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വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജ്: മടക്കിമലയിൽ തന്നെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം, ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി വീണ്ടും പ്രതിഷേധത്തിൽ

വയനാട് ജില്ലയ്ക്ക് അനുവദിച്ച സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആദ്യം കൽപ്പറ്റ മടക്കിമലയിൽ സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം.

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വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജ് വിഷയത്തിൽ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി വീണ്ടും പ്രതിഷേധത്തിൽ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 1, 2026 at 9:50 AM IST

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വയനാട്: സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് മടക്കിമലയിൽ തന്നെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കലക്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഏകദിന ഉപവാസ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളജിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നാണ് സമരക്കാരുടെ ആവശ്യം.

വയനാട് ജില്ലയ്ക്ക് അനുവദിച്ച സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആദ്യം കൽപ്പറ്റ മടക്കിമലയിൽ സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. 2012-ൽ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും 2015-ൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി തറക്കല്ലിടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രാഥമിക നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മെഡിക്കൽ കോളജ് മാനന്തവാടിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. യാതൊരു ന്യായീകരണവുമില്ലാതെയാണ് ഈ മാറ്റമെന്നാണ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ആരോപണം.

വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജ് വിഷയത്തിൽ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി വീണ്ടും പ്രതിഷേധത്തിൽ (ETV Bharat)

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മടക്കിമലയിലെ 50 ഏക്കർ ഭൂമി കെട്ടിടനിർമാണത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചതെങ്കിലും, ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഭൂമി നിർമാണയോഗ്യമാണെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയതെന്ന് സമരക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നു. റിപ്പോർട്ട് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചാണ് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നും ഇതിലൂടെ വിലപ്പെട്ട സർക്കാർ ഭൂമി നഷ്‌ടമായെന്നും ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ആരോപിച്ചു.

മാനന്തവാടിയിൽ മെഡിക്കൽ കോളജിനായി പുതിയ ഭൂമി കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നാണ് സമരക്കാർ പറയുന്നത്. അമ്പുകുത്തിയിലെ വനഭൂമി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന് കേന്ദ്ര വനം-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അനുമതി ലഭിച്ചില്ലെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മടക്കിമലയിൽ മെഡിക്കൽ കോളജ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കും വരെ സമരം തുടരുമെന്നാണ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നിലപാട്.

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TAGGED:

WAYANAD MEDICAL COLLEGE MADAKIMALA
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MADAKIMALA ACTION COMMITTEE
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