിച്ച് തഫ്സീർ
വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷിയല്ല, മറിച്ച് അപരൻ്റെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരാനുള്ള വലിയ മനസാണ് വടുവഞ്ചാലിലെ ഈ കൊച്ചു കടയിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്.
"അവർ നമ്മുടെ മക്കളാണ്. അവർക്ക് ഒരു സഹായമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തുക നൽകി ആ മക്കളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരണം. എല്ലാവരും ഇതിനായി സഹകരിക്കണമെന്നാണ് അഭ്യർഥിക്കാനുള്ളത്." തഫ്സീർ പറഞ്ഞു.
50 കോടിയുടെ വലിയ ലക്ഷ്യം; ഏറ്റെടുത്ത് നാട്
കേരളക്കര ഒന്നടങ്കം നെഞ്ചേറ്റിയ ഒരു വലിയ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് വടുവഞ്ചാലിലെ ഈ ചെറിയ സ്ഥാപനവും. മൂന്ന് പിഞ്ചോമനകളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ 50 കോടി രൂപയോളം വരുന്ന ഭീമമായ ചികിത്സാ സഹായമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. മുൻപും സമാനമായ പ്രതിസന്ധികളെ ഒരുമയോടെ നേരിട്ട് വിജയിപ്പിച്ച ചരിത്രമാണ് കേരളത്തിനുള്ളത്.
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"കേരളം ഇന്ന് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മൂന്ന് പിഞ്ചോമന മക്കളുടേത്. അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് 50 കോടി രൂപയുടെ ചികിത്സാ സഹായമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പല സാഹചര്യങ്ങളും കേരളക്കര ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമെന്നോണമാണ് നമ്മുടെ വടുവഞ്ചാലിലെ ചെറിയൊരു 'ടീ കോഫി ഹബ്' സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നജീബിന്റെ ഈ വലിയ മനസ്സ്." വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സെക്രട്ടറി ഖാലിദ് നജീബിൻ്റെ ഈ നന്മയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.
പ്രായഭേദമന്യേ നാട്ടിലെ മുതിർന്നവരും യുവാക്കളും വിദ്യാർഥികളുമെല്ലാം ഇന്ന് വടുവഞ്ചാലിലെ ഈ ചായക്കടയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വെറുമൊരു ചായ കുടിക്കാനല്ല, മറിച്ച് മൂന്ന് കുരുന്നുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള മഹായജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളികളാകാനാണ്. ഒരു സാധാരണ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് പിറക്കുന്ന ഈ ചെറിയ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ തുള്ളികൾ ഡേവിഡിൻ്റെയും ഏദൻ്റെയും ഒലിവറിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചമായി മാറുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് നജീബും തഫ്സീറും.
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