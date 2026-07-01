'കൊള്ള സംഘം കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു'; മുട്ടിൽ മരംമുറിയിൽ ആരോപണവുമായി പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി
മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസിൽ വൻ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി വയനാട് പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി. മരങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യുന്നതിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ആരോപണം.
Published : July 1, 2026 at 7:55 PM IST
വയനാട്: മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുവെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി വയനാട് പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി. ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ദുർബലമാകാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെ വഴിയൊരുക്കിയെന്നാണ് സമിതിയുടെ ആരോപണം. കേസിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തി സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും സംഘടന വയനാട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസിൽ പിടിച്ചെടുത്ത ഈട്ടിത്തടികൾ കണ്ടുകെട്ടിയ വനം വകുപ്പ് നടപടി ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. സർക്കാർ പ്ലീഡർ പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും കേസ് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ സൗത്ത് വയനാട് ഡിഎഫ്ഒ കൈമാറിയില്ലെന്നാണ് സംഘടനയുടെ ആരോപണം.
ഇതാണ് കോടതിയിൽ വനം വകുപ്പിൻ്റെ വാദം ദുർബലമാകാൻ കാരണമായതെന്നും സംഘടന പറഞ്ഞു. ഡിഎഫ്ഒയ്ക്ക് മേൽ ശക്തമായ സമ്മർദമില്ലാതെ ഇത്തരമൊരു വീഴ്ച സംഭവിക്കില്ലെന്നും സർക്കാരിൻ്റെ മൗനാനുവാദം ഇല്ലാതെ രേഖകൾ തടഞ്ഞുവയ്ക്കാനാകില്ലെന്നും സമിതി ആരോപിച്ചു. മുട്ടിൽ മരംമുറിയിൽ പിടിച്ചെടുത്ത മരങ്ങൾ വനംവകുപ്പിൻ്റെതല്ലെന്ന മന്ത്രിയുടെ പരാമർശവും ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് സംഘടന വിമർശിച്ചു.
ഈ കേസ് ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി ഇടതുപക്ഷ ഭരണത്തലുടനീളം പബ്ലിക്ക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരെയും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി. അതിനെതിരെ വികാരം ഉയർത്തുകയും ഇവിടെ വന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്ത വിഡി സതീശൻ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും സമിതി ചൂണ്ടികാണിച്ചു.
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കേരള ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്ത കേസ് വേക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അമൂല്യമായ സ്വത്ത് ആലിബാബയും നാൽപത് കള്ളൻമാരും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സംഘം കൊള്ളക്കാരും ആ കൊള്ളക്കാർക്ക് ചൂട്ട് പിടിക്കുന്ന അതിനേക്കാള് വലിയ കൊള്ളക്കാരും ചേർന്ന് കൈവശപ്പെടുത്താനുള്ള ഗൂഢാലോചനയിൽ വിജയിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സമിതി പറഞ്ഞു.
കേരള ഭൂമി പതിച്ച് നൽകൽ നിയമം, വന നിയമം, വൃക്ഷസംരക്ഷണ നിയമം എന്നിവ പ്രകാരം പട്ടയഭൂമിയിലെ സംരക്ഷിത വൃക്ഷങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ സ്വത്താണെന്ന് സമിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുട്ടിൽ കേസിൽ 120 സംരക്ഷിത ഈട്ടി മരങ്ങൾ അനധികൃതമായി മുറിച്ചുമാറ്റിയതായാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതെന്നും കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന തടി പിടിച്ചെടുത്ത് നിരവധി വനക്കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും സംഘടന പറഞ്ഞു.
കേസിലെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പരിസ്ഥിതി കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൊന്നിലെ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സമിതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസ് സമഗ്രമായി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് വയനാട് പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസിൽ ഉണ്ടായതായി പറയുന്ന വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് എൻ. ബാദുഷ, സെക്രട്ടറി തോമസ് അമ്പലവയൽ, ട്രഷറർ ബാബു മൈലമ്പാടി എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
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