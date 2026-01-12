ETV Bharat / state

നാടെങ്ങും പൂപ്പൊലി സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റ്; ഇത് പൂക്കള്‍ കൊണ്ട് സൃഷ്‌ടിച്ച സ്വർഗം

കേരളത്തിൻ്റെ വസന്തോത്സവമാകാന്‍ തയ്യാറെടുത്ത് പൂപ്പൊലി, എണ്ണിയാല്‍ തീരാത്ത പുഷ്‌പങ്ങള്‍, കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നുവരെ സന്ദർശകര്‍...

WAYANAD POOPPOLI FLOWER SHOW (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 12, 2026 at 6:10 PM IST

2 Min Read
കണ്ണൂര്‍: മഞ്ഞയും നീലയും ചുവപ്പും വയലറ്റും വെളുപ്പുമായി എണ്ണിയാല്‍ തീരാത്ത പുഷ്‌ങ്ങള്‍. ചെടികളില്‍ മാരിവില്ല് തീര്‍ത്ത് ശോഭ പടര്‍ത്തുകയാണ് വയനാട് അമ്പലവയലിലെ 'പൂപ്പൊലി ' മേള. സന്ദര്‍ശക ബാഹുല്യം കൊണ്ട് പുഷ്‌പ്പോത്സവം നാടെങ്ങും ഹിറ്റ് ആയതോടെ പൂപ്പൊലി ഇനി കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ വസന്തോത്സവമായി മാറും. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളില്‍ നിന്നും കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നും നിരവധി പേര്‍ എത്തിയതോടെയാണ് പൂപ്പൊലിയുടെ റെയ്ഞ്ച് മാറിയത്.

പൂപ്പൊലിക്കൊപ്പം ഇനി മുതല്‍ ലൈറ്റ് ഷോ കൂടി നടത്താനുളള പ്രപ്പോസല്‍ അധികൃതര്‍ക്ക് ശുപാര്‍ശ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഡീനുമായ ഡോ. യാമിനി വര്‍മ്മ പറയുന്നു. തിരശീല വീഴാന്‍ മൂന്ന് നാള്‍ മാത്രം അവശേഷിക്കേ പൂപ്പൊലി പുഷ്‌പ്പോത്സവം കാണാന്‍ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ പേരാണ് എത്തിയത്. കര്‍ണാടകയിലെ കുടക്, മൈസൂര്‍ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നുമാണ് നിരവധി പേര്‍ എത്തിയത്. ഇതാണ് മറ്റു പുഷ്പോത്സവത്തില്‍ നിന്നും പൂപ്പൊലിയെ വ്യത്യസ്‌തമാക്കുന്നത്.

കേരളത്തിൻ്റെ വസന്തോത്സവമാകാന്‍ തയ്യാറെടുത്ത് പൂപ്പൊലി (ETV Bharat)
wayanad Poopoli Flower Festival (ETV Bharat)

350 ലേറെ പവലിയനുകളില്‍ ചെടികളുടേയും പൂക്കളുടേയും ഒരു ലോക പരിഛേദം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. കുടുംബമായും കുട്ടികളുമൊത്തും പൂപ്പൊലി മഹോത്സവത്തില്‍ മതിമറക്കുന്ന കാഴ്‌ചകളാണ് ഇവിടെ കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്.

പുഷ്‌പ വൃന്ദങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തി കാഴ്‌ചയുടെ പൂരം വീണ്ടും ആസ്വദിക്കാന്‍ പാകത്തില്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണുകളിലും ക്യമാറകളിലും കരുതി വയ്ക്കു‌കയാണ് സന്ദര്‍ശകര്‍. റോസാപ്പൂക്കളുടെ ഒരു സാമ്രാജ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ചുവപ്പും റോസും മഞ്ഞയും വെള്ളയുമൊക്കെയായി 800 ലേറെ വെറൈറ്റി റോസാപ്പൂക്കളാണ് ഇവിടെ വിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നത്.

wayanad Poopoli Flower Festival (ETV Bharat)
wayanad Poopoli Flower Festival (ETV Bharat)

അടുത്തത് ഡാലിയ ചെടികളുടെ പവലിയനാണ്. ഇരുപത്തഞ്ചോളം ചെടികളിലായി ഇമ്പമേകുന്ന നിറങ്ങളില്‍ പൂക്കള്‍ വിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നിറങ്ങളിലും ദളങ്ങളിലും വിസ്‌മയം കൊള്ളുകയാണ് സഞ്ചാരികള്‍. ഇവിടേയും മൊബൈലില്‍ വര്‍ണങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിക്കുന്ന തിരക്കാണ്. പതിനഞ്ചോളം ഇനങ്ങളില്‍ ഗ്ലാഡിയസ് വിരിഞ്ഞ് നില്‍ക്കുന്നു. സന്ദര്‍ശകരുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകര്‍ഷണമാണിവിടം. പവലിയനുകളുടെ അതിര്‍ വരമ്പുകള്‍ ആകര്‍ഷകമാക്കി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

wayanad Poopoli Flower Festival (ETV Bharat)
wayanad Poopoli Flower Festival (ETV Bharat)

അവിടങ്ങളിലും പൂക്കള്‍ കൊണ്ട് സ്വർഗീയാനുഭൂതി സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കയാണ്. മഞ്ഞയും ചുവപ്പും ഇളം മഞ്ഞയും ഒക്കെയായി ചെണ്ടു മല്ലിക പൂക്കള്‍ വിരിഞ്ഞു നിന്നത് ഒരു പരവതാനി വിരിച്ച മട്ടില്‍ സജ്ജീകരിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂക്കളെ തൊട്ടറിയാനും തലോടാനും കുട്ടികള്‍ വെമ്പുന്നത് പുഷ്‌പ്പോത്സവത്തിലെ മറ്റൊരു ആകര്‍ഷണമാണ്. ഒരാള്‍ പൊക്കത്തില്‍ പൂക്കള്‍ ചൂടി സൂര്യനെ നോക്കി നില്‍ക്കുന്ന സണ്‍ഫ്‌ളവര്‍ കണ്ണിനും മനസിനും കുളിരേകുന്നു.

വിദേശ ഇനങ്ങളായ ലിലിയം, ഓര്‍ക്കിഡുകള്‍, ആന്തൂറിയങ്ങള്‍, ഡ്രസീന, സെബ്രീന, റിയോ, സെഡം, കാലിഷ്യ, എന്നിവയും പൂപ്പൊലിയിലെ ആകര്‍ഷണമാണ്. ഡല്‍ഫിനിയം, സീനിയ, കോസ്‌മോസ്, ഫോക്‌സ്, വെര്‍ബിന, കലണ്ടുല, പൈറ്റോസ്റ്റിജിയ, ക്യൂബ് റോസ്, ആസ്റ്റര്‍, മാരി ഗോള്‍ഡ്, വെറ്റൂണിയ എന്നിവയുടെ വിപുലമായ ശേഖരവും മേളയില്‍ എത്തുന്നവര്‍ക്ക് കണ്ടറിയാം. മേള ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് സമാപിക്കും. പൂപ്പൊലി കണ്ടു മടങ്ങുന്ന സസ്യ പ്രേമികള്‍ അടുത്ത വര്‍ഷവും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അമ്പല വയലില്‍ നിന്നും മടങ്ങുന്നത്.

