വയനാട് യാത്രയിലാണോ? കുറഞ്ഞ വിലയിൽ 'നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡ്' കഴിക്കാം; മീനങ്ങാടിയിലെ രുചിവിശേഷം
മീനങ്ങാടിയിൽ രുചിയൂറും വിഭവങ്ങളുമായി 'ടേസ്റ്റി കിച്ചൺ' തരംഗമാകുന്നു. റസീന, സീനത്ത് എന്നിവർ ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ കടയിൽ പാഴ്സൽ സർവീസ് മാത്രമാണുള്ളത്. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ പ്രഭാത ഭക്ഷണം മുതൽ സ്പെഷ്യൽ വിഭവങ്ങൾ വരെ ലഭിക്കും.
Published : January 15, 2026 at 9:39 PM IST
വയനാട്: സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമായ വയനാട്ടിൽ രുചികരമായ ഭക്ഷണത്തിന് പുതിയൊരു മേൽവിലാസം കൂടി. മീനങ്ങാടിയിൽ പുതുതായി ആരംഭിച്ച ടേസ്റ്റി കിച്ചൺ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഭക്ഷണപ്രേമികളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഗുണമേന്മയുള്ള ഭക്ഷണം മിതമായ നിരക്കിൽ പാഴ്സലായി നൽകുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ രീതി.
മീനങ്ങാടി ഗാന്ധി സ്ക്വയറിലെ സ്പർശ കോംപ്ലക്സിലാണ് റസീനയും സീനത്തും ചേർന്ന് ടേസ്റ്റി കിച്ചൺ എന്ന സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ജനുവരി ഒന്നിന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഈ സ്ഥാപനം പാഴ്സൽ സർവീസിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബന്ധുക്കളായ പി.വി. റസീനയും യു. സീനത്തും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഈ രുചിയിടം ഇതിനകം തന്നെ ജനശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. കറികൾക്കും മറ്റ് വിഭവങ്ങൾക്കും ദിവസവും വ്യത്യസ്തമായ പച്ചക്കറികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്.
വെളുപ്പിനെ 6.30ഓടെ തന്നെ ഇവിടെ വിഭവങ്ങൾ തയാറാകും. പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനായി ചപ്പാത്തി, ഇടിയപ്പം, പത്തിരി, വെള്ളപ്പം എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ഒരുക്കുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വെജിറ്റബിൾ കുറുമ, ചെറുപയർ, കടല, ഗ്രീൻ പീസ് തുടങ്ങിയ കറികളും ലഭ്യമാണ്. വയനാട്ടിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെനിന്ന് ഒരിക്കൽ ഭക്ഷണം വാങ്ങിയാൽ ഉച്ചയ്ക്കോ വൈകുന്നേരമോ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് തന്നെ വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.
പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് പുറമെ വിപുലമായ മെനുവാണ് ടേസ്റ്റി കിച്ചണിലുള്ളത്. പൊറോട്ട, ചിക്കൻ, ബീഫ്, മീൻ, മുട്ട തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ആവശ്യക്കാർക്ക് ലഭിക്കും. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ബട്ടർ ചിക്കൻ, ബട്ടർ ഫിഷ് എന്നിവ നൽകുന്നുവെന്നതും എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. ജനങ്ങളിലേക്ക് ഫ്രഷ് ആയ ഭക്ഷണം എത്തിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സംരംഭകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഇതുപോലെ തൊഴിൽരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരണമെന്നും ആർക്കും ഇത്തരം ബിസിനസുകൾ ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളൂവെന്നും റസീനയും സീനത്തും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
വൈവിധ്യമാർന്ന രുചിക്കൂട്ടുകൾ
സാധാരാണ വിഭവങ്ങൾക്ക് പുറമെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. ബട്ടർ ചന്ന, മാക്രോണി ചിക്കൻ, മാക്രോണി വെജിറ്റബിൾ, പാസ്ത ചിക്കൻ, പാസ്ത വെജിറ്റബിൾ, കുഞ്ഞി പത്തിരി എന്നിങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന രുചികൾ ഇവിടെ ആസ്വദിക്കാം. ഈ വിഭവങ്ങളാണ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. വൃത്തിയും രുചിയുമാണ് തങ്ങളുടെ മുഖമുദ്രയെന്ന് നടത്തിപ്പുകാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
നല്ല ഭക്ഷണവും വൃത്തിയുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ പറയുന്നു. ഇവിടെ നിന്നും വാങ്ങുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് വീട്ടിലെത്തിച്ചാൽ മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് സ്ഥിരമായി പൊറോട്ടയും ചില്ലി ചിക്കനും വാങ്ങാറുള്ള പി.ടി. മണി എന്ന ഉപഭോക്താവ് പറഞ്ഞു. റസീനയുടെയും സീനത്തിൻ്റെയും കൈപുണ്യമാണ് ഈ രുചിയിടത്തിൻ്റെ വിജയരഹസ്യം.
മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാം
പ്രദേശവാസികൾക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ നൽകിയാൽ ബിരിയാണിയോ മറ്റ് സ്പെഷ്യൽ വിഭവങ്ങളോ തയാറാക്കി നൽകാനും ഈ വനിതാ കൂട്ടായ്മ സജ്ജമാണ്. പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കുറച്ചുദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ടേസ്റ്റി കിച്ചൺ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടംപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
