പരിഗണനയും വേതനവും ലഭിക്കുന്നില്ല; ദുരിതത്തിൽ വയനാട്ടിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അധ്യാപകർ
തുച്ഛമായ വേതനത്തിൽ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് മൂലം വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നെന്ന് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അധ്യാപകർ. ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചുദിവസമായി ജോലി വർധിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യം.
Published : October 6, 2026 at 5:32 PM IST
വയനാട്: അർഹമായ പരിഗണനയും വേതനവും ലഭിക്കാതെ വയനാട് ജില്ലയിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അധ്യാപകർ കടുത്ത ദുരിതത്തിൽ. ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചുദിവസമായി ജോലി വർധിപ്പിക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് വേതനം പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് അധ്യാപകർ ഉന്നയിക്കുന്നത്. തുച്ഛമായ വേതനത്തിൽ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു.
എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള മുഖേനയാണ് ഈ അധ്യാപകർക്ക് സ്കൂളുകളിൽ നിയമനം ലഭിച്ചത്. പിടിഎ അധ്യാപകരില്ലാത്ത വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ആർട്ട്, ക്രാഫ്റ്റ്/വർക്ക്, മ്യൂസിക്, സ്പോർട്സ് വിഭാഗങ്ങളിലായി നൂറ്റിപ്പത്തോളം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അധ്യാപകരാണ് നിലവിൽ ജില്ലയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസമാണ് ഇവരുടെ ജോലി.
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2016 ഡിസംബറിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ 28,400 രൂപയായിരുന്നു ഇവരുടെ വേതനം. എന്നാൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഫണ്ട് വെട്ടിക്കുറച്ചതോടെ 2019ൽ ഇത് ഏഴായിരം രൂപയായി കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. തുടർന്ന് അധ്യാപകർ നടത്തിയ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് വേതനം 14,000 രൂപയാക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത്. എന്നാൽ നിലവിൽ വെറും 11,600 രൂപ മാത്രമാണ് അധ്യാപകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
'2016ൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അധ്യാപകരുടെ പോസ്റ്റിങ് നടത്തുകയും അതിനനുസരിച്ച് ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചവരുമാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും. 2016ൽ 28,400 രൂപ അടക്കം ശമ്പളം കിട്ടിയിരുന്ന അധ്യാപകർക്ക് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം നേരെ 14,000 രൂപയായി, പിന്നീട് അത് ഏഴായിരം രൂപയായി പിന്നെ കൃത്യമായ സമരവും ഇടപെടലും കാരണം വീണ്ടും പതിനാലായിരം രൂപയായി. വെറും മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്" സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അധ്യാപകനായ ഷിജോബിൻ പറഞ്ഞു
അഞ്ച് ദിവസം ജോലിയാക്കുക, ഒരു മാന്യമായ ശമ്പളം നൽകുക എന്നതാണ് പ്രധാന ആവശ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും കുടുംബമുണ്ട്. ജോലികൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വണ്ടി ഓടിച്ചും മറ്റുമാണ് കുടുംബം നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ജോലി സമയം അഞ്ച് ദിവസമാക്കുക, മാന്യമായ ശമ്പളം നൽകുക എന്നതാണെന്നും ഷിജോബിൻ പറഞ്ഞു.
രാവിലെ മുതൽ കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയും സ്കൂളിലെ എല്ലാ കലാകായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവർക്ക് മറ്റ് യാതൊരു വിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നില്ല. ജോലി ദിനങ്ങൾ അഞ്ചാക്കി ഉയർത്തി വേതനം വർധിപ്പിക്കാൻ അധികൃതർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം.
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