വിലക്കയറ്റത്തിന് തടയിട്ട് സപ്ലൈകോ: വയനാട്ടിൽ 10 ദിവസം കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് വിൽപ്പന
പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ജില്ലയിലെ വിവിധ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലൂടെയും ഫെയറുകളിലൂടെയും 5.10 കോടി രൂപയുടെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളാണ് വിറ്റഴിച്ചത്.
Published : August 27, 2026 at 8:06 PM IST
വയനാട്: പൊതുവിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റം തടയാൻ ഓണക്കാലത്ത് സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സപ്ലൈകോ നടത്തിയ വിപണി ഇടപെടലിന് വയനാട്ടിൽ വൻ ജനപിന്തുണ. വിവിധ സപ്ലൈകോ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലൂടെയും പ്രത്യേക ഓണം ഫെയറുകളിലൂടെയുമായി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് 5.10 കോടി രൂപയുടെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളാണ് ജില്ലയിൽ വിറ്റഴിച്ചത്. സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ആശ്വാസമേകാൻ സപ്ലൈകോയുടെ യൂണിറ്റുകൾക്ക് സാധിച്ചുവെന്നാണ് വിൽപ്പന കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ ഒന്നാമത്; കൽപ്പറ്റ ഓണം ഫെയറിലും വൻ തിരക്ക്
വയനാട് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കച്ചവടം നടന്നത് സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്കിലാണ്. താലൂക്ക് തലത്തിലും നഗരസഭാ ഫെയറുകളിലുമായി ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രം രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പന രേഖപ്പെടുത്തി. കൽപ്പറ്റ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയ ഓണം ഫെയറിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പ്രതിദിനം എത്തിയത്.
|കേന്ദ്രം
|കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മൊത്തം വിറ്റുവരവ്
|സുൽത്താൻ ബത്തേരി
|₹ 2 കോടി
|കൽപ്പറ്റ
|1.71 കോടി
|മാനന്തവാടി
|₹ 1.32 കോടി
|കൽപ്പറ്റ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്
|₹ 30 ലക്ഷം
സൗജന്യ കിറ്റ് വിതരണവും വേഗത്തിലാക്കി
നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കിയതിന് പുറമെ, അന്ത്യോദയ അന്നയോജന (AAY) വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കായി സർക്കാരിൻ്റെ സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണവും ജില്ലയിൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 4.42 കോടി രൂപയുടെ കിറ്റുകളാണ് അർഹരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയത്.
ജനങ്ങൾക്ക് താങ്ങായി സപ്ലൈകോ: ഉദ്യോഗസ്ഥർ
ഓണവിപണിയിലെ സപ്ലൈകോയുടെ സജീവ ഇടപെടൽ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ തണലായെന്ന് ജില്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സപ്ലൈകോ അധികൃതരും വ്യക്തമാക്കി.
"ഓണം വിപണിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകാൻ സപ്ലൈകോയ്ക്ക് സാധിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. എത്തിച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം വേഗത്തിൽ വിറ്റുതീർന്നു. വിലക്കുറവ് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി." ജില്ലാ ഓഫീസർ ആബ രമേശൻ പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്താകെ വിപണി നിയന്ത്രണം
വയനാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സപ്ലൈകോ ഇക്കുറി റെക്കോർഡ് വിറ്റുവരവാണ് നേടിയത്. പൊതുവിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റം പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, സപ്ലൈകോയുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം വിലക്കയറ്റത്തിൻ്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചു.
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"കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ മികച്ച കച്ചവടമാണ് ഇത്തവണ നടന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾ സപ്ലൈകോയെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. സപ്ലൈകോ 'ഓണം തൂക്കി' എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും ശരിയാണ്. എല്ലാ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും ആവശ്യത്തിന് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് കാരണം." ജൂനിയർ മാനേജർ സനോജ് പറഞ്ഞു. ഓണക്കാലത്തിന് ശേഷവും വിപണി ഇടപെടൽ ഇതേ രീതിയിൽ തുടരുമോ എന്നാണ് സാധാരണക്കാർ ഇനി ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
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