കർണാടകയിൽ കൃഷിപണിക്കായി പോയ വയനാട് സ്വദേശിയെ കാണാതായി; അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം
കർണാടകയിലെ ഷിമോഗയ്ക്കപ്പുറമുള്ള ഇഞ്ചിപ്പാടത്ത് കൂലിപ്പണിക്കായി നവംബർ ഒന്നിനാണ് ശശി വീട്ടിൽ നിന്നും തനിച്ച് പുറപ്പെട്ടത്.
Published : November 18, 2026 at 12:57 PM IST
വയനാട്: കർണാടകയിൽ ഇഞ്ചി കൃഷി പണിക്കായി പോയ വയനാട് വെള്ളമുണ്ട സ്വദേശിയായ ഗോത്രവിഭാഗം യുവാവിനെ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായി. വെള്ളമുണ്ട കൊമ്മയാട് പടക്കോട്ടുകുന്ന് ഉന്നതിയിലെ ശശി (34) യെയാണ് ഈ മാസം ഒന്നു മുതൽ കാണാതായത്. പതിനഞ്ച് ദിവസത്തോളമായിട്ടും യാതൊരു തുമ്പും ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ഭർത്താവിനെ കണ്ടെത്താൻ അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭാര്യ വകുപ്പ് മേധാവികൾക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പണിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ശശി കൂലിപ്പണിയെടുത്താണ് കുടുംബം പുലർത്തിയിരുന്നത്. കർണാടകയിലെ ഷിമോഗയ്ക്കപ്പുറമുള്ള ഇഞ്ചിപ്പാടത്ത് കൂലിപ്പണിക്കായി നവംബർ ഒന്നിനാണ് ശശി വീട്ടിൽ നിന്നും തനിച്ച് പുറപ്പെട്ടത്. യാത്രാമധ്യേ മൈസൂരിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭാര്യയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നു. ബസ് വരുമ്പോൾ കയറുമെന്നും ഫോണിൽ ചാർജ് കുറവാണെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ശശിയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ശശി പണിസ്ഥലത്ത് എത്താതിരുന്നതിനെത്തുടർന്ന് ഇഞ്ചിത്തോട്ട ഉടമയും കൂടെയുള്ളവരും അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പലയിടങ്ങളിലും തെരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും യാതൊരു വിവരവും ലഭിച്ചില്ല. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെള്ളമുണ്ട പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് നേരിട്ട് കർണാടകയിലെത്തി നാല് ദിവസത്തോളം അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും പതിനഞ്ച് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു തുമ്പും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
ദുരൂഹമായ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായ ഭർത്താവിനെ കണ്ടെത്താൻ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഭാര്യ ബിന്ദു വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികൾക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടയിൽ കുടുംബത്തിന് പിന്തുണയുമായി ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തി.
യുവാവിനെ കാണാതായ സംഭവത്തില് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്കൊക്കെ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. പൊലീസ് അവിടെയൊക്കെ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു തുമ്പും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, ആള് എവിടെയുണ്ടെന്നോ, ഇപ്പോ ആ ഫോണ് എവിടെയാണെന്നോ ട്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എഎപി ജില്ലാകമ്മിറ്റി അംഗം ജെയിംസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായ ഒരു ഇടപെടല് ഇതിലുണ്ടാവണമെന്നാണ് ഞങ്ങള്ക്കൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടാനുളളത്. ഈ കാര്യങ്ങളില് ഞങ്ങള് ഉറച്ചുനില്ക്കും, മുന്നോട്ടുപോവും അതില് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം അവരുടെ വേദന അത്രയും ഭയങ്കരമാണ്. ആ സ്ത്രീക്ക് മിണ്ടാനുളള പ്രാപ്തി പോലുമില്ല. അത്ര മാത്രം ദയനീയാവസ്ഥയില് അവര് കഴിയുകയാണ്. അപ്പോള് ഈ വിഷയത്തില് ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാകണമെന്ന് വളരെ ശക്തമായി തന്നെ തങ്ങള് ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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