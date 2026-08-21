വയനാടൻ മലനിരകളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവസന്തം: ചെണ്ടുമല്ലി വിളവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി; പൂക്കൾ ഇനി ഓണച്ചന്തയിലേക്ക്
'സ്വയം ശിക്ഷൺ പ്രയോഗ്' എന്ന സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ അധിഷ്ഠിത ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ മാതൃകാ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
Published : August 21, 2026 at 4:33 PM IST
വയനാട്: ഓണനാളുകളെ വരവേൽക്കാൻ വയനാടൻ ഗ്രാമങ്ങൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, മുട്ടിലിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും ചായം പൂശി വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂക്കളുടെ ചാകര. എൽ.ഐ.സി എച്ച്.എഫ്.എൽ (LIC HFL) നടപ്പിലാക്കുന്ന 'ഹൃദയ്' പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി മുട്ടിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയുടെ ആദ്യ വിളവെടുപ്പും പച്ചക്കറി തൈ നടീൽ ഉദ്ഘാടനവും പ്രൗഢഗംഭീരമായി നടന്നു. പെൺകരുത്തിൽ പൂത്തുലഞ്ഞ ഈ ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂക്കൾ മുട്ടിൽ കൃഷിഭവൻ്റെ ഓണച്ചന്തയിലേക്കാണ് കൈമാറിയത്.
വനിതകളുടെ കൈപിടിച്ച് 'സ്വയം ശിക്ഷൺ പ്രയോഗ്'
കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ വിഷരഹിത ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുക, അയൽസംസ്ഥാന വിപണികളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക, സ്ത്രീകൾക്ക് അധിക വരുമാനം നൽകുക എന്നീ ബൃഹത്തായ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് 'സ്വയം ശിക്ഷൺ പ്രയോഗ്' വയനാട്ടിൽ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്. ജില്ലയിലെ നാല് പ്രധാന പഞ്ചായത്തുകളിലായി സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാലാവസ്ഥ അധിഷ്ഠിത ജൈവകൃഷി, സമ്മിശ്ര കൃഷി, പുനരുജ്ജീവന കൃഷി എന്നിവയിലാണ് പരിശീലനങ്ങളും മാതൃകാ കൃഷിയിടങ്ങളും ഒരുക്കുന്നത്.
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മുട്ടിൽ കൃഷിഭവൻ്റെ സാങ്കേതിക ഉപദേശത്തോടെ മാണ്ടാട്മൂലയിലെ കർഷക ലക്ഷ്മി കുഞ്ഞിരാമൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ നടന്ന വിളവെടുപ്പ് മുട്ടിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് സി.പി. രഞ്ജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
"കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഏറെ സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ്. കൃഷിയിടത്തിൽ നിറയെ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത സംതൃപ്തി തോന്നുന്നു. പയർ, വെണ്ട തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും പൂകൃഷി ഇതാദ്യമായാണ് ചെയ്യുന്നത്." കർഷകയായ ലക്ഷ്മി കുഞ്ഞിരാമൻ്റെ വാക്കുകളാണ്
1800-ഓളം കർഷകരിലേക്ക് എത്തുന്ന മാറ്റത്തിൻ്റെ തരംഗം
വയനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വൻ മുന്നേറ്റമാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ പോന്ന ഇത്തരം ജൈവകൃഷി രീതികൾ കർഷകർക്ക് പുതിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്.
"സ്വയം ശിക്ഷൺ പ്രയോഗിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൽ.ഐ.സി എച്ച്.എഫ്.എൽ 'ഹൃദയ്' പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തോളമായി മേപ്പാടി, പടിഞ്ഞാറത്തറ, മുട്ടിൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. ഏകദേശം 1800-ഓളം വനിതാ കർഷകരെ പങ്കാളികളാക്കിയാണ് കാലാവസ്ഥ അധിഷ്ഠിത കൃഷിരീതികൾ ഞങ്ങൾ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത്." സ്വയം ശിക്ഷൺ പ്രയോഗ് പ്രവർത്തക ഹൃദ്യ വിശ്വൻ പറഞ്ഞു.
പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മാണ്ടാട് ജി.എൽ.പി സ്കൂളിലെ കൊച്ചു വിദ്യാർഥികളും കൃഷിയിടം സന്ദർശിക്കുകയും വിളവെടുപ്പിൽ പങ്കാളികളാവുകയും ചെയ്തത് പരിപാടിക്ക് വേറിട്ട അനുഭവമായി. മുട്ടിൽ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ലീന അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ജനപ്രതിനിധികളും കൃഷി ഓഫീസർ ഗായത്രിയും കൃഷിഭവൻ ജീവനക്കാരും പദ്ധതി സംഘാടകരും പങ്കെടുത്തു.
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