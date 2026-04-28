മുത്തങ്ങയിൽ വൻ ലഹരി വേട്ട; ചകിരിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച 853 കിലോ പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി
ആകെ 105 ചാക്കുകളിലായിട്ടാണ് ഇവ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ 42,650 പാക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു
Published : April 28, 2026 at 1:18 PM IST
വയനാട്: മുത്തങ്ങ ചെക്പോസ്റ്റിൽ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ വൻ ലഹരി വേട്ട. ചകിരി ലോഡിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 853 കിലോ നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ എക്സൈസ് പിടികൂടി. സംഭവത്തിൽ മിനിലോറി ഡ്രൈവറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
മണ്ണാർക്കാട് പെരിഞ്ചോളം ചോലക്കാട്ട് തൊടി വീട്ടിൽ സിദ്ദീഖ് (38) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. കെഎൽ 65 എസ് 2395 നമ്പർ ഐഷർ മിനിലോറിയിലാണ് ലഹരി കടത്തിയത്. വാഹനവും പ്രതിയെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കർണാടകയിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി കടത്തിയതാണ് ഇവ. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ അരീക്കോടേക്കാണ് ഈ ഉത്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയത്. മിനിലോറിയിൽ ചകിരി നിറച്ച ചാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനടിയിലാണ് ലഹരി അതീവ രഹസ്യമായി ഒളിപ്പിച്ചത്.
വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് നിരോധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത്. ആകെ 105 ചാക്കുകളിലായിട്ടാണ് ഇവ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ 42,650 പാക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലക്ഷങ്ങൾ വിലവരുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളാണ് അതിർത്തിയിൽ പിടികൂടിയത്. ആരോഗ്യത്തിന് കടുത്ത ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാലാണ് സർക്കാർ ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങൾ പൂർണമായും നിരോധിച്ചത്. വിപണിയിൽ വലിയ തുക ലഭിക്കുന്നതിനാലാണ് റാക്കറ്റുകൾ സജീവമാകുന്നത്.
കാൻസർ അടക്കമുള്ള ഗുരുതര രോഗങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങൾ കാരണമാകുന്നു. നിയമം മറികടന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. കോട്പ നിയമപ്രകാരമാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുക. സർക്കാർ തലത്തിൽ തുടർച്ചയായി ബോധവത്കരണം നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും ലഹരിക്കടത്ത് കുറയാത്തത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിലും മറ്റും ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് തടയാൻ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡുകൾ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
കർശന പരിശോധനയുമായി അധികൃതർ
സംസ്ഥാനത്ത് കർശന പരിശോധന തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ വേട്ട നടന്നത്. അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്ന ചരക്ക് ലോറികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിശോധന ശക്തമാണ്. എങ്കിലും പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിലേക്ക് ലഹരി കടത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് കുറ്റമറ്റ സാധനങ്ങളുടെ മറവിലാണ് ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങൾ അതിർത്തി കടത്തുന്നത്. യുവാക്കളെയും വിദ്യാർഥികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പ്രധാനമായും ഈ വിൽപ്പന നടക്കുന്നത്. ഇത്തരം കടത്തിന് പിന്നിൽ വൻ റാക്കറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉത്പന്നങ്ങൾ വ്യാപകമായി കടത്തുന്നത്. അതിർത്തി ജില്ലയായ വയനാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് എക്സൈസ് തന്ത്രപ്രധാനമായ നിരീക്ഷണമാണ് ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് എത്തിയ ശേഷം മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്കും ഇവ വിതരണം ചെയ്യാൻ പ്രതികൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നുവെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രാഥമിക സൂചന. ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ വഴിയാണ് ലഹരി ഉത്പന്നങ്ങൾ വിദ്യാർഥികളിലേക്കും മറ്റും എത്താറുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘങ്ങളുടെ നീക്കം ഉദ്യോഗസ്ഥർ രഹസ്യമായി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ലോറി ഉടമയെക്കുറിച്ചും വിശദമായ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തും. കേസിൽ ഉടൻ തന്നെ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായേക്കും.
എക്സൈസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ജോയിൻ്റ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർക്ക് ലഹരി കടത്തിനെക്കുറിച്ച് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു മിനിലോറി തടഞ്ഞ് പരിശോധന നടത്തിയത്. വയനാട് എക്സൈസ് ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗവും മുത്തങ്ങ ചെക്പോസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംയുക്തമായാണ് ഈ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയത്. സുൽത്താൻ ബത്തേരി റെയിഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിശോധനാ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പിടികൂടിയ ഉത്പന്നങ്ങളും പ്രതിയെയും തുടർനടപടികൾക്കായി അധികൃതർക്ക് കൈമാറി. സുൽത്താൻ ബത്തേരി പൊലീസിനാണ് പ്രതിയെ കൈമാറിയത്.
കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പ്രതിയെ ഉടനടി റിമാൻഡ് ചെയ്യും. എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വൻ സംഘമാണ് വാഹന പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തത്. എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ സിറാജ് എൻ, രാജേഷ് കോമത്ത്, വൈശാഖ് കെ എന്നിവരാണ് സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫിസർമാരായ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പി, അരുൺ പ്രസാദ് ഇ, അനീഷ് എഎസ് എന്നിവരും പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു. എംകെ സുരേന്ദ്രൻ, പ്രോമിസ്, അനിൽ എ എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. വനിത സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർ രമ്യ ബിആർ ഈ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായി. സിവിൽ എക്സൈസ് ഡ്രൈവർമാരായ അനുപ്രസാദ്, കെകെ ബാലചന്ദ്രൻ എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലും അതിർത്തി ചെക്പോസ്റ്റുകളിൽ സംയുക്ത പരിശോധന കർശനമാക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
