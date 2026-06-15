ETV Bharat / state

വയനാട് പുനരധിവാസം: ഫെയ്‌സ് - 2 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീടിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് നീളുന്നു, ആശങ്കയിൽ ദുരന്തബാധിതർ

പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഫെയ്‌സ് - 1 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീടുകൾ കൈമാറി താമസം ആരംഭിച്ചിട്ടും, ഫെയ്‌സ് - 2 പട്ടികയിലുള്ളവർക്ക് ഇതുവരെ നറുക്കെടുപ്പ് പോലും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് പരാതി.

Wayanad Rehabilitation Phase 2 Rehabilitation Mundakai Chouralmala disaster Wayanad Town ship
വയനാട് പുനരധിവാസം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 15, 2026 at 3:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വയനാട്: മുണ്ടക്കൈ -ചൂരൽമല ദുരന്തബാധിതരുടെ പുനരധിവാസത്തിൽ ഫെയ്‌സ് - 2 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ആശങ്ക ശക്തമാകുന്നു. വീടിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉടൻ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തി വീടുകൾ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദുരന്തബാധിതർ ജില്ലാ കലക്‌ടറെ സമീപിച്ചു. അർഹരായ എല്ലാവരെയും പുനരധിവാസ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്.

പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഫെയ്‌സ് - 1 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീടുകൾ കൈമാറി താമസം ആരംഭിച്ചിട്ടും, ഫെയ്‌സ് - 2 പട്ടികയിലുള്ളവർക്ക് ഇതുവരെ നറുക്കെടുപ്പ് പോലും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് പരാതി. മാസങ്ങളായി വാടക വീടുകളിലും ബന്ധുവീടുകളിലുമായി കഴിയുന്ന നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ അനിശ്ചിതത്വം നേരിടുകയാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വയനാട് പുനരധിവാസം (ETV Bharat)

ഫെയ്‌സ് - 2 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീടുകൾ അനുവദിക്കുന്ന നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും, കടാശ്വാസം, സാമ്പത്തിക സഹായം, സംരംഭക ധനസഹായം തുടങ്ങിയ ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരെയും പരിഗണിക്കണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ചില കുടുംബങ്ങളെ പുതിയ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും നിവേദനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

''നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കുറച്ച് മന്ദതയുണ്ട്. പണിക്കാരുടെ കുറവാണ് പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. സെപ്‌തംബർ പകുതിയോടെ വീടിൻ്റ പണി പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം വന്നാലുടൻ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം ആകുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

മാത്രവുമല്ല ദുരിത ബാധിതരുടെ ലോണും പരിഹരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് വന്നാലുടൻ കാര്യങ്ങള്‍ വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും'' ദുരുതബാധിതർ വ്യക്തമാക്കി.

മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും സ്ഥിരമായ താമസമെന്ന സ്വപ്‌നം ഇപ്പോഴും യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടില്ലെന്നാണ് ഫെയ്‌സ് - 2 ഗുണഭോക്താക്കൾ പറയുന്നത്. പുനരധിവാസ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കി എല്ലാ അർഹരായ കുടുംബങ്ങൾക്കും നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ ആവശ്യം. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അടിയന്തര ഇടപെടലിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് നൂറുകണക്കിന് ദുരന്തബാധിത കുടുംബങ്ങൾ. വയനാട് ടൗൺഷിപ്പിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി താക്കോൽ കൈമാറികിട്ടിയത് 178 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ്.

2024 ജൂലൈ 30-ന് പുലർച്ചെയുണ്ടായ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്നാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ മുണ്ടക്കൈ, ചൂരൽമല, അട്ടമല, പുഞ്ചിരിമറ്റം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. ദുരന്തത്തിൽ 400-ലധികം ആളുകളുടെ ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെടുകയും, നിരവധി പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്‌തു. കൂടാതെ നിരവധി വീടുകൾ, സ്‌കൂളുകൾ, തോട്ടങ്ങൾ എന്നിവ പൂർണമായും ഒലിച്ചുപോയിരുന്നു. പ്രദേശത്തെ പ്രധാന പാലങ്ങൾ തകരുകയും ഗതാഗതം പൂർണമായി തടസപ്പെടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഷിഗെല്ല മരണം; മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ ഏഴുവയസുകാരൻ മരിച്ചു

TAGGED:

WAYANAD REHABILITATION
PHASE 2 REHABILITATION
MUNDAKAI CHOURALMALA DISASTER
WAYANAD TOWN SHIP
WAYANAD PHASE 2 REHABILITATION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.