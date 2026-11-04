പച്ചപ്പട്ടുടുത്ത് നടുപ്പാളിനിലം മാരിയമ്മ ക്ഷേത്രം; വയനാടൻ ഗ്രാമീണഭംഗി കാണാൻ സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക്
വയനാടിൻ്റെ തനതായ ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യവും പച്ചപ്പും സമന്വയിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ദിനംപ്രതി നിരവധി ആളുകളാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്
Published : November 4, 2026 at 9:41 AM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: പച്ചപ്പട്ടുടുത്ത നെൽപ്പാടങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ, പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ ശാന്തമായി ഉറങ്ങുന്നൊരു ഗ്രാമീണ ക്ഷേത്രം. ആകാശക്കാഴ്ചകളിൽ വിസ്മയം തീർക്കുന്ന ഈ വയനാടൻ സൗന്ദര്യം ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാവുകയാണ്. വയനാട് പൂതാടി പഞ്ചായത്തിലെ താഴെ വരദൂർ കോട്ടവയലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നടുപ്പാളിനിലം മാരിയമ്മ ക്ഷേത്രമാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസുകളിലൂടെയും ഡ്രോൺ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയും സഞ്ചാരികളുടെ ഹൃദയം കവരുന്നത്.
പച്ചവിരിച്ച ഏക്കർ കണക്കിന് നെൽവയലുകൾക്ക് നടുവിൽ പ്രകൃതിഭംഗി തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് താഴെ വരദൂർ കോട്ടവയലിലെ നടുപ്പാളിനിലം മാരിയമ്മ ക്ഷേത്ര മുറ്റത്തുള്ളത്. വയനാടിൻ്റെ തനതായ ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യവും പച്ചപ്പും സമന്വയിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ദിനംപ്രതി നിരവധി ആളുകളാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്.
ദൃശ്യഭംഗിയും ശാന്തസുന്ദരമായ അന്തരീക്ഷവും ആസ്വദിക്കാനും മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനുമാണ് സഞ്ചാരികൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. നെൽപ്പാടങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇടുങ്ങിയ വഴിയും ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിരമണീയമായ കാഴ്ചകളും ഭക്തരുടെയും വിനോദസഞ്ചാരികളുടെയും മനസ്സ് ഒരുപോലെ കവരുകയാണ്.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായി ആകാശക്കാഴ്ചകൾ
ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ ആകാശദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇവിടേക്ക് ആളുകളുടെ ഒഴുക്ക് തുടങ്ങിയത്. ഇതിനോടകം തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ ഡ്രോൺ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടത്. ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും റീൽസുകളിലൂടെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോകളിലൂടെയുമാണ് നടുപ്പാളിനിലം മാരിയമ്മ ക്ഷേത്രം ഇന്ന് നാടെങ്ങും അറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നായി മാറിയത്. അതിമനോഹരമായ ഒരു ഡ്രോൺ ദൃശ്യം കണ്ടിട്ടാണ് തങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയതെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ ഹേമന്ത് ജിത്ത് പറഞ്ഞു. വീട് ഇതിനടുത്താണെങ്കിലും വളരെ മനോഹരമായ പാടങ്ങൾക്ക് നടുവിലുള്ള ഈ അമ്പലം നേരിട്ട് കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് പുതിയ ഉണർവ്
സാധാരണയായി എല്ലാ വർഷവും ക്ഷേത്രോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്രങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ നൽകാറുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാരനായ ജിനേന്ദ്ര പ്രസാദ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഇത്തവണ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ചാനലുകളിലും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് നിരവധി പേരാണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. ഫോട്ടോഷൂട്ടിനും മറ്റും അനുയോജ്യമായ ഇടമാണിത്. പ്രകൃതിരമണീയമായ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വയനാടിന് പുറമെ നിന്നുള്ളവരും ഇപ്പോൾ എത്താറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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ജാതിമത ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വരാമെന്ന് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹി നേമി രാജൻ വ്യക്തമാക്കി. ഫോട്ടോ എടുക്കാനും മറ്റും യാതൊരു തടസ്സവും പറയാറില്ല. ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും ഹനിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആർക്കും ഇവിടെ വരാമെന്നും എല്ലാവരെയും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തങ്ങളുടെ നാടിൻ്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതിൻ്റെ അതിയായ സന്തോഷത്തിലാണ് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളും നാട്ടുകാരും. പ്രകൃതിയോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ഇത്തരം ഗ്രാമീണ ക്ഷേത്ര കാഴ്ചകൾ വയനാടിൻ്റെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾക്ക് പുതിയൊരു ഉണർവ് നൽകുകയാണ്.
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