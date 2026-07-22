'ഉടൻ വീട് മാറണം, ഇവിടെ സുരക്ഷിതമല്ല'; മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയിൽ വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് മേഖലയിലെ പ്രദേശവാസികൾ
മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല ദുരന്തബാധിതർക്കായി കൽപ്പറ്റ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിർമിക്കുന്ന ടൗൺഷിപ്പിൽ കൂട്ടിയിട്ട മണ്ണാണ് സമീപത്തെ പുൽപ്പാറയിലെ അഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയായിരിക്കുന്നത്.
Published : July 22, 2026 at 7:58 PM IST
വയനാട്: മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല പുനരധിവാസ ടൗൺഷിപ്പിനായി കൂട്ടിയിട്ട മണ്ണ് സമീപവാസികൾക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നു. അപകടസാധ്യത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളോട് ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് നോട്ടീസ് നൽകി. എവിടേക്ക് പോകണമെന്നറിയാതെ ആശങ്കയിലാണ് കുടുംബങ്ങൾ.
മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല ദുരന്തബാധിതർക്കായി കൽപ്പറ്റ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിർമിക്കുന്ന ടൗൺഷിപ്പിൽ കൂട്ടിയിട്ട മണ്ണാണ് സമീപത്തെ പുൽപ്പാറയിലെ അഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയായിരിക്കുന്നത്. അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് വില്ലേജ് ഓഫിസർ ഇവർക്ക് ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയത്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ വീടുകൾക്ക് തൊട്ടുമുകളിലായാണ് വലിയ തോതിൽ മണ്ണ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വീടുകളിലേക്കുള്ള റോഡിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും ഇതിനകം ഇടിഞ്ഞ നിലയിലാണ്. റോഡിന് മുകളിലായി നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി ഇതുവരെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറാത്ത ചില വീടുകളും അപകടഭീഷണിയിലാണെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആശങ്ക.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
'ഇവിടെ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വില്ലേജ് ഓഫിസിൽ നിന്ന് നോട്ടീസ് വന്നിരുന്നു. ജനിച്ച വീടും സ്ഥവും വിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറണമെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കില്ല. ടൗഷൺിപ്പ് വന്നപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെയാണ് അത് സ്വീകരിച്ചത്. ഓരാഴ്ചയായി നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിട്ട്. എന്നാൽ ഇതുവരെയായിട്ട് ആരും വന്ന് അന്വേഷിച്ചില്ല. ഞങ്ങളുടെ ആളങ്ക വേണം ആദ്യം പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ മാറി താമസിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ ഒഴിയാനാണ് ശ്രമമമെന്ന് പ്രദേശവാസി ജാബിർ പറഞ്ഞു.'
ടൗൺഷിപ്പ് പ്രദേശത്ത് കൂട്ടിയിട്ട മണ്ണ് സംബന്ധിച്ച് വിദഗ്ധസംഘം നേരത്തെ പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ടും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് അപകടസാധ്യത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളോട് ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ നിർദേശം നൽകിയത്. സുരക്ഷയ്ക്കായി ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ തയ്യാറാണെങ്കിലും, പകരം താമസ സൗകര്യം സർക്കാർ ഒരുക്കണമെന്നാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ ആവശ്യം.
'അഞ്ചോളം വീടുകൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും. കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഉള്ള വീടാണ്. 6000 രൂപ നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അത്ര രൂപയ്ക്ക് വാടക വീട് ഇവിടെ ലഭിക്കില്ലെന്നും നാട്ടുക്കാരിയായി ശോഭ പറയുന്നു.' വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്ന ആവശ്യവും പ്രദേശവാസികൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ദുരന്തബാധിതർക്കായി നിർമ്മിക്കുന്ന പുനരധിവാസ ടൗൺഷിപ്പിന് സമീപം തന്നെ പുതിയ സുരക്ഷാ ആശങ്ക ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപകടഭീഷണി ഒഴിവാക്കുന്നതിനൊപ്പം ബാധിത കുടുംബങ്ങളുടെ പുനരധിവാസവും ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.
Also Read: ടൺ കണക്കിന് മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു, അനുമതിയില്ലാതെ പാറ പൊട്ടിക്കൽ; മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീതിയിൽ കണയം നിവാസികൾ