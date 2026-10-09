വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജിന് ശാപമോക്ഷം; 25 ഏക്കർ നൽകാൻ പാരിസൺസ് എസ്റ്റേറ്റ്
25 ഏക്കർ ഭൂമി സൗജന്യമായി നൽകുന്നതിനൊപ്പം ഭൂമിയുടെ ഘടന മാറ്റി നൽകണമെന്നാണ് എസ്റ്റേറ്റ് മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഉപാധി. ഭൂമിയുടെ ഘടന മാറ്റി നൽകുന്ന പക്ഷം മെഡിക്കൽ കോളജിന് ആവശ്യമായ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനാകും.
Published : October 9, 2026 at 9:29 AM IST
വയനാട്: വയനാട് ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജിൻ്റെ വികസനത്തിന് പ്രതീക്ഷയേകി പാരിസൺസ് എസ്റ്റേറ്റ്. അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമാണത്തിനായി 25 ഏക്കർ ഭൂമി സൗജന്യമായി വിട്ടുനൽകാൻ എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമകൾ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു. മാനന്തവാടി നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം.
സ്ഥലപരിമിതിക്ക് പരിഹാരം
നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ്റെ അംഗീകാരത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളജിന് നിലവിൽ ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലമില്ല. മാനന്തവാടിയിലെ നിലവിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് 10 ഏക്കർ ഭൂമി മാത്രമാണുള്ളത്. ഇതുമൂലം അക്കാദമിക് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിർമാണം അനന്തമായി നീളുകയായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നഗരസഭാധ്യക്ഷൻ ജേക്കബ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പാരിസൺസ് എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമ മുഹമ്മദാലിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയത്. ചർച്ചയിൽ 25 ഏക്കർ പ്ലാൻ്റേഷൻ ഭൂമി സൗജന്യമായി നൽകാമെന്ന് എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമ സമ്മതിച്ചു.
ഉപാധികളോടെ ഭൂമി
ഭൂമി വിട്ടുനൽകുന്നതിന് ചില ഉപാധികൾ എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗജന്യമായി നൽകുന്ന ഭൂമിയുടെ ഘടന മാറ്റി നൽകണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം. ഇത് അംഗീകരിച്ചാൽ മെഡിക്കൽ കോളജിന് ആവശ്യമായ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തുടങ്ങാനാകും. മെഡിക്കൽ കോളജ് യാഥാർഥ്യമാകുമ്പോൾ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ആവശ്യമായി വരും. അതിനാൽ ബിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ (ബിഒടി) വ്യവസ്ഥയിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമിക്കാനും എസ്റ്റേറ്റ് അധികൃതർ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ നഗരസഭയുടെ വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ മറ്റ് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അവർ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. മാനന്തവാടിയുടെ വികസനത്തിനായി പാരിസൺസ് എസ്റ്റേറ്റ് കാണിച്ചത് വലിയ നന്മയാണെന്ന് നഗരസഭാധ്യക്ഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
തുടർനടപടികൾ വേഗത്തിൽ
വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ നഗരസഭ അടിയന്തര ഭരണസമിതി യോഗം ചേർന്നു. പ്രത്യേക അജണ്ടയായാണ് വിഷയം പരിഗണിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് നഗരസഭ വിശദീകരിച്ചു. തുടർനടപടികളുടെ ഭാഗമായി മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി ഉഷാ വിജയൻ എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാരിന് പ്രപ്പോസൽ സമർപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം. എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സന്നദ്ധതയും ഉപാധികളും സർക്കാർ വിശദമായി പരിശോധിക്കും.
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വയനാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് മെഡിക്കൽ കോളജ് വികസനം അനിവാര്യമാണ്. വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി മറ്റ് ജില്ലകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് നിലവിൽ വയനാട്ടുകാർ. സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മെഡിക്കൽ കോളജിൻ്റെ അക്കാദമിക് കെട്ടിട നിർമാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ തുടക്കമാകും. ഇതോടെ ജില്ലയുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിക്കാണ് പരിഹാരമാകുക.
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