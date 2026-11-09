പുത്തുമലയുടെ കണ്ണീരിൽ നിന്ന് കൽപ്പറ്റയിലെ പൊന്നുവിളവിലേക്ക്; മഞ്ഞൾ കൃഷിയിൽ വിസ്മയമായി ശശികുമാർ
കൽപ്പറ്റയിലെ മണ്ണിൽ നൂറുമേനി മഞ്ഞൾ വിളയിച്ച് (Wayanad Turmeric Farming) വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ശശികുമാർ എന്ന മുൻ നിർമാണ തൊഴിലാളി
Published : November 9, 2026 at 1:55 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: ഉരുൾപൊട്ടൽ സർവതും കവർന്നെടുത്ത പുത്തുമലയുടെ മണ്ണിൽ നിന്നും അതിജീവനത്തിൻ്റെ വിത്തെറിഞ്ഞ് പൊന്നുവിളയിക്കുകയാണ് ഒരു കർഷകൻ. ദുരന്തത്തിൻ്റെ കറുത്ത ഓർമകളെ മാറ്റിനിർത്തി, കൽപ്പറ്റയിലെ മണ്ണിൽ നൂറുമേനി മഞ്ഞൾ വിളയിച്ച് വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ശശികുമാർ എന്ന മുൻ നിർമാണ തൊഴിലാളി.
മേപ്പാടി പുത്തുമലയിൽ വർഷങ്ങളോളം കെട്ടിട നിർമാണ തൊഴിലാളിയായിരുന്നു ശശികുമാർ. അന്നേ മനസ്സിൽ കൃഷിയോട് അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പുത്തുമല ദുരന്തത്തിന് ശേഷം കണിയാമ്പറ്റയിലേക്ക് താമസം മാറിയതോടെയാണ് ഈ ആഗ്രഹം പ്രവൃത്തിപഥത്തിലെത്തുന്നത്.
സുഹൃത്തായ റോണി ചെറിയാൻ്റെ ക്ഷണപ്രകാരം കൽപ്പറ്റയിലെത്തിയ ശശികുമാറിന്, റോണി തൻ്റെ നാല് ഏക്കർ സ്ഥലവും വിത്തും വളവും ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി കൃഷിക്കായി വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു. റോണിയും ഭാര്യയും പൂർണ പിന്തുണയോടെ ഒപ്പം നിന്നപ്പോൾ കൽപ്പറ്റ കൃഷിഭവനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രോത്സാഹനവും ഇവർക്ക് കൂട്ടായി. പിന്നീട് കൃഷിയിടത്തിൽ സജീവമായതോടെ മണ്ണിൽ പൊന്നുവിളയാൻ തുടങ്ങി. സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും കൃഷിയുമായി ശശികുമാർ മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു.
വിപണി കീഴടക്കാൻ മികച്ചയിനം മഞ്ഞളുകൾ
നിലവിൽ ആറ് ഏക്കറിലാണ് കൃഷിയുള്ളത്. ഇതിൽ രണ്ട് ഏക്കറിൽ ഇഞ്ചിയായിരുന്നു കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. ഇത് നേരത്തെ വിളവെടുത്തു. ബാക്കി നാല് ഏക്കറിൽ പ്രതിഭ, സൂര്യ, മേഘാലയ, ആലപ്പി സുപ്രീം, രത്നഗിരി തുടങ്ങിയ മികച്ചയിനം മഞ്ഞളുകളാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ പുറത്തേക്ക് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൂര്യ, പ്രതിഭ എന്നീ ഇനങ്ങളാണ്. ഇത് കുറച്ചുകൂടി കൃഷി ചെയ്തതിന് ശേഷമേ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുകയുള്ളൂ.
പ്രതിഭ, സൂര്യ എന്നീ ഇനങ്ങൾ കോഴിക്കോട് സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. കൃഷി ചെയ്യാൻ താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് വിത്തും നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ശശികുമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഇഞ്ചിയും മറ്റ് വിളകളും ചെയ്തിരുന്ന ഇവിടെ ഇത്തവണ മഞ്ഞളും ഇടവിളയായി ബുള്ളറ്റ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പച്ചമുളകും മാത്രമാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്.
ലക്ഷ്യം വിദേശ വിപണി
വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞളിന് പണി കൂടുതലാണെന്ന് കർഷകനായ ശശികുമാർ പറയുന്നു. മഞ്ഞൾ നന്നാക്കൽ, വേവിക്കൽ, ഉണക്കൽ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായുള്ള നഷ്ടം ഭയന്നാണ് പലരും ഇത് ചെയ്യാത്തത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ശരാശരി 200 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉണക്കമഞ്ഞളിന് വില ലഭിക്കാറുണ്ട്. പച്ചമഞ്ഞളിന് 50 രൂപയ്ക്കടുത്ത് കിട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
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സൂര്യ, പ്രതിഭ, വയനാടൻ തുടങ്ങിയ മികച്ചയിനം മഞ്ഞളുകൾ പൂർണമായും ജൈവരീതിയിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് നിരവധി ആളുകളാണ് ഈ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം തേടി കൽപ്പറ്റയിലെത്തുന്നത്. ഗുണനിലവാരമുള്ള ജൈവ ഉത്പന്നങ്ങളായതിനാൽ ഇത്തവണ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് മഞ്ഞൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഉയർന്ന വിലയും മികച്ച ഉത്പാദനവും ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ കർഷക കൂട്ടായ്മ. ദുരന്തങ്ങളുടെ കറുത്ത ഓർമകളിൽ തളരാതെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് വിസ്മയം തീർക്കുന്ന ശശികുമാറിൻ്റെ വിജയം നാടിനാകെ വലിയൊരു മാതൃകയാവുകയാണ്.
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