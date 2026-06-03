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പൂക്കളിൽ തെളിയുന്ന ശിവലിംഗവും നാഗഫണവും! മാനന്തവാടി വാടേരി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിസ്മയമായി നാഗലിംഗ മരം

25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർണാടകയിൽ നിന്നെത്തിയ ഒരു ഭക്തൻ വാടേരി ശിവ ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിച്ചതാണ് ഈ നാഗലിംഗ മരത്തിൻ്റെ തൈ. ഇന്ന് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം നാഗലിംഗ മരം പൂത്തുലഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് ക്ഷേത്രപരിസരത്തെ കൂടുതൽ ഭക്തിസാന്ദ്രമാക്കുന്നു.

NAGALINGA FLOWER നാഗലിംഗ മരം WAYANAD VADERISIVATEMPLE CANNONBALL TREE BLOSSOM WAYANAD
Nagalinga Tree (Getty, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 3, 2026 at 8:18 PM IST

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വയനാട്: മാനന്തവാടി വാടേരി ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പൂത്തുലഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന നാഗലിംഗ മരം വിശ്വാസികളുടെയും പ്രകൃതി സ്നേഹികളുടെയും ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. അപൂർവ ആകൃതിയിലുള്ള പൂക്കളും സുഗന്ധവും കൊണ്ട് ഈ വൃക്ഷം ക്ഷേത്രപരിസരത്തെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുകയാണ്. പൂക്കളിലെ ശിവലിംഗസാദൃശ്യം തന്നെയാണ് നാഗലിംഗ മരത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത.

ഏകദേശം 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർണാടകയിൽ നിന്നെത്തിയ ഒരു ഭക്തൻ ക്ഷേത്രത്തിന് സമ്മാനിച്ചതാണ് ഈ നാഗലിംഗ മരത്തിൻ്റെ തൈയെന്ന് ക്ഷേത്ര പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീവത്സൻ പറഞ്ഞു. "പിന്നീട് ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരും ഭക്തജനങ്ങളും ചേർന്നാണ് മരം വർഷളങ്ങളോളം പരിപാലിച്ചു വളർത്തിയത്. വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം പൂക്കളാൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ വൃക്ഷം ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും ദൂരദേളത്തു നിന്നും നിരവധി പേർ ഇത് കാണാനെത്തിയെന്നും," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ശാസ്ത്രീയമായി കൂറൂപിറ്റ ഗയാനൻസിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാഗലിംഗ മരത്തിൻ്റെ സ്വദേശം ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളാണ്. പൂവിൻ്റെ മധ്യഭാഗം ഒരു ശിവലിംഗം പോലെയും, അതിനു മുകളിലായി വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന കേസരങ്ങൾ ഒരു നാഗത്തിൻ്റെ ഫണം പോലെയും കാണപ്പെടുന്നന്നതിനാലാണ് ഇതിന് 'നാഗലിംഗപ്പൂവ്' എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. മരത്തിൻ്റെ തണ്ടിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പൂക്കളും കായ്‌കളും കൂട്ടമായി വളരുന്നതാണ് നാഗലിംഗ മരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. സാധാരണ മരങ്ങളെപ്പോലെ ശാഖകളുടെ അറ്റത്തല്ല, മറിച്ച് മരത്തിൻ്റെ പ്രധാന തടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ശാഖകളുടെ അഗ്ര ഭാഗത്തു നിന്ന് നേരിട്ട് നീണ്ടു വരുന്ന വള്ളികളിലാണ് ഈ പൂക്കൾ വിരിയുന്നത്. അതിതീവ്രവും മനോഹരവുമായ സുഗന്ധമാണ് ഈ പൂക്കളിൽ നിന്നും പരക്കുന്നത്.

ശിവലിംഗാകൃതിയിലുള്ള പൂവ്, വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന കേസരങ്ങൾ നാഗ ഫണം പോലെ; പൂത്തുലഞ്ഞ് നാഗലിംഗ മരം (ETV Bharat)

അതിരാവിലെയും വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ഈ പൂക്കളുടെ മനോഹരമായ സുഗന്ധം ക്ഷേത്രപരിസരമാകെ നിറഞ്ഞുനിൽക്കും. റോസ്, ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ നിറങ്ങൾ കലർന്നതാണ് ഈ പൂക്കൾ. വലിയ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കായ്‌കൾ പീരങ്കിക്കുണ്ടുകളെ അനുസ്‌മരിപ്പിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ 'കാനൺബോൾ ട്രീ' എന്ന പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ സ്വദേശിവൃക്ഷമല്ലെങ്കിലും ശിവലിംഗവുമായി സാമ്യമുള്ള പൂക്കളുടെ രൂപം കാരണം കേരളം, തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിരവധി ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഈ മരം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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ക്ഷേത്രമരം എന്ന വിശ്വാസപരമായ സ്ഥാനവും ഇതിനുണ്ട്. അപൂർവമായ പൂക്കളും ആത്മീയ വിശ്വാസങ്ങളും ചേർന്ന നാഗലിംഗ മരം ഇപ്പോൾ വാടേരി ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന കൗതുകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പൂക്കൾ കാണാനും ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനുമായി നിരവധി പേരാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും മനോഹര സംഗമമായി ഈ കാഴ്‌ച മാറുകയാണ്. മാനന്തവാടി- കൊയിലേരി റോഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പുരാതന ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷവും ഈ നാഗലിംഗ മരത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ഇവിടേക്ക് നിരവധി ഭക്തരെ ആകർഷിക്കുന്നു.

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TAGGED:

NAGALINGA FLOWER
നാഗലിംഗ മരം
WAYANAD VADERISIVATEMPLE
CANNONBALL TREE BLOSSOM WAYANAD
NAGALINGA TREE BLOSSOMS

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