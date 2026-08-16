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കേരളം 'ബ്ലാക്ക് റോട്ട്' ഭീഷണിയിലോ..? മഴക്കുറവിൽ വലഞ്ഞ് വയനാട്, വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു...

വയനാട്ടിൽ കാലവർഷത്തിൽ 41% മഴക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും തുടർന്നുണ്ടായ തീവ്രമഴ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നതായി കോഫി ബോർഡ് ജോയിൻ്റ് ഡയറക്‌ടർ ഡോ. എം കറുപ്പമണി വ്യക്തമാക്കി.

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ഡോ എം കറുപ്പമണി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2026 at 12:57 PM IST

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വയനാട്: വയനാടിൻ്റെ കാലാവസ്ഥാ ഭൂപടത്തിൽ ആശങ്ക നിറച്ച് ജില്ലയിലെ മഴയുടെ അളവിൽ വൻ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കാലവർഷത്തിൽ ഇതുവരെ 41 ശതമാനത്തിൻ്റെ മഴക്കുറവാണ് ജില്ലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മഴ ലഭ്യതയിലുണ്ടായ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള കുറവ് വരാനിരിക്കുന്ന വേനൽക്കാലത്ത് കുടിവെള്ള സ്രോതസുകളെയും കാർഷിക മേഖലയെയും സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വിലയിരുത്തൽ. ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ജൂലൈ 30 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 949 മില്ലിമീറ്റർ മഴ മാത്രമാണ് ജില്ലയിൽ ലഭിച്ചത്. ജൂലൈ മാസത്തിൽ ആകെയുണ്ടായത് 75 മില്ലിമീറ്റർ മഴ മാത്രമാണ്.

പത്തുദിവസത്തിനിടെ പെയ്‌തിറങ്ങിയ തീവ്രമഴ

ഡോ എം കറുപ്പമണി സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

കാലവർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യമാസങ്ങളിൽ കടുത്ത മഴക്കുറവ് നേരിട്ടെങ്കിലും, ആഗസ്റ്റ് ഒന്നുമുതൽ കാലാവസ്ഥയുടെ ഗതി മാറി. ആഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ 10 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ 336 മില്ലിമീറ്റർ മഴ അധികമായി പെയ്‌തു. ചുണ്ടേൽ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഈ 10 ദിവസത്തിനിടെ 505 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മാനന്തവാടി പ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 329 മില്ലിമീറ്റർ അധിക മഴയും ഈ 10 ദിവസത്തിൽ ലഭിച്ചു. ഒരു മാസം മുഴുവൻ ലഭിക്കേണ്ട മഴ വെറും 10 ദിവസം കൊണ്ടും, 20 ദിവസം കൊണ്ട് ലഭിക്കേണ്ട മഴ വെറും അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും പെയ്‌തുതീരുന്ന വിചിത്രമായ പ്രതിഭാസത്തിനാണ് ഇത്തവണ വയനാട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.

കൃഷിയിടങ്ങളിൽ 'ബ്ലാക്ക് റോട്ട്' ഭീഷണി

തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന തീവ്രമഴ മൂലം ചെടികളുടെ വേരുഭാഗത്ത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന 'വെറ്റ് ഫീറ്റ് കണ്ടീഷൻ' (Wet Feet Condition) ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് കാർഷിക വിളകളെ, പ്രത്യേകിച്ച് കാപ്പി ചെടികളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നതായി കോഫി ബോർഡ് ജോയിൻ്റ് ഡയറക്‌ടർ ഡോ എം കറുപ്പമണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

"മഴ കാരണം വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുമ്പോൾ ചെടികളിൽ 'ബ്ലാക്ക് റോട്ട്' അഥവാ കറുപ്പ് ചീയൽ രോഗം വ്യാപിക്കുന്നു. ചെടിയുടെ ഇലകൾ അഴുകി കറുത്ത നിറമായി ഉണങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം. ഇലകൾ പൂർണമായും ഉണങ്ങുന്നതോടെ പുതിയ ഇലകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ വരെ ഇത് ബാധിക്കും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എൽനിനോ പ്രതിഭാസവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം വയനാട്ടിലെ മഴ ലഭ്യതയിൽ വലിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീവ്രമഴയും മാറിനിൽക്കുമ്പോൾ കടുത്ത ചൂടും അനുഭവപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് ഇത്തവണ കണ്ടത്. ആഗോളതലത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന എൽനിനോ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ സ്വാധീനമാണ് വയനാട്ടിലെ മഴയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ അസ്ഥിരതയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്‌ധരുടെ അഭിപ്രായം.

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BLACK ROT DISEASE COFFEE WAYANAD
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